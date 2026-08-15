Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара берди
Дастан Сатпаев Чемпионшип вакили Бернлига бир мавсумга ижара асосида қўшилди. 18 ёшли Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Челси билан 2033-йил ёзигача мўлжалланган шартнома имзолаган. FIFA қоидаларига кўра, унинг Челсига ўтиши 18 ёшга тўлганидан кейин расман кучга кирган. Сатпаев Бернли сафида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиб, 2026/27-йилги мавсумда тажриба тўплашни мақсад қилган.
Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Дастан Сатпаев фаолиятини Чемпионшип вакили Бернлида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, 18 ёшли Қозоғистон терма жамоаси аъзоси янги жамоасига бир мавсумга мўлжалланган ижара асосида қўшилди. Ушбу трансфер футболчининг профессионал фаолиятидаги муҳим қадамлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Дастан Сатпаевнинг Стемфорд Брижга ўтиши феврал ойидаёқ келишиб қўйилган эди. Бироқ FIFA қоидаларига кўра, трансфер фақат футболчи 18 ёшга тўлганидан кейингина расман кучга кирди. Қозоғистоннинг Қайрат клуби тарбияланувчиси Лондон клуби билан 2033-йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган эди.
Англия футболидаги илк синовҚозоғистон миллий терма жамоаси сафида саккизта ўйин ўтказишга улгурган истеъдодли ҳужумчи Бернлига келиб қўшилганидан мамнун эканлигини яширмади. Клуб матбуот хизматига берган интервюсида у ўзининг асосий мақсади асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш эканлигини таъкидлади.
&лақуо;Мен бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Бу менинг фаолиятим учун ажойиб имконият ва жамоага ўз имкониятларимни кўрсатиш ҳамда уни муносиб ўрнига қайтариш учун зўр клуб&рақуо;, — деди Сатпаев. Футболчи Англиядаги илк синовларга тўла тайёр эканлигини ва Бернли сафида муваффақиятли мавсум ўткшни мақсад қилганини қўшимча қилди.
Халқаро майдондаги илк ютуқларСатпаев Қозоғистон футболи тарихидаги энг ёш дебютант сифатида эътироф этилади. У ўтган йилнинг март ойида Кюрасога қарши кечган баҳсда терма жамоа сафидаги илк ўйинини ўтказган эди. Шунингдек, у Чемпионслар лигаси гуруҳ босқичида Копенгаген дарвозасига гол уриб, ўзининг халқаро салоҳиятини намойиш этган.
Қайрат сафида Реал Мадрид ва Интер каби грандларга қарши майдонга тушган ёш ҳужумчи ўзининг совуққонлиги билан ажралиб туради. У Жаҳон чемпионати саралашида Белгия дарвозасига ҳам гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, Челси бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остидаги мавсумолди йиғинларида Ғарбий Сидней Уондерерс дарвозасини ишғол қилган эди.
Эндиликда Дастан Сатпаев 2026/27-йилги мавсумда Бернли сафида тажриба тўплаб, асосий жамоа таркибидан жой олиш учун курашни давом эттиради. Англия чемпионатининг шиддатли ўйинлари унинг маҳоратини янада оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.
…