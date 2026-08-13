Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунланди
Душан Влахович Ювентусдаги фаолиятини якунлаб, Туркиянинг Бешикташ жамоасига ўтди. Ювентус сербиялик ҳужумчини 2022-йил январида Флорентинадан 70 миллион евро ва 10 миллион евро бонуслар эвазига сотиб олган эди. Влахович Турин клубида 168 учрашувда 68 та гол уриб, 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритди, бироқ кутилган даражадаги ҳужумчига айлана олмади.
Goal.com хабар беришича, Душан Влаховичнинг Туриннинг Ювентус клубидаги фаолияти якунига етди ва сербиялик ҳужумчи Туркиянинг Бешикташ жамоасига кўчиб ўтди. Ушбу трансфер ҳужумчининг Италиядаги даври кутилганидек порлоқ бўлмаганини ва кўпчилик учун катта хафагарчилик ёки иллюзия сифатида ёдда қолганини якуний сарҳисоб қилиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Ювентус уни 2022-йилнинг январ ойида Флорентинадан 70 миллион евро ва 10 миллион евро миқдоридаги бонуслар эвазига сотиб олган эди. Шунингдек, футболчига йиллик маоши аста-секин 12 миллион еврогача етиши кафолатланган улкан шартнома тақдим этилганди. Фиорентинада 108 та ўйинда 49 та гол урган 22 ёшли футболчини Турин гранди жамоани етаклай оладиган авлоднинг энг яхши ҳужумчиси сифатида кўрганди, бироқ у бу мақомни тўлақонли оқлай олмади.
Мураббийлар алмашинуви ва майдондаги қийинчиликларАлбатта, Влахович учун айрим юмшатувчи омиллар ҳам мавжуд. У клуб тарихидаги энг оғир даврлардан бирида келиб қўшилди. Тўрт ярим йил давомида Ювентусда раҳбарият, жумладан президент Анфиелли ва бутун директорлар кенгаши истеъфога чиқди, мураббийлар эса тинимсиз алмашиб турди. Влахович Аллегри, Мотта, Тудор, Спаллетти қўл остида ўйнади ва охир-оқибат Фиорентинада ўзининг энг яхши ўйинларини кўрсатишига сабаб бўлган мураббий Италианога Бешикташда яна қўшилди.
Шунга қарамай, юзага келган тартибсизликлардан қатъи назар, чинакам чемпионлар бундай вазиятларда ҳам фарқ яратиши кутилганди. Влахович буни фақат қисман бажара олди. 168 учрашувда 68 та гол урган бўлса-да, ҳужумчи кўпинча ўзининг асабий ҳаракатлари, хусусан, тўқнашувлардаги техник чекловлари ва жамоадошлари билан кичик майдонлардаги узатмаларидаги камчиликлари сабабли қийинчиликларга дуч келди. У Турин клуби сафида бор-йўғи битта соврин — Аталантага қарши кечган финалдаги голи эвазига 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритди.
Фаолиятдаги янги бурилиш ва молиявий муваффақиятВлаховичнинг кейинги қадами ҳам у кутилган даражадаги юлдузга айланмаганини кўрсатди. Ойлар давомида сербиялик футболчи Англия Премер-лигаси, хусусан Арсенал, шунингдек Барселона ва Бавария каби грандларни нишонга олган эди. Бироқ бу клублардан ҳеч бири унга жиддий қизиқиш билдирмади. 26 ёшида, фаолиятининг энг қизғин палласида у Туркия чемпионатида ўйнашга мажбур бўлмоқда.
Бешикташ ва турк футболига ҳурмат сақлаган ҳолда айтиш мумкинки, бу Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига эмас, гарчи Туркия клублари ҳозирда молиявий жиҳатдан бадавлат бўлса-да. Шартнома нуқтаи назаридан эса футболчи ва унинг вакиллари мутлақ ғолиб бўлишди. Истанбулда у ҳар мавсум учун 10 миллион евро соф маош, бонуслар ва салмоқли имзо қўйиш мукофотига эга чиқди.
Айни пайтда Ювентус ҳалигача Влаховичга муносиб ўринбосар топгани йўқ. Чунки жамоага келиб қўшилган Коло Муани жарима майдончасининг классик марказий ҳужумчиси эмас, балки бутун ҳужум чизиғи бўйлаб ҳаракатланишни ёқтирадиган мобил ҳужумчи ҳисобланади.
…