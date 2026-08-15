Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайди
Барселона ва Реал Мадрид футболчиларнинг мажбурий ҳордиқ чиқариш шартномаси сабабли Испания Ла лигасининг 2026/27 йилги мавсумидаги дастлабки турда майдонга тушмайди. Ла лига раҳбарияти ва Испания футболчилар уюшмаси ўртасидаги келишувга кўра, миллий терма жамоалари таркибида ЖЧ ярим финалига қадар етиб борган футболчиларга мажбурий танаффус берилган ва тўртта учрашув август ойининг охирига қолдирилган.
Испания Ла лигасининг 2026/27 йилги мавсуми ўзига хос ва ноёб форматдаги олтита учрашувдан иборат дастлабки тур билан бошланмоқда. Бироқ, амалдаги чемпион Барселона ҳамда уларнинг азалий рақиби Реал Мадрид жамоалари очилиш учрашувларида қатнашмайди. The Athletic нашри маълумотига кўра, бунга футболчиларнинг мажбурий ҳордиқ чиқариш шартномаси сабаб бўлган ва тўртта ўйин август ойининг охирига қолдирилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба оқшомида Депортиво Алавес ҳамда Гетафе ўртасидаги баҳс билан бошланадиган тур доирасида Севиля, Раё Валлекано, Расинг Santander, Эспанёл, Депортиво Ла Коруна ва Атлетико Мадрид каби жамоалар тартибли тақвим асосида майдонга чиқади. Аммо гранд клубларнинг йўқлиги мухлислар эътиборини бошқа ўйинларга қаратмоқда.
Мажбурий ҳордиқ келишуви ва тақвимдаги ўзгаришларУшбу ғайриоддий очилиш ҳафталиги Ла лига раҳбарияти ҳамда Испания футболчилар уюшмаси (АFE) ўртасидаги келишув натижасидир. Ушбу битим миллий терма жамоалари таркибида ЖЧ ярим финалига қадар етиб борган футболчилар учун мажбурий танаффусни талаб қилади. Дастлаб Ла лига бошқа йирик Европа чемпионатларидан фарқли равишда мавсумни 15 августда бошлашни қатъий талаб қилган эди.
Бироқ, АFE жамоавий шартномага мувофиқ футболчиларнинг дам олиш ҳуқуқини ҳимоя қилиш мақсадида бунга қарши чиқди. Испания терма жамоасининг 19 июл куни Аргентина устидан қозонган ғалабаси ва чемпионлиги Барселона ва Реал Мадрид етакчиларига қўшимча тикланиш вақтини талаб қилишини кўрсатди.
Клублар ва футболчиларнинг тайёргарлик жараёниОй давом этган муҳокамалардан сўнг, Ла лига клублари бир овоздан очилиш турини бўлишга қарор қилишди. Испания футбол федерацияси тақвимни 30 июн куни тасдиқлади, гарчи Реал Мадрид мазкур йиғилишларнинг бирортасига ўз вакилларини юбормаган бўлса ҳам. Ёзги халқаро танаффусдан сўнг бир қатор асосий юлдузлар эндигина жамоанинг машғулотларига қўшилди.
Хусусан, Барселона футболчилари Ламине Ямал, Педри, Дани Олмо ва Пау Кубарси фақат чоршанба куни машғулотларни тикладилар. Мадридда ҳам худди шундай ҳолат кузатилмоқда. Марк Кукурелла Депортиво га қарши кечган ва 1:0 ҳисобида якунланган ўртоқлик ўйинини Жуд Беллингем, Килиан Мбаппе ҳамда Орельен Чуамени билан бирга ўтказиб юборди.
Мазкур қўшимча танаффус ва дам олиш вақти Каталония клубига ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни 23 август куни сафарда Элче қарши бошлашидан олдин яхшироқ тайёргарлик кўриш имконини беради. Ўз навбатида, Реал Мадрид бош мураббийлигига қайтган Жозе Моуринью ўзининг иккинчи давридаги дебют учрашувини 22 август куни Эспанёл майдонида ўтказади.
…