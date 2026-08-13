Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунланди

·26·Спорт
Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунланди
Қисқача

Душан Влахович Ювентусдаги фаолиятини якунлаб, Туркиянинг Бешикташ жамоасига ўтди. Ювентус сербиялик ҳужумчини 2022-йил январида Флорентинадан 70 миллион евро ва 10 миллион евро бонуслар эвазига сотиб олган эди. Влахович Турин клубида 168 учрашувда 68 та гол уриб, 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритди, бироқ кутилган даражадаги ҳужумчига айлана олмади.

Goal.com хабар беришича, Душан Влаховичнинг Туриннинг Ювентус клубидаги фаолияти якунига етди ва сербиялик ҳужумчи Туркиянинг Бешикташ жамоасига кўчиб ўтди. Ушбу трансфер ҳужумчининг Италиядаги даври кутилганидек порлоқ бўлмаганини ва кўпчилик учун катта хафагарчилик ёки иллюзия сифатида ёдда қолганини якуний сарҳисоб қилиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Ювентус уни 2022-йилнинг январ ойида Флорентинадан 70 миллион евро ва 10 миллион евро миқдоридаги бонуслар эвазига сотиб олган эди. Шунингдек, футболчига йиллик маоши аста-секин 12 миллион еврогача етиши кафолатланган улкан шартнома тақдим этилганди. Фиорентинада 108 та ўйинда 49 та гол урган 22 ёшли футболчини Турин гранди жамоани етаклай оладиган авлоднинг энг яхши ҳужумчиси сифатида кўрганди, бироқ у бу мақомни тўлақонли оқлай олмади.

Мураббийлар алмашинуви ва майдондаги қийинчиликлар

Албатта, Влахович учун айрим юмшатувчи омиллар ҳам мавжуд. У клуб тарихидаги энг оғир даврлардан бирида келиб қўшилди. Тўрт ярим йил давомида Ювентусда раҳбарият, жумладан президент Анфиелли ва бутун директорлар кенгаши истеъфога чиқди, мураббийлар эса тинимсиз алмашиб турди. Влахович Аллегри, Мотта, Тудор, Спаллетти қўл остида ўйнади ва охир-оқибат Фиорентинада ўзининг энг яхши ўйинларини кўрсатишига сабаб бўлган мураббий Италианога Бешикташда яна қўшилди.

Шунга қарамай, юзага келган тартибсизликлардан қатъи назар, чинакам чемпионлар бундай вазиятларда ҳам фарқ яратиши кутилганди. Влахович буни фақат қисман бажара олди. 168 учрашувда 68 та гол урган бўлса-да, ҳужумчи кўпинча ўзининг асабий ҳаракатлари, хусусан, тўқнашувлардаги техник чекловлари ва жамоадошлари билан кичик майдонлардаги узатмаларидаги камчиликлари сабабли қийинчиликларга дуч келди. У Турин клуби сафида бор-йўғи битта соврин — Аталантага қарши кечган финалдаги голи эвазига 2024-йилги Италия кубогини қўлга киритди.

Фаолиятдаги янги бурилиш ва молиявий муваффақият

Влаховичнинг кейинги қадами ҳам у кутилган даражадаги юлдузга айланмаганини кўрсатди. Ойлар давомида сербиялик футболчи Англия Премер-лигаси, хусусан Арсенал, шунингдек Барселона ва Бавария каби грандларни нишонга олган эди. Бироқ бу клублардан ҳеч бири унга жиддий қизиқиш билдирмади. 26 ёшида, фаолиятининг энг қизғин палласида у Туркия чемпионатида ўйнашга мажбур бўлмоқда.

Бешикташ ва турк футболига ҳурмат сақлаган ҳолда айтиш мумкинки, бу Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига эмас, гарчи Туркия клублари ҳозирда молиявий жиҳатдан бадавлат бўлса-да. Шартнома нуқтаи назаридан эса футболчи ва унинг вакиллари мутлақ ғолиб бўлишди. Истанбулда у ҳар мавсум учун 10 миллион евро соф маош, бонуслар ва салмоқли имзо қўйиш мукофотига эга чиқди.

Айни пайтда Ювентус ҳалигача Влаховичга муносиб ўринбосар топгани йўқ. Чунки жамоага келиб қўшилган Коло Муани жарима майдончасининг классик марказий ҳужумчиси эмас, балки бутун ҳужум чизиғи бўйлаб ҳаракатланишни ёқтирадиган мобил ҳужумчи ҳисобланади.

Душан ВлаховичЮвентусБешикташИталия КубогиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиБугун, 16:39Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиЖон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиБугун, 16:13Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариНико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариБугун, 15:58Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиМикел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиБугун, 15:52Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача