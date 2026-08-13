Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишонди

·25·Спорт
Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишонди
Қисқача

Жон Барнс Флориан Вирц 116 миллион фунт стерлинглик трансфер қийматини оқлаб, Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишонмоқда. Унинг фикрича, жамоа Уго Экитике ва Коди Гакпо билан бирга бир хил вазифаларни бажариб келган Вирц атрофида қурилиши керак. Янги бош мураббий Андони Ираола Вирц, 125 миллион фунт стерлинг эвазига келган Александр Исак ва Муҳаммад Салахнинг имкониятларини очишга интилмоқда.

Ливерпул клубининг афсонавий собиқ футболчиси Жон Барнс ГОАЛ нашрига берган интервюсида германиялик яримҳимоячи Флориан Виртс унинг жамоадаги энг севимли ўйинчиси эканини таъкидлади. Унинг фикрича, ёш племейсер ўзининг 116 миллион фунт стерлинглик трансфер қийматини тўла оқлашга қодир ва келгусида Мюнхен ёки бошқа топ-клубларда эмас, айнан Мерсисайд сафида Бруно Фернандеш каби етакчилик вазифасини бажариши мумкин. Бу ҳақда ixbt.com ва Goal.com манбалари батафсил хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Флориан Виртс ёзги трансфер ойнасида Леверкузеннинг Баер клубидан келиб қўшилганди ва қисқа муддатга Британия футболидаги энг қиммат ўйинчига айланганди. Бироқ Англия Премер-лигасидаги дебют мавсуми унинг учун ҳам, бутун жамоа учун ҳам оғир кечди. Ливерпул чемпионатни бешинчи ўринда якунлаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, натижаларнинг пасайиши бош мураббий Арне Слотнинг истеъфога чиқарилишига олиб келди.

Янги мураббий ва таркибдаги ўзгаришлар

Ҳозирда Ливерпул бошқарувини испаниялик мутахассис Андони Ираола ўз қўлига олган. У юлдузли таркибни ўз қўл остида қайта шакллантириб, ўтган мавсумда кутилган натижани кўрсата олмаган футболчилар, жумладан, 125 миллион фунт стерлинг эвазига келган ҳужумчи Александр Исак ва Флориан Виртснинг салоҳиятини тўлиқ очиб беришни мақсад қилган. Ўтган мавсумда Исак атиги тўртта гол урган бўлса, Виртс еттита гол киритиб, шунча голли узатмани амалга оширган эди.

Жон Барнснинг фикрича, жамоанинг олдинги муваффақиятсизликлари таркибдаги вазифаларнинг бир-бирига ўхшашлиги билан боғлиқ бўлган. Уго Экитике, Коди Гакпо ва Виртс бир хил вазифаларни бажаришга ҳаракат қилгани сабабли майдонда мувозанат йўқолган. Барнс бу ҳолатга изоҳ берар экан, жамоа айнан германиялик яримҳимоячи атрофида қурилиши кераклигини урғулади.

Флориан Виртс учун янги мавсум истиқболлари

“У – менинг Ливерпулдаги энг севимли ўйинчим”, дейди Жон Барнс 247Bet билан ҳамкорликда берган интервюсида. “Энди жамоа унинг атрофида ўйнаши керак. Илгари таркибда Экитике, Гакпо ва бошқа ўйинчилар бир хил ишни бажаришарди, аммо Виртс асосий фигурага айланиши шарт”. Экспертнинг таъкидлашича, футболчига ортиқча маслаҳат бериш шарт эмас, чунки у ҳар сафар майдонга тушганда яхши ҳаракат қилади.

Мураббий Андони Ираоланинг асосий вазифаси – жамоа ва футболчиларнинг ўзаро мослашишини таъминлашдир. Виртс ҳам, Исак ҳам, шунингдек Муҳаммад Салах ҳам янги тактик схемада ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этиши кутилмоқда. Агар Ливерпул ўйинини Флориан Виртснинг имкониятларига мослаштира олса, мухлислар келгуси мавсумда бу юлдуздан анча юқори натижаларни кўришлари шубҳасиз.

Флориан ВиртзДжон ЛиверпоолАлександер ИсакПремиер ЛеагуеАндони Ираола
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиБугун, 16:39Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиДушан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиБугун, 16:14Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариНико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариБугун, 15:58Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиМикел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиБугун, 15:52Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача