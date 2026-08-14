Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижалар

·0·Спорт
Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижалар

Пойтахтимиз Тошкент шаҳри мезбонлик қилаётган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги нуфузли Осиё чемпионати қизғин паллага кирди.

Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси матбуот хизмати берган хабарга кўра, мусобақанинг навбатдаги куни ҳам вакилларимиз учун ўта муваффақиятли ва ҳосилли кечди — спортчиларимиз ҳисобига бир куннинг ўзида 1 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза медали ёзиб қўйилди.

Муҳаммадшокир Турдалиевдан олтин марра

Ўсмирлар ўртасидаги -95 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган истеъдодли спортчимиз Муҳаммадшокир Турдалиев силтаб кўтариш машқида барча рақибларини ортда қолдириб, қитъа чемпионига айланди ва жамоамизга навбатдаги олтин медални тақдим этди. Шунингдек, у иккикураш якунлари бўйича шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилиб, кумуш медалга сазовор бўлди.

Кумуш ва бронза медалини қўлга киритган қаҳрамонларимиз

Кескин ва муросасиз курашлар натижасида шоҳсупадан ўрин олган ҳамюртларимиз билан танишинг:

Кумуш медаль соҳиблари:

  • Муҳаммадшокир Турдалиев (Ўсмирлар, -95 кг) — иккикураш натижасига кўра;

  • Бекзод Ғофиржонов (Ёшлар, -95 кг) — силтаб кўтариш машқида;

  • Бекзод Ғофиржонов (Ёшлар, -95 кг) — иккикураш натижасига кўра;

  • Дилнура Холдорова (Ёшлар, -77 кг) — даст кўтариш машқида;

  • Дилнура Холдорова (Ёшлар, -77 кг) — иккикураш натижасига кўра.

Бронза медаль соҳиблари:

  • Алишер Османов (Ўсмирлар, -95 кг) — силтаб кўтариш ва иккикурашда (2 та бронза);

  • Элбек Идиев (Ўсмирлар, +95 кг) — даст кўтариш, силтаб кўтариш ва иккикурашда (3 та бронза);

  • Хулкар Рўзиқулова (Ўсмирлар, +77 кг) — даст кўтариш машқида (1 та бронза);

  • Дилноза Файзуллаева (Ёшлар, -77 кг) — даст кўтариш, силтаб кўтариш ҳамда иккикурашда (3 та бронза).

Шу тариқа, ўзбек оғир атлетикаси келажаги бўлган ёш полвонлар қитъа биринчилигида ўзларининг юқори савия ва тайёргарликка эга эканликларини яна бир бор намоён этишмоқда.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаКомо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 17:17Френк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқдаФренк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқдаБугун, 16:54Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиБугун, 16:33Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиСофие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиБугун, 16:19Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиБугун, 16:13Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаЖейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди