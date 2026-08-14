McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этди
Британиянинг машҳур суперкар ишлаб чиқарувчиси McLaren компанияси Калифорниядаги нуфузли Монтерей Кар Веек тадбирида ўзининг янги МкЛ 6GT моделини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур эксклюзив автомобил компания асосчиси Брюс Макларен томонидан яратилган илк йўл автомобили бўлган ҳисторик M6GT хотирасига бағишланган бўлиб, у сўнгги ўттиз йилдан ортиқ вақт ичида механик узатмалар қутиси билан жиҳозланган илк McLaren суперкарига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел асосий серияли автомобиллар қаторидан алоҳида ўрин эгаллаб, чекланган тиражда ишлаб чиқарилади. У Спеедтаил ёки яқинда тақдим этилган W1 каби ўта юқори кўрсаткичларга эга Ултимате Сериес моделларидан бутунлай фарқ қилувчи ўзига хос хусусиятларга эга бўлади. Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу лойиҳа бренднинг асл исёнкор руҳини акс эттириб, харидорларга тамоман ўзгача характер ва ёндашувни тақдим этади.
Ўтган аср дизайн руҳи ва замонавий технологияларТашқи кўринишига кўра, МкЛ 6GT амалдаги McLaren моделларидан кескин фарқ қилади. Углерод толали енгил корпусга эга бўлган ушбу суперкар 1960-йилларнинг автомобилсозлик анъаналаридан илҳомланган ҳолда яратилган. Автомобил силуэти McLaren'ни жаҳон автоспорти харитасига киритган машҳур M6A Кан-Ам пойга машинасини ёдга солади.
Муҳандислар аэродинамикани яхшилаш мақсадида тоза ва паст қаршилик кўрсатувчи юзалар ҳамда ўзига хос Камм қуйруқ дизайнидан фойдаланганлар. Шунингдек, автомобилда компания асосчиси Брюс Макларен хотирасига ҳурмат бажо келтирилган — унинг имзоси двигател бўлинмасида жойлашган бўлса, ёнилғи бакининг қопқоғига дастлабки «Спеедй Киви» логотипи ўйиб ёзилган.
Техник хусусиятлар ва келажак режалариҲозирча ишлаб чиқарувчи автомобилнинг аниқ техник кўрсаткичлари сир сақланишини афзал кўрмоқда. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, МкЛ 6GT модели ўзининг асосий архитектураси бўйича автоматик узатмали 750S суперкарига яқин туради, бироқ асосий фарқ орқа ўққа қувватни узатувчи олти поғонали механик узатмалар қутисида бўлади.
Эксклюзив МкЛ 6GT модели расман 2028-йилда савдога чиқарилиши режалаштирилган. Ушбу автомобил нафақат коллекционерлар, балки ҳақиқий ҳайдаш завқини қадрлайдиган автомобил ишқибозлари учун чинакам шов-шувли воқеа бўлиши кутилмоқда.
…