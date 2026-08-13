Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олди
Honor Робот Пҳоне тақдим этилганидан кейин уч ҳафта ичида Хитой бозорида 400 мингдан ортиқ олдиндан буюртма олди. Honor бош тасвир инженери Ло Вей харидорлар талаби кутилганидан юқори бўлганини маълум қилди. Смартфон роботлаштирилган камера стабилизатори, махсус ЁЁ тизими ва ARRI билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган тасвирни қайта ишлаш технологияларига эга.
Honor брендининг янги ва ноодатий гаджети — Робот Пҳоне бозорда кутилмаганда юқори қизиқишга сабаб бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу инновацион қурилма тақдим этилганидан бери атиги уч ҳафта ичида Хитой бозорида 400 мингдан ортиқ олдиндан буюртма йиғишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг бош тасвир инженери Ло Вейнинг маълум қилишича, харидорлар томонидан келиб тушаётган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. У ҳатто ўз баёнотида қизиқувчиларга мурожаат қилиб, агар вақтида ҳаракат қилишмаса, янги смартфонга эга қолмаслиги мумкинлигини алоҳида таъкидлади.
Ноодатий камера ва техник имкониятларМазкур смартфон оддий мобил қурилмалардан ўзининг илғор суратга олиш имкониятлари ҳамда ўзига хос дизайни билан ажралиб туради. Honor Робот Пҳоне модели энг сўнгги технологик ечимлар билан жиҳозланган бўлиб, у мобил фотография ихлосмандлари эътиборини тортмоқда.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги сифатида унинг роботлаштирилган камера стабилизатори келтириб ўтилган. Шунингдек, смартфонга махсус ЁЁ тизими ҳамда таниқли ARRI компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган профессионал тасвирни қайта ишлаш технологиялари ўрнатилган.
Нархлар ва хотира турлариҲозирги вақтда янги флагман икки хил хотира конфигурациясида тақдим этилмоқда ва уларнинг нархлари қуйидагича:
- 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотирага эга база версияси — 10 000 юан;
- 16 GB оператив хотира ва 1 TB сиғимли тўпламга эга юқори модификация — 13 000 юан.
…