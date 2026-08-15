Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлди
Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки бир хил тузилма эмас, улар ўртасида ҳуқуқий ва бошқарув жиҳатидан фарқлар мавжуд. Монтагу оиласи 1972 йилда ноёб автомобиллар коллексиясини бошқариш учун махсус музей трастини ташкил этган. Беаулиеу мулки Натионал Мотор Мусеум таркибидаги барча экспонатларга тўлиқ эгалик қилмаслиги маълум бўлди. Бу ҳолат музейлар ва маданий мерос обектлари фаолиятида аниқ мулоқот ҳамда шаффофлик муҳимлигини кўрсатди.
Буюк Британиядаги машҳур Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки аслида бир хил тузилма эмаслиги ва уларнинг ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар кутилганидан мураккаброқ эканлиги маълум бўлди. Мазкур ҳолат автомобил тарихи ва музейлар фаолиятига қизиқувчилар эътиборини тортди ҳамда соҳада аниқ мулоқот ва шаффофлик нақадар муҳимлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил олами янгиликларига таяниб хабар қилинишича, кўпчилик ташриф буюрувчилар ва кенг жамоатчилик Натионал Мотор Мусеум ҳамда Беаулиеу мулкини ягона яхлит ташкилот деб ўйлаб келган. Аслида эса бу икки тушунча ўртасида юридик ва бошқарув жиҳатидан фарқлар мавжуд бўлиб, бу ҳолат охирги воқеалар фонида янада очиқлашди.
Тарихий келиб чиқиш ва музей мақомиТарихий маълумотларга кўра, мулкдор Монтагу оиласи 1972 йилда у ерда сақланаётган ноёб автомобиллар коллексиясини бошқариш учун махсус музей трастини ташкил этган эди. Ўшандан бери кўпчилик бу коллексия ва унинг атрофидаги ҳудуд тўлиқ битта эгага тегишли деб тушуниб келганди. Бироқ сўнгги маълумотлар бу икки субектнинг қарашлари ва ҳуқуқлари ҳар доим ҳам бир хил эмаслигини кўрсатди.
Хабарларга кўра, Беаулиеу мулки Натионал Мотор Мусеум таркибидаги барча экспонатларга тўлиқ эгалик қилмайди. Оддий автомобил ишқибози ёки музей меҳмони учун бу тафовут катта аҳамиятга эга бўлмаслиги мумкин. Бироқ бошқарув ва ташкилотчилар даражасида бу каби ҳуқуқий ноаниқликлар ўзаро муносабатларга таъсир кўрсатиши табиий.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай вазиятлар маданий мерос объектлари ва музейлар ўз жамоатчилиги билан қандай мулоқот қилиши кераклиги ҳақида ўйлашга ундайди. Оддий ва тушунарли тил билан изоҳ бериш ҳар қандай ташкилот фаолиятидаги тушунмовчиликларнинг олдини олишда муҳим омил саналади.
…