Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирди
Англия терма жамоаси яримҳимоячиси Фил Фоден Манчестер Сити клуби билан 2030-йилгача мўлжалланган янги узоқ муддатли шартнома имзолади. Мазкур келишувда яна 12 ойга узайтириш банди ҳам мавжуд бўлиб, бу клубнинг ўз тарбияланувчисига бўлган юксак ишончини ва унинг келажагига қандай қарашини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида таниқли собиқ футболчи Колин Хендри Манчестер Сити раҳбариятининг бу қадамини шарҳлаб, клуб ўзининг қимматбаҳо активини молиявий ва трансфер бозоридаги хатарлардан ҳимоя қилаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, сўнгги икки мавсум футболчи учун унчалик омадли келмаган бўлса-да, янги шартнома унинг трансфер нархини юқори даражада сақлаб туришга хизмат қилади.
Янги мураббий қўл остидаги истиқболларМанчестер Сити сафида академиядан чиқиб келганидан буён 369 та учрашувда майдонга тушган Фил Фоден ўз фаолияти давомида Англия Премер-лигасида олти бор ғолиб чиқди. Шунингдек, унинг бой совринлар коллекциясидан Англия кубоги, Лига кубоги ва Чемпионлар лигаси ғолибликлари ҳам ўрин олган.
Ҳозирда 26 ёшни қарши олган футболчи ўзининг энг юқоридаги имкониятларини кўрсата олган пайтда ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юбориш қобилиятига эга. Бироқ сўнгги икки мавсумдаги турғунлик сабабли у 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси қайдномасидан четда қолганди.
Келажакдаги мақсадлар ва жамоадаги ўзгаришларПеп Гвардиоланинг кетиши ва унинг собиқ ёрдамчиси Энсо Маресканинг жамоага бош мураббий этиб тайинланиши Фоден учун фаолиятида янги саҳифа очмоқда. Футболчининг ўзи ҳам ушбу ўзгаришларни ижобий қабул қилиб, жамоада ўзининг асосий ўрнини тиклашга интилаётганини билдирган.
Колин Хендрининг таъкидлашича, Англия терма жамоасида яримҳимоя чизиғи ва ўн рақам позицияси учун рақобат жуда кучли эканлиги, жумладан Кол Палмер каби иқтидорларнинг борлиги ҳам Фоденга таъсир қилган. Шунга қарамай, мутахассис Фил Фоден ўз салоҳиятини яна тўла намоён этиб, чинакам супертоифадаги футболчига айланишига ишонч билдирмоқда.
…