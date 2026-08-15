Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайди

·3·Спорт
Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайди
Қисқача

Барселона ва Реал Мадрид футболчиларнинг мажбурий ҳордиқ чиқариш шартномаси сабабли Испания Ла лигасининг 2026/27 йилги мавсумидаги дастлабки турда майдонга тушмайди. Ла лига раҳбарияти ва Испания футболчилар уюшмаси ўртасидаги келишувга кўра, миллий терма жамоалари таркибида ЖЧ ярим финалига қадар етиб борган футболчиларга мажбурий танаффус берилган ва тўртта учрашув август ойининг охирига қолдирилган.

Испания Ла лигасининг 2026/27 йилги мавсуми ўзига хос ва ноёб форматдаги олтита учрашувдан иборат дастлабки тур билан бошланмоқда. Бироқ, амалдаги чемпион Барселона ҳамда уларнинг азалий рақиби Реал Мадрид жамоалари очилиш учрашувларида қатнашмайди. The Athletic нашри маълумотига кўра, бунга футболчиларнинг мажбурий ҳордиқ чиқариш шартномаси сабаб бўлган ва тўртта ўйин август ойининг охирига қолдирилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба оқшомида Депортиво Алавес ҳамда Гетафе ўртасидаги баҳс билан бошланадиган тур доирасида Севиля, Раё Валлекано, Расинг Santander, Эспанёл, Депортиво Ла Коруна ва Атлетико Мадрид каби жамоалар тартибли тақвим асосида майдонга чиқади. Аммо гранд клубларнинг йўқлиги мухлислар эътиборини бошқа ўйинларга қаратмоқда.

Мажбурий ҳордиқ келишуви ва тақвимдаги ўзгаришлар

Ушбу ғайриоддий очилиш ҳафталиги Ла лига раҳбарияти ҳамда Испания футболчилар уюшмаси (АFE) ўртасидаги келишув натижасидир. Ушбу битим миллий терма жамоалари таркибида ЖЧ ярим финалига қадар етиб борган футболчилар учун мажбурий танаффусни талаб қилади. Дастлаб Ла лига бошқа йирик Европа чемпионатларидан фарқли равишда мавсумни 15 августда бошлашни қатъий талаб қилган эди.

Бироқ, АFE жамоавий шартномага мувофиқ футболчиларнинг дам олиш ҳуқуқини ҳимоя қилиш мақсадида бунга қарши чиқди. Испания терма жамоасининг 19 июл куни Аргентина устидан қозонган ғалабаси ва чемпионлиги Барселона ва Реал Мадрид етакчиларига қўшимча тикланиш вақтини талаб қилишини кўрсатди.

Клублар ва футболчиларнинг тайёргарлик жараёни

Ой давом этган муҳокамалардан сўнг, Ла лига клублари бир овоздан очилиш турини бўлишга қарор қилишди. Испания футбол федерацияси тақвимни 30 июн куни тасдиқлади, гарчи Реал Мадрид мазкур йиғилишларнинг бирортасига ўз вакилларини юбормаган бўлса ҳам. Ёзги халқаро танаффусдан сўнг бир қатор асосий юлдузлар эндигина жамоанинг машғулотларига қўшилди.

Хусусан, Барселона футболчилари Ламине Ямал, Педри, Дани Олмо ва Пау Кубарси фақат чоршанба куни машғулотларни тикладилар. Мадридда ҳам худди шундай ҳолат кузатилмоқда. Марк Кукурелла Депортиво га қарши кечган ва 1:0 ҳисобида якунланган ўртоқлик ўйинини Жуд Беллингем, Килиан Мбаппе ҳамда Орельен Чуамени билан бирга ўтказиб юборди.

Мазкур қўшимча танаффус ва дам олиш вақти Каталония клубига ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни 23 август куни сафарда Элче қарши бошлашидан олдин яхшироқ тайёргарлик кўриш имконини беради. Ўз навбатида, Реал Мадрид бош мураббийлигига қайтган Жозе Моуринью ўзининг иккинчи давридаги дебют учрашувини 22 август куни Эспанёл майдонида ўтказади.

Ла лигаБарселонаРеал МадридИспания чемпионатиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиЧелси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиБугун, 12:11Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиРеал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиБугун, 11:58Жадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаЖадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаБугун, 11:54Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларҲусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларБугун, 10:28Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиЎзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиБугун, 09:34«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?