Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишонди
Жон Барнс Флориан Вирц 116 миллион фунт стерлинглик трансфер қийматини оқлаб, Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишонмоқда. Унинг фикрича, жамоа Уго Экитике ва Коди Гакпо билан бирга бир хил вазифаларни бажариб келган Вирц атрофида қурилиши керак. Янги бош мураббий Андони Ираола Вирц, 125 миллион фунт стерлинг эвазига келган Александр Исак ва Муҳаммад Салахнинг имкониятларини очишга интилмоқда.
Ливерпул клубининг афсонавий собиқ футболчиси Жон Барнс ГОАЛ нашрига берган интервюсида германиялик яримҳимоячи Флориан Виртс унинг жамоадаги энг севимли ўйинчиси эканини таъкидлади. Унинг фикрича, ёш племейсер ўзининг 116 миллион фунт стерлинглик трансфер қийматини тўла оқлашга қодир ва келгусида Мюнхен ёки бошқа топ-клубларда эмас, айнан Мерсисайд сафида Бруно Фернандеш каби етакчилик вазифасини бажариши мумкин. Бу ҳақда ixbt.com ва Goal.com манбалари батафсил хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Флориан Виртс ёзги трансфер ойнасида Леверкузеннинг Баер клубидан келиб қўшилганди ва қисқа муддатга Британия футболидаги энг қиммат ўйинчига айланганди. Бироқ Англия Премер-лигасидаги дебют мавсуми унинг учун ҳам, бутун жамоа учун ҳам оғир кечди. Ливерпул чемпионатни бешинчи ўринда якунлаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, натижаларнинг пасайиши бош мураббий Арне Слотнинг истеъфога чиқарилишига олиб келди.
Янги мураббий ва таркибдаги ўзгаришларҲозирда Ливерпул бошқарувини испаниялик мутахассис Андони Ираола ўз қўлига олган. У юлдузли таркибни ўз қўл остида қайта шакллантириб, ўтган мавсумда кутилган натижани кўрсата олмаган футболчилар, жумладан, 125 миллион фунт стерлинг эвазига келган ҳужумчи Александр Исак ва Флориан Виртснинг салоҳиятини тўлиқ очиб беришни мақсад қилган. Ўтган мавсумда Исак атиги тўртта гол урган бўлса, Виртс еттита гол киритиб, шунча голли узатмани амалга оширган эди.
Жон Барнснинг фикрича, жамоанинг олдинги муваффақиятсизликлари таркибдаги вазифаларнинг бир-бирига ўхшашлиги билан боғлиқ бўлган. Уго Экитике, Коди Гакпо ва Виртс бир хил вазифаларни бажаришга ҳаракат қилгани сабабли майдонда мувозанат йўқолган. Барнс бу ҳолатга изоҳ берар экан, жамоа айнан германиялик яримҳимоячи атрофида қурилиши кераклигини урғулади.
Флориан Виртс учун янги мавсум истиқболлари“У – менинг Ливерпулдаги энг севимли ўйинчим”, дейди Жон Барнс 247Bet билан ҳамкорликда берган интервюсида. “Энди жамоа унинг атрофида ўйнаши керак. Илгари таркибда Экитике, Гакпо ва бошқа ўйинчилар бир хил ишни бажаришарди, аммо Виртс асосий фигурага айланиши шарт”. Экспертнинг таъкидлашича, футболчига ортиқча маслаҳат бериш шарт эмас, чунки у ҳар сафар майдонга тушганда яхши ҳаракат қилади.
Мураббий Андони Ираоланинг асосий вазифаси – жамоа ва футболчиларнинг ўзаро мослашишини таъминлашдир. Виртс ҳам, Исак ҳам, шунингдек Муҳаммад Салах ҳам янги тактик схемада ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этиши кутилмоқда. Агар Ливерпул ўйинини Флориан Виртснинг имкониятларига мослаштира олса, мухлислар келгуси мавсумда бу юлдуздан анча юқори натижаларни кўришлари шубҳасиз.
…