Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлди

·14·Авто
Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлди
Қисқача

Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки бир хил тузилма эмас, улар ўртасида ҳуқуқий ва бошқарув жиҳатидан фарқлар мавжуд. Монтагу оиласи 1972 йилда ноёб автомобиллар коллексиясини бошқариш учун махсус музей трастини ташкил этган. Беаулиеу мулки Натионал Мотор Мусеум таркибидаги барча экспонатларга тўлиқ эгалик қилмаслиги маълум бўлди. Бу ҳолат музейлар ва маданий мерос обектлари фаолиятида аниқ мулоқот ҳамда шаффофлик муҳимлигини кўрсатди.

Буюк Британиядаги машҳур Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки аслида бир хил тузилма эмаслиги ва уларнинг ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар кутилганидан мураккаброқ эканлиги маълум бўлди. Мазкур ҳолат автомобил тарихи ва музейлар фаолиятига қизиқувчилар эътиборини тортди ҳамда соҳада аниқ мулоқот ва шаффофлик нақадар муҳимлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил олами янгиликларига таяниб хабар қилинишича, кўпчилик ташриф буюрувчилар ва кенг жамоатчилик Натионал Мотор Мусеум ҳамда Беаулиеу мулкини ягона яхлит ташкилот деб ўйлаб келган. Аслида эса бу икки тушунча ўртасида юридик ва бошқарув жиҳатидан фарқлар мавжуд бўлиб, бу ҳолат охирги воқеалар фонида янада очиқлашди.

Тарихий келиб чиқиш ва музей мақоми

Тарихий маълумотларга кўра, мулкдор Монтагу оиласи 1972 йилда у ерда сақланаётган ноёб автомобиллар коллексиясини бошқариш учун махсус музей трастини ташкил этган эди. Ўшандан бери кўпчилик бу коллексия ва унинг атрофидаги ҳудуд тўлиқ битта эгага тегишли деб тушуниб келганди. Бироқ сўнгги маълумотлар бу икки субектнинг қарашлари ва ҳуқуқлари ҳар доим ҳам бир хил эмаслигини кўрсатди.

Хабарларга кўра, Беаулиеу мулки Натионал Мотор Мусеум таркибидаги барча экспонатларга тўлиқ эгалик қилмайди. Оддий автомобил ишқибози ёки музей меҳмони учун бу тафовут катта аҳамиятга эга бўлмаслиги мумкин. Бироқ бошқарув ва ташкилотчилар даражасида бу каби ҳуқуқий ноаниқликлар ўзаро муносабатларга таъсир кўрсатиши табиий.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай вазиятлар маданий мерос объектлари ва музейлар ўз жамоатчилиги билан қандай мулоқот қилиши кераклиги ҳақида ўйлашга ундайди. Оддий ва тушунарли тил билан изоҳ бериш ҳар қандай ташкилот фаолиятидаги тушунмовчиликларнинг олдини олишда муҳим омил саналади.

Натионал Мотор МусеумБеаулиеуАвтомобил тарихиМузейларАвтомобил олами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиБугун, 00:29Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиГордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиБугун, 00:22Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиНидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиКеча, 23:56Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиPorsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиКеча, 23:30Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиLamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиКеча, 23:22McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаКеча, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди