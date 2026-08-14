Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқа

·14·Спорт
Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқа
Қисқача

Ливерпул Париж Сен-Жерменнинг ёш истеъдоди Иброҳим Мбае трансферини кўриб чиқмоқда, бироқ у клубнинг биринчи рақамли танлови эмас. Футболчининг келажаги агенти Хорхе Мендеснинг ҳаракатларига боғлиқ бўлса-да, юқори трансфер нархи ва унинг Ливерпул раҳбарияти билан алоқалари чеклангани келишувни мураккаблаштирмоқда.

Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Францияга эътибор қаратди. Париж Сен-Жермен жамоасининг ёш иқтидори Иброҳим Мбае мерсисайдликлар эътибор тортган бўлса-да, у клуб учун асосий устувор нишон эмаслиги ойдинлашмоқда. Ушбу қадам жамоанинг келгуси мавсумдаги рақобатбардошлигини таъминлаш йўлидаги муҳим ҳаракатлардан биридир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва француз журналисти Ромен Молинанинг хабар беришича, Ливерпул Париж Сен-Жермен футболчилари Бредли Барколя ва Иброҳим Мбае трансферини бирдек кўриб чиқаётганига қарамай, уларнинг қизиқиш даражаси бир хил эмас. Молинанинг сўзларига кўра, Мбае инглиз клубининг қисқа рўйхатида бор, бироқ у биринчи рақамли танлов эмас. Бу ҳолат ёш футболчининг келажаги ва трансфер бозоридаги ҳаракатларга ёндашувни ўзгартириб юборди.

Агент омили ва трансфер шартлари

Мутахассиснинг таъкидлашича, Иброҳим Мбаенинг келажаги кўп жиҳатдан унинг агенти Хорхе Мендеснинг ҳаракатларига боғлиқ. Мендес ўзининг таъсир доирасидан фойдаланиб, трансфер ойнаси якунланишига қадар вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилади. Бироқ Париж Сен-Жермен белгилаган юқори нархлар ва ушбу агентнинг Ливерпул раҳбарияти билан бошқа келишувлардагидек кучли алоқага эга эмаслиги трансферни мураккаблаштирмоқда.

Бредли Барколянинг агенти Мусса Сиссоко билан солиштирганда, Мендеснинг услуби бироз фарқ қилади. Сиссокодан фарқли ўлароқ, Мендес футболчининг шахсий истакларидан кўра ўзининг клубдаги алоқалари ва манфаатларига кўпроқ таянади. Париж Сен-Жермен сўраётган катта маблағлар ҳам Ливерпулнинг бу борадаги эҳтиёткорлигига сабаб бўлмоқда.

Муқобил вариантлар

Агар Мбаени трансфер қилиш имкони бўлмай қолса, Ливерпул раҳбариятида қанот чизиғи учун бошқа захира вариантлар ҳам тайёрлаб қўйилган. Скаутлар жамоаси Англия Премер-лигаси ва Европанинг бошқа чемпионатларидаги бир қатор ёш иқтидорларни диққат билан кузатиб бормоқда.

  • Брайтон клубидан Янкуба Минтеҳ
  • Лилл сафидан Матиас Фернандес-Пардо
  • Борнмут жамоасидан Раян
Мазкур футболчилар Ливерпулнинг скаутлик бўлими томонидан кенг қамровли таҳлил қилинган бўлиб, трансфер ойнаси ёпилишидан аввал ҳужум чизиғига қўшимча куч қўшиш учун асосий номзодлар сифатида қолмоқда.

ЛиверпулПариж Сен-ЖерменИброҳим МбаеТрансферАнглия Премер-лигаси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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