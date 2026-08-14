Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижалар
Пойтахтимиз Тошкент шаҳри мезбонлик қилаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги нуфузли Осиё чемпионати қизғин паллага кирди.
Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати берган хабарга кўра, мусобақанинг навбатдаги куни ҳам вакилларимиз учун ўта муваффақиятли ва ҳосилли кечди — спортчиларимиз ҳисобига бир куннинг ўзида 1 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза медали ёзиб қўйилди.
Муҳаммадшокир Турдалиевдан олтин марра
Ўсмирлар ўртасидаги -95 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган истеъдодли спортчимиз Муҳаммадшокир Турдалиев силтаб кўтариш машқида барча рақибларини ортда қолдириб, қитъа чемпионига айланди ва жамоамизга навбатдаги олтин медални тақдим этди. Шунингдек, у иккикураш якунлари бўйича шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилиб, кумуш медалга сазовор бўлди.
Кумуш ва бронза медалини қўлга киритган қаҳрамонларимиз
Кескин ва муросасиз курашлар натижасида шоҳсупадан ўрин олган ҳамюртларимиз билан танишинг:
Кумуш медаль соҳиблари:
Муҳаммадшокир Турдалиев (Ўсмирлар, -95 кг) — иккикураш натижасига кўра;
Бекзод Ғофиржонов (Ёшлар, -95 кг) — силтаб кўтариш машқида;
Бекзод Ғофиржонов (Ёшлар, -95 кг) — иккикураш натижасига кўра;
Дилнура Холдорова (Ёшлар, -77 кг) — даст кўтариш машқида;
Дилнура Холдорова (Ёшлар, -77 кг) — иккикураш натижасига кўра.
Бронза медаль соҳиблари:
Алишер Османов (Ўсмирлар, -95 кг) — силтаб кўтариш ва иккикурашда (2 та бронза);
Элбек Идиев (Ўсмирлар, +95 кг) — даст кўтариш, силтаб кўтариш ва иккикурашда (3 та бронза);
Хулкар Рўзиқулова (Ўсмирлар, +77 кг) — даст кўтариш машқида (1 та бронза);
Дилноза Файзуллаева (Ёшлар, -77 кг) — даст кўтариш, силтаб кўтариш ҳамда иккикурашда (3 та бронза).
Шу тариқа, ўзбек оғир атлетикаси келажаги бўлган ёш полвонлар қитъа биринчилигида ўзларининг юқори савия ва тайёргарликка эга эканликларини яна бир бор намоён этишмоқда.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…