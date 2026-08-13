Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралари
Ёзги трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, аргентиналик вингер Нико Гонсалес таътилни якунлаб, Турин шаҳрига қайтиб келди. GOAL.com хабар беришича, 1998 йилда туғилган футболчи шартномасига кўра Ювентус сафида машғулотларга киришишга мажбур бўлса-да, унинг келажаги ҳамон мавҳумлигича қолмоқда ва трансфер бозоридаги вазият 1 сентябрга қадар ойдинлашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, футболчининг Турин клуби билан амалдаги келишуви 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Бироқ, Нико Гонсалес Бианконери сафида қолишни истамаяпти ва ўтган 2025-26 йилги мавсумда иқтидорини намойиш этган Атлетико Мадрид жамоасига қайтишни қатъий режалаштирган. Ўша мавсумда у матрасчилар сафида 37 та учрашувда майдонга тушиб, 5 та гол муаллифи бўлган эди.
Трансфердаги молиявий тўсиқлар ва клубларнинг ёндашувиКлублар ўртасидаги асосий келишмовчилик молиявий шартларга бориб тақалмоқда. Олдинроқ тузилган келишувдаги Ла Лигасидаги ўйинлар сони бўйича шартлар бажарилмагани сабабли Атлетико 32 миллион евролик мажбурий сотиб олиш бандини фаоллаштира олмаган эди. Шунга қарамай, Мадрид клуби футболчини ўз сафига қайтариш ҳаракатини давом эттирмоқда ва Ювентус билан янги музокараларга киришишга интилмоқда.
Ҳозирги вақтда томонлар ўртасидаги молиявий тафовут сезиларли даражада сақланиб қолмоқда. Атлетико футболчи учун 20-22 миллион евро таклиф қилаётган бўлса, Ювентус раҳбарияти камида 28-30 миллион евро талаб қилмоқда. Туринликлар бу позицияни футболчининг Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинлари орқали янада мустаҳкамлаб олишган.
Спаллетти режаларидан воз кечиш ва якуний кутилмаларВазиятга мураббийлар штаби ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Ювентус бош мураббийи Нико Гонсалесни ўз жамоасида кўришни хоҳлаган эди, бироқ мураббийнинг сўрови пайтида футболчининг позицияси қатъий экани маълум бўлди. 2024-25 йилги омадсиз мавсумдан сўнг, аргентиналик вингер Италия клубида қолишни умуман истамаяпти ва фақат Испанияга йўл олишни ният қилган.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу трансфер бўйича якуний келишув ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача чўзилиши мумкин. Бу жараён футболчининг хоҳиши, Атлетико истаклари ва Ювентуснинг келгусидаги трансферлар учун маблағ йиғиш эҳтиёжини қондирадиган ягона ечимни топишга қаратилган.
…