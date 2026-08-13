Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралари

·0·Спорт
Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралари

Ёзги трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, аргентиналик вингер Нико Гонсалес таътилни якунлаб, Турин шаҳрига қайтиб келди. GOAL.com хабар беришича, 1998 йилда туғилган футболчи шартномасига кўра Ювентус сафида машғулотларга киришишга мажбур бўлса-да, унинг келажаги ҳамон мавҳумлигича қолмоқда ва трансфер бозоридаги вазият 1 сентябрга қадар ойдинлашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, футболчининг Турин клуби билан амалдаги келишуви 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Бироқ, Нико Гонсалес Бианконери сафида қолишни истамаяпти ва ўтган 2025-26 йилги мавсумда иқтидорини намойиш этган Атлетико Мадрид жамоасига қайтишни қатъий режалаштирган. Ўша мавсумда у матрасчилар сафида 37 та учрашувда майдонга тушиб, 5 та гол муаллифи бўлган эди.

Трансфердаги молиявий тўсиқлар ва клубларнинг ёндашуви

Клублар ўртасидаги асосий келишмовчилик молиявий шартларга бориб тақалмоқда. Олдинроқ тузилган келишувдаги Ла Лигасидаги ўйинлар сони бўйича шартлар бажарилмагани сабабли Атлетико 32 миллион евролик мажбурий сотиб олиш бандини фаоллаштира олмаган эди. Шунга қарамай, Мадрид клуби футболчини ўз сафига қайтариш ҳаракатини давом эттирмоқда ва Ювентус билан янги музокараларга киришишга интилмоқда.

Ҳозирги вақтда томонлар ўртасидаги молиявий тафовут сезиларли даражада сақланиб қолмоқда. Атлетико футболчи учун 20-22 миллион евро таклиф қилаётган бўлса, Ювентус раҳбарияти камида 28-30 миллион евро талаб қилмоқда. Туринликлар бу позицияни футболчининг Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинлари орқали янада мустаҳкамлаб олишган.

Спаллетти режаларидан воз кечиш ва якуний кутилмалар

Вазиятга мураббийлар штаби ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Ювентус бош мураббийи Нико Гонсалесни ўз жамоасида кўришни хоҳлаган эди, бироқ мураббийнинг сўрови пайтида футболчининг позицияси қатъий экани маълум бўлди. 2024-25 йилги омадсиз мавсумдан сўнг, аргентиналик вингер Италия клубида қолишни умуман истамаяпти ва фақат Испанияга йўл олишни ният қилган.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу трансфер бўйича якуний келишув ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача чўзилиши мумкин. Бу жараён футболчининг хоҳиши, Атлетико истаклари ва Ювентуснинг келгусидаги трансферлар учун маблағ йиғиш эҳтиёжини қондирадиган ягона ечимни топишга қаратилган.

Нико ГонсалесЮвентусАтлетико МадридТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиМикел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиБугун, 15:52Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бугун, 14:59Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаКвентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаБугун, 14:51Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиКуинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 14:38Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Бугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача