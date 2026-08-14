McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этди

·0·Авто
McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этди

Британиянинг машҳур суперкар ишлаб чиқарувчиси McLaren компанияси Калифорниядаги нуфузли Монтерей Кар Веек тадбирида ўзининг янги МкЛ 6GT моделини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур эксклюзив автомобил компания асосчиси Брюс Макларен томонидан яратилган илк йўл автомобили бўлган ҳисторик M6GT хотирасига бағишланган бўлиб, у сўнгги ўттиз йилдан ортиқ вақт ичида механик узатмалар қутиси билан жиҳозланган илк McLaren суперкарига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел асосий серияли автомобиллар қаторидан алоҳида ўрин эгаллаб, чекланган тиражда ишлаб чиқарилади. У Спеедтаил ёки яқинда тақдим этилган W1 каби ўта юқори кўрсаткичларга эга Ултимате Сериес моделларидан бутунлай фарқ қилувчи ўзига хос хусусиятларга эга бўлади. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу лойиҳа бренднинг асл исёнкор руҳини акс эттириб, харидорларга тамоман ўзгача характер ва ёндашувни тақдим этади.

Ўтган аср дизайн руҳи ва замонавий технологиялар

Ташқи кўринишига кўра, МкЛ 6GT амалдаги McLaren моделларидан кескин фарқ қилади. Углерод толали енгил корпусга эга бўлган ушбу суперкар 1960-йилларнинг автомобилсозлик анъаналаридан илҳомланган ҳолда яратилган. Автомобил силуэти McLaren'ни жаҳон автоспорти харитасига киритган машҳур M6A Кан-Ам пойга машинасини ёдга солади.

Муҳандислар аэродинамикани яхшилаш мақсадида тоза ва паст қаршилик кўрсатувчи юзалар ҳамда ўзига хос Камм қуйруқ дизайнидан фойдаланганлар. Шунингдек, автомобилда компания асосчиси Брюс Макларен хотирасига ҳурмат бажо келтирилган — унинг имзоси двигател бўлинмасида жойлашган бўлса, ёнилғи бакининг қопқоғига дастлабки «Спеедй Киви» логотипи ўйиб ёзилган.

Техник хусусиятлар ва келажак режалари

Ҳозирча ишлаб чиқарувчи автомобилнинг аниқ техник кўрсаткичлари сир сақланишини афзал кўрмоқда. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, МкЛ 6GT модели ўзининг асосий архитектураси бўйича автоматик узатмали 750S суперкарига яқин туради, бироқ асосий фарқ орқа ўққа қувватни узатувчи олти поғонали механик узатмалар қутисида бўлади.

Эксклюзив МкЛ 6GT модели расман 2028-йилда савдога чиқарилиши режалаштирилган. Ушбу автомобил нафақат коллекционерлар, балки ҳақиқий ҳайдаш завқини қадрлайдиган автомобил ишқибозлари учун чинакам шов-шувли воқеа бўлиши кутилмоқда.

McLarenМкЛ 6GTСуперкарАвтоянгиликларМеханик узатмалар қутиси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиFerrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиБугун, 13:27Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликИккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликБугун, 12:55Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиLucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиБугун, 12:29Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиКзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиБугун, 12:27JLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиJLR собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини айтдиКеча, 19:28Tesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиTesla Суперчаргер тармоқдаги юкламалар ортгани боис рейтингда пастладиКеча, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди