Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгилади

·50·Спорт
Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгилади
Қисқача

Реал Мадрид ёзги трансфер ойнасида 225 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлаб, Ла Лига клублари орасидаги энг йирик харидорга айланди. Клуб ҳимоя чизиғини кучайтириш учун Диоманде, Кукуреля, Эспи ва Думфриесни сотиб олди, Бернардо Силва ҳамда Ибраима Конате эса эркин агент сифатида жамоага қўшилди. Умумий бозор фаоллиги қарийб 560 миллион евродан ошган бўлиб, бу клубда туб ўзгаришлар бошланганини кўрсатмоқда.

Сўнгги икки мавсум давомида йирик совринларсиз қолаётган Реал Мадрид раҳбарияти жамоанинг ички ва халқаро майдонлардаги етакчилигини тиклаш учун трансфер бозорида кескин қадамлар ташламоқда. Испания матбуоти тарқатган маълумотларга кўра,қироллик клуби Ханси Флик бошчилигидаги Барселона устунлигига барҳам бериш ва ғолиблар шоҳсупасига қайтиш мақсадида ўз хазинасини очиб, таркибни кучайтиришга киришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашри хабар қилишича, ёзги трансфер ойнаси давомида Реал Мадрид жами 225 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлаган. Ушбу кўрсаткич Ла Лига клубларининг ёзги трансферлар учун қилган умумий харажатларининг қарийб 40 фоизини ташкил этиб, мадридликларни мазкур мавсумдаги энг йирик харидорга айлантирди. Клуб сўнгги беш йил ичидаги умумий трансфер харажатларининг учдан бир қисмидан кўпроғини айнан шу ёзда амалга оширгани жамоада туб ўзгаришлар даври бошланганидан далолат беради.

Янги юлдузлар ва рекорд трансферлар

Жозе Моуринью бошқарувидаги жамоа таркибини кучайтириш учун трансфер бозорида фаол ҳаракат қилди. Хусусан, ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун бир нечта шов-шувли харидлар амалга оширилди:

  • Диоманде клуб тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида таркибга қўшилди.
  • Челси сафидан келиб қўшилган Кукуреля учун 55 миллион евро сарфланди.
  • Левантега ҳужумчи Эспи трансфери учун 25 миллион евро тўланди.
  • Интер сафидан келган Думфриес эса 20 миллион еврога баҳоланди.
Шунингдек, жамоа эркин агент мақомидаги икки тажрибали футболчини ҳам ўз сафига қўшиб олди. Бернардо Силва Манчестер Сити, Ибраима Конате эса Ливерпул билан амалдаги шартномаси якунлангач, ҳеч қандай трансфер суммасисиз Реал Мадрид сафига келиб қўшилишди.

Амалга оширилган олтита трансфер ва қарийб 560 миллион евродан ошган умумий бозор фаоллиги Испания чемпионатида рақобат янада кескинлашишидан дарак бермоқда. Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью олдига қўйилган асосий вазифа — клубнинг аввалги салоҳиятини тиклаш ва Барселона гегемонлигини тўхтатишдан иборат.

Реал МадридЖозе МоуриньюЛа ЛигаТрансферларБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиИспания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиБугун, 12:14Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиЧелси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиБугун, 12:11Жадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаЖадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаБугун, 11:54Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларҲусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларБугун, 10:28Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиЎзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиБугун, 09:34«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?