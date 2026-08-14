Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!
20–24 август кунлари Эквадор давлатининг йирик шаҳарларидан бири — Гуаякилда дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги нуфузли Жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
Йилнинг ушбу асосий ва энг муҳим мусобақасида дунёнинг 61 та давлатидан келадиган жами 480 нафар энг истеъдодли ёш дзюдочиси жаҳон тожи учун татамига кўтарилади. Улар орасида Ўзбекистон ўсмирлар миллий терма жамоаси ҳам тўлиқ таркиб билан бош совринлар учун кураш олиб боради.
Ўзбекистон дзюдо федерацияси матбуот хизмати берган расмий хабарга кўра, терма жамоамиз делегацияси бош мураббий Аурелиан Чиприан Флис бошчилигида Жанубий Америкага — Эквадорга жўнаб кетди.
Дунё биринчилигига йўл олган тўлиқ таркиб
Терма жамоамиз шарафини қитъа ва жаҳон ареналарида ҳимоя қиладиган ёш полвонларимиз ҳамда мураббийлар штаби билан танишинг:
Ўғил болалар:
-50 кг: Сафохўжа Сайфуллоев, Акбар Шарифов
-55 кг: Бобур Юсупов
-60 кг: Абубакр Сатторов, Давлат Аҳроров
-66 кг: Акромжон Каримов
-73 кг: Беҳрузбек Усмонов
-81 кг: Самандар Суннатов
-90 кг: Жўрабек Эшпўлатов
+90 кг: Алибек Дурдиев
Қизлар:
-40 кг: Ирода Сирожиддинова
-44 кг: Дилафруз Болтабоева, Алина Колючева
-48 кг: Чарос Ҳикматова, Моҳинур Оллаберганова
-57 кг: Зиёда Жавлонова, Зуҳра Алимова
-63 кг: Паризода Юлдашева, Гулсанам Ҳазратова
-70 кг: Пошшажон Жумабоева
Мураббийлар штаби ва делегация:
Бош мураббий: Аурелиан Чиприан Флис
Мураббийлар: Геланий Оздаев, Жунна Кикучи, Зокиржон Собиров, Нилуфар Ермаганбетова
Шифокор: Гулзода Ҳакимова
Жамоа менежери: Дилшод Шукруллоев
Эквадор татамиларида бўлиб ўтадиган муросасиз баҳсларда ҳамюртларимизга муваффақият ва олтин медалларни тилаб қоламиз!
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…