Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяпти

·0·Спорт
Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяпти

Ёзги трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, Туриннинг Ювентус клуби яримҳимоячиси Нико Гонсалес атрофидаги вазият кескинлигича қолмоқда. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи ҳозирда Туринда бўлиб, 1-сентябргача давом этадиган музокаралар натижасини кутмоқда ва ижтимоий тармоқлардаги видеоларда кўрсатилганидек, машғулотларни қизғин давом эттирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 1998-йилда туғилган вингер ўтган мавсумни ижара асосида Атлетико Мадрид сафида ўтказиб, 37 та учрашувда майдонга тушди ва 5 та гол муаллифига айланди. Жаҳон чемпионатидан сўнг таътилни якунлаб қайтган футболчининг Турин клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг 30-июнига қадар тузилган.

Трансфердаги молиявий тафовутлар

Клублар ўртасидаги асосий муаммо молиявий шартларга бориб тақалмоқда. Аввалроқ томонлар Ла Лигадаги ўйинлар сони бўйича 32 миллион евролик мажбурий сотиб олиш шартини келишиб олган эди, бироқ Атлетико футболчининг бу кўрсаткичга етишига имкон бермасдан шарт бажарилишининг олдини олди. Шунга қарамай, Мадрид клуби футболчини ўз сафига қайтариш ниятида ва Ювентус билан музокараларни қайтадан бошлаган.

Ҳозирги кунда томонлар ўртасидаги молиявий фарқ сезиларли даражада сақланиб қолмоқда. Атлетико футболчи учун 20–22 миллион евро таклиф қилаётган бўлса, Ювентус ўтган Жаҳон чемпионатидаги яхши ўйинлари фонида унинг нархини камида 28–30 миллион евро этиб белгилаган.

Спаллетти уриниши ва футболчининг қатъий позицияси

Вазиятга Ювентус бош мураббийи Спаллетти ҳам аралашишга уринди. Мутахассис истеъдодли футболчи билан ишлашни истаган эди, бироқ мураббий алоқага чиққанида Нико Гонсалеснинг позицияси қатъий эканлиги маълум бўлди. 2024–2025-йилги омадсиз мавсумдан кейин футболчи Туринда қолишни умуман истамаяпти ва фақатгина Атлетико Мадрид сафида тўп суришни хоҳламоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу трансфер сагаси трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача чўзилиши мумкин. Якуний ечим барча томонларнинг манфаатларига, жумладан, футболчи ва Атлетико истакларига ҳамда Ювентуснинг янги трансферлар учун маблағ йиғиш эҳтиёжига мос келиши лозим.

ЮвентусАтлетико МадридНико ГонсалесТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиЖереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиБугун, 16:53Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиБугун, 16:39Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиДушан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиБугун, 16:14Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиЖон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиБугун, 16:13Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариНико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача