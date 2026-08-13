Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олди

·24·Техно
Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олди
Қисқача

Honor Робот Пҳоне тақдим этилганидан кейин уч ҳафта ичида Хитой бозорида 400 мингдан ортиқ олдиндан буюртма олди. Honor бош тасвир инженери Ло Вей харидорлар талаби кутилганидан юқори бўлганини маълум қилди. Смартфон роботлаштирилган камера стабилизатори, махсус ЁЁ тизими ва ARRI билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган тасвирни қайта ишлаш технологияларига эга.

Honor брендининг янги ва ноодатий гаджети — Робот Пҳоне бозорда кутилмаганда юқори қизиқишга сабаб бўлди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу инновацион қурилма тақдим этилганидан бери атиги уч ҳафта ичида Хитой бозорида 400 мингдан ортиқ олдиндан буюртма йиғишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг бош тасвир инженери Ло Вейнинг маълум қилишича, харидорлар томонидан келиб тушаётган талаб кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. У ҳатто ўз баёнотида қизиқувчиларга мурожаат қилиб, агар вақтида ҳаракат қилишмаса, янги смартфонга эга қолмаслиги мумкинлигини алоҳида таъкидлади.

Ноодатий камера ва техник имкониятлар

Мазкур смартфон оддий мобил қурилмалардан ўзининг илғор суратга олиш имкониятлари ҳамда ўзига хос дизайни билан ажралиб туради. Honor Робот Пҳоне модели энг сўнгги технологик ечимлар билан жиҳозланган бўлиб, у мобил фотография ихлосмандлари эътиборини тортмоқда.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги сифатида унинг роботлаштирилган камера стабилизатори келтириб ўтилган. Шунингдек, смартфонга махсус ЁЁ тизими ҳамда таниқли ARRI компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган профессионал тасвирни қайта ишлаш технологиялари ўрнатилган.

Нархлар ва хотира турлари

Ҳозирги вақтда янги флагман икки хил хотира конфигурациясида тақдим этилмоқда ва уларнинг нархлари қуйидагича:

  • 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотирага эга база версияси — 10 000 юан;
  • 16 GB оператив хотира ва 1 TB сиғимли тўпламга эга юқори модификация — 13 000 юан.
Эслатиб ўтамиз, Honor Робот Пҳоне смартфонининг расмий савдолари жорий йилнинг 18-август санасидан бошланиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, илк кунларданоқ юз минглаб буюртмалар келиб тушгани бренднинг мобил саноатдаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.

HonorРобот ПҳонеСмартфонХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиXiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиБугун, 16:57Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиWildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиБугун, 15:51Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 14:53Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиТуркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиБугун, 14:22Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиПятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиБугун, 13:57Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди