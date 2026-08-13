Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқда
Мадриднинг Реал клуби мавсумолди ўйинларини муваффақиятли якунлаётганига қарамай, жамоа ўйинида жиддий саволлар ва муаммолар сақланиб қолмоқда. Sport нашрининг хабар беришича, расмий учрашувлар бошланиши олдидан бош мураббий Жозе Моуринью шогирдларининг майдондаги ўйин услуби ва мувозанатини тўлиқ топгани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб ёзги назорат учрашувларининг барчасида ғалаба қозонди. Жумладан, чоршанба оқшомида бўлиб ўтган Депортиво Ла Коруня жамоасига қарши баҳсда ҳам мадридликлар 1:0 ҳисобида зафар қучди. Бироқ ижобий натижалар жамоанинг майдондаги ҳаракатларидаги камчиликларни тўлиқ яшира олмади.
Майдондаги мувозанат ва таркибдаги муаммоларМавсумолди синовлари Реал Мадрид ҳужумни ташкил этишда аниқ ўйин услубига эга эмаслигини кўрсатди. Чизиқлар орасидаги бўшлиқлар ва концентрациянинг йўқолиши расмий мусобақалар бошланганда жиддий қийинчиликларга сабаб бўлиши мумкин.
Жозе Моуринью ҳозирги вақтда футболчиларни синовдан ўтказиб, дақиқаларни тақсимлашда давом этмоқда. Ўйин давомида жамоа баъзан бирдамликни йўқотиб қўймоқда, рақиблар эса бу бўшлиқлардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳолат мураббийдан ҳар бир учрашувдан кейин тактикани қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда.
Бернардо Силва янги лойиҳанинг асосий таянчига айландиКлуб ички муҳити ва машғулотлардаги кайфият яхшилангани айтилаётган бўлса-да, Жосе Моуриньюнинг учрашувлардаги реакциялари ҳали қилинадиган ишлар кўплигини кўрсатмоқда. Унга кўра, жамоа аста-секин ривожланмоқда.
Янги лойиҳада Бернардо Силва марказий ўринлардан бирини эгалламоқда. Унинг жамоага келиши ярим ҳимояга тартиб олиб кирди. Португалиялик футболчи нафақат ҳужум якунида ҳал қилувчи ҳаракатларни амалга оширмоқда, балки ҳимоядан ҳужум бошлаш ва чизиқларни боғлашда ҳам муҳим ечим тақдим этмоқда.
…