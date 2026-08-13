Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди
Англиянинг Манчестер Сити клуби ўзининг тезкор қанот ҳужумчиси Жереми Доку билан узоқ муддатли шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли белгиялик футболчи Манчестерда 2031-йилгача қоладиган бўлди. Ушбу янги битим жамоа бош мураббийи Энсо Мареска бошчилигидаги янги даврда клубнинг асосий режаларидан бири ҳисобланади ва футболчининг келажагини Этиҳад стадионида кафолатлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2023-йилда Франциянинг Стаде Реннаис клубидан сафга қўшилган Жереми Доку қисқа вақт ичида Англия Премер-лигасининг энг хавфли ва чаққон қанот ўйинчиларидан бирига айланди. У ўзининг юқори тезлиги ва техник маҳорати эвазига мамлакат ички саҳнасида устунлик қилаётган жамоанинг муҳим қисмига айланди. Доку ёзги мавсумда клуб билан шартномасини узайтирган Фил Фоден, Гошко Гвардиол ва Абдуқодир Ҳусанов каби машҳур футболчилар сафига қўшилди.
Янги шартнома ва бош мураббий таъсириШартномани узайтиргач, Жереми Доку клубдаги фаолияти ҳақида илиқ фикрлар билдириб, ўз миннатдорчилигини ижор этди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Сити унинг ҳам футболчи, ҳам шахс сифатида ўсишида улкан рол ўйнаган ҳамда мураббийлар штабининг меҳнати туфайли у ҳар куни ривожланиб бормоқда. Футболчи янги бош мураббий Энсо Маресканинг тактик услуби унга жуда ёқишини ва келгуси мавсумдан катта умидлар кутаётганини алоҳида таъкидлади.
"Энсо бу ерда экан, мен янги мавсумдан жуда ҳаяжондаман," дейди Доку. "Унинг футбол услуби биз яхши кўрадиган тарзда шакллантирилган. Шунингдек, Манчестер Сити мухлислари менинг янги шартнома имзолашимдаги энг асосий сабаблардан биридир. Уларнинг севгиси ва қўллаб-қувватлашини доимо ҳис қиламан, мухлисларга муносиб муваффақиятларни тақдим этишни истайман."
Клуб раҳбариятининг юқори баҳосиКлуб спорт директори Уго Виана ҳам белгиялик футболчининг профессионал ўсиши ва табиий иқтидорини юқори баҳолади. Уго Виананинг таъкидлашича, Доку қисқа муддат ичида жамоанинг севимли аъзосига айланиш билан бирга, Европа футболидаги энг қўрқинчли қанот ҳужумчиларидан бирига айланишга улгурган.
"Жереми – жамоамизга қўшилганидан бери ўсиши барчага кўриниб турган улкан истеъдод эгаси," деди Виана. "У ўзининг ажойиб динамикаси ва характери билан қанот ҳужумчиси учун биз қидираётган барча хусусиятларга эга. У ҳар куни яхшиланишни хоҳлайдиган биринчи даражали муносабатдаги инсон ва бу янги келишувга ҳақли равишда муносибдир."
…