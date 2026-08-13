Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди

·0·Спорт
Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди

Англиянинг Манчестер Сити клуби ўзининг тезкор қанот ҳужумчиси Жереми Доку билан узоқ муддатли шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли белгиялик футболчи Манчестерда 2031-йилгача қоладиган бўлди. Ушбу янги битим жамоа бош мураббийи Энсо Мареска бошчилигидаги янги даврда клубнинг асосий режаларидан бири ҳисобланади ва футболчининг келажагини Этиҳад стадионида кафолатлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2023-йилда Франциянинг Стаде Реннаис клубидан сафга қўшилган Жереми Доку қисқа вақт ичида Англия Премер-лигасининг энг хавфли ва чаққон қанот ўйинчиларидан бирига айланди. У ўзининг юқори тезлиги ва техник маҳорати эвазига мамлакат ички саҳнасида устунлик қилаётган жамоанинг муҳим қисмига айланди. Доку ёзги мавсумда клуб билан шартномасини узайтирган Фил Фоден, Гошко Гвардиол ва Абдуқодир Ҳусанов каби машҳур футболчилар сафига қўшилди.

Янги шартнома ва бош мураббий таъсири

Шартномани узайтиргач, Жереми Доку клубдаги фаолияти ҳақида илиқ фикрлар билдириб, ўз миннатдорчилигини ижор этди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Сити унинг ҳам футболчи, ҳам шахс сифатида ўсишида улкан рол ўйнаган ҳамда мураббийлар штабининг меҳнати туфайли у ҳар куни ривожланиб бормоқда. Футболчи янги бош мураббий Энсо Маресканинг тактик услуби унга жуда ёқишини ва келгуси мавсумдан катта умидлар кутаётганини алоҳида таъкидлади.

"Энсо бу ерда экан, мен янги мавсумдан жуда ҳаяжондаман," дейди Доку. "Унинг футбол услуби биз яхши кўрадиган тарзда шакллантирилган. Шунингдек, Манчестер Сити мухлислари менинг янги шартнома имзолашимдаги энг асосий сабаблардан биридир. Уларнинг севгиси ва қўллаб-қувватлашини доимо ҳис қиламан, мухлисларга муносиб муваффақиятларни тақдим этишни истайман."

Клуб раҳбариятининг юқори баҳоси

Клуб спорт директори Уго Виана ҳам белгиялик футболчининг профессионал ўсиши ва табиий иқтидорини юқори баҳолади. Уго Виананинг таъкидлашича, Доку қисқа муддат ичида жамоанинг севимли аъзосига айланиш билан бирга, Европа футболидаги энг қўрқинчли қанот ҳужумчиларидан бирига айланишга улгурган.

"Жереми – жамоамизга қўшилганидан бери ўсиши барчага кўриниб турган улкан истеъдод эгаси," деди Виана. "У ўзининг ажойиб динамикаси ва характери билан қанот ҳужумчиси учун биз қидираётган барча хусусиятларга эга. У ҳар куни яхшиланишни хоҳлайдиган биринчи даражали муносабатдаги инсон ва бу янги келишувга ҳақли равишда муносибдир."

Жереми ДокуМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиЭнсо МарескаФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиНико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиБугун, 16:52Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиБугун, 16:39Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиДушан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиБугун, 16:14Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиЖон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиБугун, 16:13Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариНико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача