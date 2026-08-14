Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!

·0·Спорт
Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!

20–24 август кунлари Эквадор давлатининг йирик шаҳарларидан бири — Гуаякилда дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги нуфузли Жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.

Йилнинг ушбу асосий ва энг муҳим мусобақасида дунёнинг 61 та давлатидан келадиган жами 480 нафар энг истеъдодли ёш дзюдочиси жаҳон тожи учун татамига кўтарилади. Улар орасида Ўзбекистон ўсмирлар миллий терма жамоаси ҳам тўлиқ таркиб билан бош совринлар учун кураш олиб боради.

Ўзбекистон дзюдо федерацияси матбуот хизмати берган расмий хабарга кўра, терма жамоамиз делегацияси бош мураббий Аурелиан Чиприан Флис бошчилигида Жанубий Америкага — Эквадорга жўнаб кетди.

Дунё биринчилигига йўл олган тўлиқ таркиб

Терма жамоамиз шарафини қитъа ва жаҳон ареналарида ҳимоя қиладиган ёш полвонларимиз ҳамда мураббийлар штаби билан танишинг:

Ўғил болалар:

  • -50 кг: Сафохўжа Сайфуллоев, Акбар Шарифов

  • -55 кг: Бобур Юсупов

  • -60 кг: Абубакр Сатторов, Давлат Аҳроров

  • -66 кг: Акромжон Каримов

  • -73 кг: Беҳрузбек Усмонов

  • -81 кг: Самандар Суннатов

  • -90 кг: Жўрабек Эшпўлатов

  • +90 кг: Алибек Дурдиев

Қизлар:

  • -40 кг: Ирода Сирожиддинова

  • -44 кг: Дилафруз Болтабоева, Алина Колючева

  • -48 кг: Чарос Ҳикматова, Моҳинур Оллаберганова

  • -57 кг: Зиёда Жавлонова, Зуҳра Алимова

  • -63 кг: Паризода Юлдашева, Гулсанам Ҳазратова

  • -70 кг: Пошшажон Жумабоева

Мураббийлар штаби ва делегация:

  • Бош мураббий: Аурелиан Чиприан Флис

  • Мураббийлар: Геланий Оздаев, Жунна Кикучи, Зокиржон Собиров, Нилуфар Ермаганбетова

  • Шифокор: Гулзода Ҳакимова

  • Жамоа менежери: Дилшод Шукруллоев

Эквадор татамиларида бўлиб ўтадиган муросасиз баҳсларда ҳамюртларимизга муваффақият ва олтин медалларни тилаб қоламиз!

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларТошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларБугун, 17:30Комо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаКомо ҳужум чизиғини кучайтириш учун Лиам Делап номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 17:17Френк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқдаФренк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқдаБугун, 16:54Давиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиДавиде Фраттеси трансфери атрофидаги можаро ҳал этилдиБугун, 16:33Софие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиСофие Лундгаард Ливерпулни тарк этиб, Айнтрахт сафига қўшилдиБугун, 16:19Алан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиАлан Смит Букайо Сакадан нималарни кутаётганини айтдиБугун, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди