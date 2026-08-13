Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқда

·0·Спорт
Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқда

Мадриднинг Реал клуби мавсумолди ўйинларини муваффақиятли якунлаётганига қарамай, жамоа ўйинида жиддий саволлар ва муаммолар сақланиб қолмоқда. Sport нашрининг хабар беришича, расмий учрашувлар бошланиши олдидан бош мураббий Жозе Моуринью шогирдларининг майдондаги ўйин услуби ва мувозанатини тўлиқ топгани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб ёзги назорат учрашувларининг барчасида ғалаба қозонди. Жумладан, чоршанба оқшомида бўлиб ўтган Депортиво Ла Коруня жамоасига қарши баҳсда ҳам мадридликлар 1:0 ҳисобида зафар қучди. Бироқ ижобий натижалар жамоанинг майдондаги ҳаракатларидаги камчиликларни тўлиқ яшира олмади.

Майдондаги мувозанат ва таркибдаги муаммолар

Мавсумолди синовлари Реал Мадрид ҳужумни ташкил этишда аниқ ўйин услубига эга эмаслигини кўрсатди. Чизиқлар орасидаги бўшлиқлар ва концентрациянинг йўқолиши расмий мусобақалар бошланганда жиддий қийинчиликларга сабаб бўлиши мумкин.

Жозе Моуринью ҳозирги вақтда футболчиларни синовдан ўтказиб, дақиқаларни тақсимлашда давом этмоқда. Ўйин давомида жамоа баъзан бирдамликни йўқотиб қўймоқда, рақиблар эса бу бўшлиқлардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳолат мураббийдан ҳар бир учрашувдан кейин тактикани қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда.

Бернардо Силва янги лойиҳанинг асосий таянчига айланди

Клуб ички муҳити ва машғулотлардаги кайфият яхшилангани айтилаётган бўлса-да, Жосе Моуриньюнинг учрашувлардаги реакциялари ҳали қилинадиган ишлар кўплигини кўрсатмоқда. Унга кўра, жамоа аста-секин ривожланмоқда.

Янги лойиҳада Бернардо Силва марказий ўринлардан бирини эгалламоқда. Унинг жамоага келиши ярим ҳимояга тартиб олиб кирди. Португалиялик футболчи нафақат ҳужум якунида ҳал қилувчи ҳаракатларни амалга оширмоқда, балки ҳимоядан ҳужум бошлаш ва чизиқларни боғлашда ҳам муҳим ечим тақдим этмоқда.

Реал МадридЖозе МоуриньюБернардо СилваЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиБугун, 16:39Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиДушан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиБугун, 16:14Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиЖон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиБугун, 16:13Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариНико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариБугун, 15:58Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиМикел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиБугун, 15:52Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача