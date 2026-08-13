Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирди

·0·Спорт
Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирди

Англия терма жамоаси яримҳимоячиси Фил Фоден Манчестер Сити клуби билан 2030-йилгача мўлжалланган янги узоқ муддатли шартнома имзолади. Мазкур келишувда яна 12 ойга узайтириш банди ҳам мавжуд бўлиб, бу клубнинг ўз тарбияланувчисига бўлган юксак ишончини ва унинг келажагига қандай қарашини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида таниқли собиқ футболчи Колин Хендри Манчестер Сити раҳбариятининг бу қадамини шарҳлаб, клуб ўзининг қимматбаҳо активини молиявий ва трансфер бозоридаги хатарлардан ҳимоя қилаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, сўнгги икки мавсум футболчи учун унчалик омадли келмаган бўлса-да, янги шартнома унинг трансфер нархини юқори даражада сақлаб туришга хизмат қилади.

Янги мураббий қўл остидаги истиқболлар

Манчестер Сити сафида академиядан чиқиб келганидан буён 369 та учрашувда майдонга тушган Фил Фоден ўз фаолияти давомида Англия Премер-лигасида олти бор ғолиб чиқди. Шунингдек, унинг бой совринлар коллекциясидан Англия кубоги, Лига кубоги ва Чемпионлар лигаси ғолибликлари ҳам ўрин олган.

Ҳозирда 26 ёшни қарши олган футболчи ўзининг энг юқоридаги имкониятларини кўрсата олган пайтда ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юбориш қобилиятига эга. Бироқ сўнгги икки мавсумдаги турғунлик сабабли у 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси қайдномасидан четда қолганди.

Келажакдаги мақсадлар ва жамоадаги ўзгаришлар

Пеп Гвардиоланинг кетиши ва унинг собиқ ёрдамчиси Энсо Маресканинг жамоага бош мураббий этиб тайинланиши Фоден учун фаолиятида янги саҳифа очмоқда. Футболчининг ўзи ҳам ушбу ўзгаришларни ижобий қабул қилиб, жамоада ўзининг асосий ўрнини тиклашга интилаётганини билдирган.

Колин Хендрининг таъкидлашича, Англия терма жамоасида яримҳимоя чизиғи ва ўн рақам позицияси учун рақобат жуда кучли эканлиги, жумладан Кол Палмер каби иқтидорларнинг борлиги ҳам Фоденга таъсир қилган. Шунга қарамай, мутахассис Фил Фоден ўз салоҳиятини яна тўла намоён этиб, чинакам супертоифадаги футболчига айланишига ишонч билдирмоқда.

Фил ФоденМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиЭнсо МарескаФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариОсиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариБугун, 19:12Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиДаниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиБугун, 19:09 «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритдиБугун, 19:01Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Бугун, 18:54Жозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиЖозе Моуринью: Ҳақиқий иш келгуси ҳафтадан бошланадиБугун, 18:37Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиХави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача