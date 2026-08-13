Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяпти
Ёзги трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, Туриннинг Ювентус клуби яримҳимоячиси Нико Гонсалес атрофидаги вазият кескинлигича қолмоқда. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи ҳозирда Туринда бўлиб, 1-сентябргача давом этадиган музокаралар натижасини кутмоқда ва ижтимоий тармоқлардаги видеоларда кўрсатилганидек, машғулотларни қизғин давом эттирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 1998-йилда туғилган вингер ўтган мавсумни ижара асосида Атлетико Мадрид сафида ўтказиб, 37 та учрашувда майдонга тушди ва 5 та гол муаллифига айланди. Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилни якунлаб қайтган футболчининг Турин клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг 30-июнига қадар тузилган.
Трансфердаги молиявий тафовутларКлублар ўртасидаги асосий муаммо молиявий шартларга бориб тақалмоқда. Аввалроқ томонлар Ла Лигадаги ўйинлар сони бўйича 32 миллион евролик мажбурий сотиб олиш шартини келишиб олган эди, бироқ Атлетико футболчининг бу кўрсаткичга етишига имкон бермасдан шарт бажарилишининг олдини олди. Шунга қарамай, Мадрид клуби футболчини ўз сафига қайтариш ниятида ва Ювентус билан музокараларни қайтадан бошлаган.
Ҳозирги кунда томонлар ўртасидаги молиявий фарқ сезиларли даражада сақланиб қолмоқда. Атлетико футболчи учун 20–22 миллион евро таклиф қилаётган бўлса, Ювентус ўтган Жаҳон чемпионатидаги яхши ўйинлари фонида унинг нархини камида 28–30 миллион евро этиб белгилаган.
Спаллетти уриниши ва футболчининг қатъий позициясиВазиятга Ювентус бош мураббийи Спаллетти ҳам аралашишга уринди. Мутахассис истеъдодли футболчи билан ишлашни истаган эди, бироқ мураббий алоқага чиққанида Нико Гонсалеснинг позицияси қатъий эканлиги маълум бўлди. 2024–2025-йилги омадсиз мавсумдан кейин футболчи Туринда қолишни умуман истамаяпти ва фақатгина Атлетико Мадрид сафида тўп суришни хоҳламоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу трансфер сагаси трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача чўзилиши мумкин. Якуний ечим барча томонларнинг манфаатларига, жумладан, футболчи ва Атлетико истакларига ҳамда Ювентуснинг янги трансферлар учун маблағ йиғиш эҳтиёжига мос келиши лозим.
…