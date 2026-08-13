Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқарди

·0·Техно
Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқарди

Xiaomi компанияси ўзининг янги авлод операцион тизими — HyperOS 4 дастурий таъминотининг илк бета-версиясини чиқариб, фойдаланувчилар эътиборига ҳавола этди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги тизимни ишлаб чиқишда асосий эътибор тизим унумдорлигини ошириш, фойдаланиш қулайлигини яхшилаш ҳамда сунъий интеллект имкониятларини кенгайтиришга қаратилган бўлиб, бу қурилмалар иш фаолиятини сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янгиланган HyperOS 4 архитектурасига Xiaomi HypeрКоре технологияси жорий этилиб, у юкламаларни ҳисоб-китоб қилиш ва маълумотларни хотирага олдиндан юклаш функцияларини ўз ичига олади. Мазкур ечим тизим ресурсларини янада самарали тақсимлаш ҳамда тез-тез бажариладиган операциялар вақтида процессорга тушадиган юкламани камайтириш имконини беради.

Илова ва интерфейс оптимизацияси

Дастурчилар томонидан янги иловаларни бажариш механизми ишлаб чиқилиб, тизим ва дастурий қатламлар орасидаги ўзаро алоқа жараёни чуқур оптимизация қилинди. Хусусан, асосий экранда ҳамда оммабоп иловаларда анимацияларнинг силлиқлиги ва интерфейснинг жавоб бериш тезлиги сезиларли даражада яхшилангани таъкидланмоқда.

Тизимнинг муҳим янгиликларидан бири бу кенгайтирилган сунъий интеллект функциялари бўлди. Янги дастурий таъминот доирасида фойдаланувчиларга қатор қулайликлар яратилиб, вазифаларни режалаштириш ва контент яратиш жараёнлари автоматлаштирилди.

Сунъий интеллект ва қўллаб-қувватланувчи қурилмалар

HyperOS 4 тизимида Xiaomi МиМо йирик тил модели интеграция қилинган янги авлод Супер ХиаоАи 2.0 овозли ёрдамчиси дебют қилди. Ушбу интеллектуал ёрдамчи бир нечта иловалар ва қурилмалар билан бир вақтда ишлаш сценарийларида вазифаларни режалаштириш ва контент генерация қилиш имкониятларини яхшилади.

Ҳозирги кунда дастлабки бета-версия компаниянинг энг сўнгги флагман гаджетлари учун фойдаланишга топширилган. Харидорлар ва синовчилар қуйидаги қурилмаларда янги тизим имкониятларини синаб кўришлари мумкин:

  • Xiaomi 17 Ultra ва Xiaomi 17 Ultra Леика Эдитион
  • Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro ҳамда Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max, унинг Чампион Эдитион махсус талқини ва Redmi K90
  • Xiaomi Пад 8 Pro ҳамда Xiaomi Пад 8 планшетлари

XiaomiHyperOSСмартфонСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиHonor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиБугун, 16:22Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиWildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиБугун, 15:51Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 14:53Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиТуркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиБугун, 14:22Пятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиПятёрочка озиқ-овқат маҳсулотлари яроқлилик муддатини эслатувчи сервисни ишга туширдиБугун, 13:57Starlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиStarlink Вьетнам бозорига кирди ва буюртмаларни қабул қила бошладиБугун, 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди