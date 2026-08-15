Жадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқда

·42·Спорт
Жадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқда
Қисқача

Жадон Санчо APЛ клубларидан аниқ таклифлар олганига қарамай, фаолиятини Англия чемпионатидан ташқарида давом эттиришни устувор деб билмоқда. 26 ёшли футболчи Манчестер Юнайтед билан шартномаси тугаганидан сўнг эркин агентга айланди ва ўз келажагини ўрганмоқда. У ўтган мавсумда Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла сафида 39 та, 2024–2025-йилги мавсумда эса Челси таркибида 41 та учрашув ўтказган.

Англия терма жамоасининг собиқ қанот ҳужумчиси Жадон Санчо фаолиятини чет эл клубларидан бирида давом эттиришга интилмоқда. BBC Sport нашри хабар қилишича, футболчи ўзига APЛ клубларидан аниқ таклифлар келиб тушганига қарамай, Англия чемпионатидан ташқаридаги вариантларни устувор деб билмоқда. Айни пайтда эркин агент мақомида бўлиб турган 26 ёшли ўйинчи Манчестер Юнайтед билан амалдаги шартномаси тугаганидан кейин ўз келажагини диққат билан ўрганиб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумот ўрнида, Жадон Санчо 2021-йилда 73 миллион фунт стерлинг эвазига Олд Траффорд клубига кўшилган эди. Бироқ унинг Англиядаги фаолияти кутилганидек силлиқ кечмади ва у кетма-кет ижара асосида бошқа жамоалар сафида тўп сурди. Ўтган мавсумда у Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла таркибида 39 та учрашувда майдонга тушиб, жамоага Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишда ва Европа лигаси кубогини бош узра кўтаришда яқиндан ёрдам берди.

Европа аренасидаги тажриба ва Дортмунднинг қизиқиши

Фрайбург жамоасига қарши кечган Европа лигаси финалидаги сўнгги дақиқалардаги чиқиши Санчонинг кетма-кет уч йил давомида учта еврокубок финалида қатнашганини таъминлади. Бунгача у Боруссия Дортмунд ва Челси сафида ҳам қитъанинг ҳал қилувчи ўйинларида майдонга тушган эди. 2024–2025-йилги мавсумда у Челси сафида ижарада ўйнаб, 41 та учрашув ўтказган бўлса-да, Лондон клуби раҳбарияти уни тўлиқ сотиб олиш шартномасидан воз кечди ва 5 миллион фунт стерлинг миқдоридаги жараён эвазига футболчини ортга қайтарди.

Ҳозирги кунда футболчининг собиқ жамоаси Боруссия Дортмунд уни ўз сафига қайтариш учун асосий даъвогар сифатида ҳаракат қилмоқда. Немис клуби сафида илгари икки давр мобайнида жами 158 та ўйин ўтказган ҳужумчи учун бу таниш муҳит ҳисобланади. Шунга қарамай, ўйинчи барча реал имкониятларни баҳолашга тайёр эканини билдирган ва фаолиятида янги саҳифа очишни хоҳламоқда.

GOAL.com нашрининг ёритишича, трансфер музокаралари давом этаётган бир пайтда, Жадон Санчо жисмоний формасини сақлаб қолиш мақсадида Флихтон ҳаваскорлар жамоаси билан бирга машғулотлар ўтказмоқда. Европанинг етакчи чемпионатлари аллақачон бошланган ёки бошланиш афрафида тургани сабабли, қанот ҳужумчиси ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар янги жамоа топишга улгуриши керак. Унинг олдида турган бу муҳим қарор профессионал фаолиятини қайта жонлантириш ва терма жамоа сафига қайтиш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Жадон СанчоМанчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиИспания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиБугун, 12:14Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиЧелси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиБугун, 12:11Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиРеал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиБугун, 11:58Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларҲусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларБугун, 10:28Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиЎзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиБугун, 09:34«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?