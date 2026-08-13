JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтди

·0·Авто
JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтди

Британиянинг машҳур JLR компаниясидан кутилмаганда кетган бош ижодий директори Жерри Макговерн ўз фаолиятида янги саҳифа очишга ҳозирлик кўрмоқда. У 24 йиллик фаолияти давомида афсонавий Дефендер моделини қайтадан яратиш, шунингдек, бир неча авлод Range Rover ва Дисковерй автомобилларини лойиҳалаштиришда бош-қош бўлган эди. Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсида мутахассис келгусида яна автомобил дизайни билан шуғулланишини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar.co.ук маълумотига кўра, Макговерннинг ўтган йилнинг декабрь ойида компанияни тарк этгани аввалига эксклюзив тарзда эълон қилинган эди, бироқ расмий баёнот фақатгина жорий йилнинг март ойида эълон қилинди. Бу эса жамоатчилик орасида унинг ўз хоҳиши билан кетгани ёки ишдан бўшатилгани ҳақидаги турли тахминларни келтириб чиқариб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлганди.

Янги уфқлар ва мотоцикллар олами

Ҳозирги кунда тажрибали дизайнер Нортон Моторкйклес компаниясига маслаҳатчи сифатида ёрдам бермоқда. Autocar нашрининг Мй Веек Ин Кар подкастида сўзга чиққан Макговерн компаниядан кетиш сабаблари ҳақидаги миш-мишларни мутлақо асоссиз деб атади. Унинг сўзларига кўра, автомобилсозлик унинг томирида оқади ва у ҳали ўзининг сўнгги сўзини айтмаган.

«Мен янги нарсалар яратишни хоҳлайман ва олдимда кўплаб имкониятлар борлигини яхши биламан», — дея таъкидлади дизайнер. У ўз ишига ва ҳамкорларига нисбатан жуда талабчан эканини, шу боис келгусидаги қадамларини пухта ўйлаётганини билдирди.

Автомобилсозликдаги бой мерос

Макговерн ўзининг кўп йиллик фаолияти давомида нафақат Range Rover ва Дисковерй каби ҳашаматли кроссовер моделларини яратди, балки Jaguar Тйпе 00 электр концептининг баҳсли дизайни учун ҳам масъул бўлган. Унинг Британия автомобилсозлигига қўшган ҳиссаси бренд ўзига хослигини шакллантиришда муҳим ўрин тутди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, автомобиллар дизайнидан мотоцикллар дизайнига ўтиш жараёни у учун ўзига хос ижодий чақирув бўлган. Шунга қарамай, у тўрт ғилдиракли транспорт воситалари билан ишлашни соғинганини ва яқин келажакда яна янги автомобиллар лойиҳаларига қўл уришини яширмади.

Жерри МакговернJLRАвтомобил дизайниRange RoverНортон Моторкйклес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиTesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиБугун, 17:21Буюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБуюк Британиядаги тезкор қувватлаш станциялари синовдан ўтдиБугун, 17:21Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиБугун, 15:29Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБританиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 15:27Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиЎн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиБугун, 15:21Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди