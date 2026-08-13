JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтди
Британиянинг машҳур JLR компаниясидан кутилмаганда кетган бош ижодий директори Жерри Макговерн ўз фаолиятида янги саҳифа очишга ҳозирлик кўрмоқда. У 24 йиллик фаолияти давомида афсонавий Дефендер моделини қайтадан яратиш, шунингдек, бир неча авлод Range Rover ва Дисковерй автомобилларини лойиҳалаштиришда бош-қош бўлган эди. Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсида мутахассис келгусида яна автомобил дизайни билан шуғулланишини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar.co.ук маълумотига кўра, Макговерннинг ўтган йилнинг декабрь ойида компанияни тарк этгани аввалига эксклюзив тарзда эълон қилинган эди, бироқ расмий баёнот фақатгина жорий йилнинг март ойида эълон қилинди. Бу эса жамоатчилик орасида унинг ўз хоҳиши билан кетгани ёки ишдан бўшатилгани ҳақидаги турли тахминларни келтириб чиқариб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлганди.
Янги уфқлар ва мотоцикллар оламиҲозирги кунда тажрибали дизайнер Нортон Моторкйклес компаниясига маслаҳатчи сифатида ёрдам бермоқда. Autocar нашрининг Мй Веек Ин Кар подкастида сўзга чиққан Макговерн компаниядан кетиш сабаблари ҳақидаги миш-мишларни мутлақо асоссиз деб атади. Унинг сўзларига кўра, автомобилсозлик унинг томирида оқади ва у ҳали ўзининг сўнгги сўзини айтмаган.
«Мен янги нарсалар яратишни хоҳлайман ва олдимда кўплаб имкониятлар борлигини яхши биламан», — дея таъкидлади дизайнер. У ўз ишига ва ҳамкорларига нисбатан жуда талабчан эканини, шу боис келгусидаги қадамларини пухта ўйлаётганини билдирди.
Автомобилсозликдаги бой меросМакговерн ўзининг кўп йиллик фаолияти давомида нафақат Range Rover ва Дисковерй каби ҳашаматли кроссовер моделларини яратди, балки Jaguar Тйпе 00 электр концептининг баҳсли дизайни учун ҳам масъул бўлган. Унинг Британия автомобилсозлигига қўшган ҳиссаси бренд ўзига хослигини шакллантиришда муҳим ўрин тутди.
Мутахассиснинг таъкидлашича, автомобиллар дизайнидан мотоцикллар дизайнига ўтиш жараёни у учун ўзига хос ижодий чақирув бўлган. Шунга қарамай, у тўрт ғилдиракли транспорт воситалари билан ишлашни соғинганини ва яқин келажакда яна янги автомобиллар лойиҳаларига қўл уришини яширмади.
…