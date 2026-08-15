Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара берди

·24·Спорт
Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара берди
Қисқача

Дастан Сатпаев Чемпионшип вакили Бернлига бир мавсумга ижара асосида қўшилди. 18 ёшли Қозоғистон терма жамоаси аъзоси Челси билан 2033-йил ёзигача мўлжалланган шартнома имзолаган. FIFA қоидаларига кўра, унинг Челсига ўтиши 18 ёшга тўлганидан кейин расман кучга кирган. Сатпаев Бернли сафида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиб, 2026/27-йилги мавсумда тажриба тўплашни мақсад қилган.

Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Дастан Сатпаев фаолиятини Чемпионшип вакили Бернлида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, 18 ёшли Қозоғистон терма жамоаси аъзоси янги жамоасига бир мавсумга мўлжалланган ижара асосида қўшилди. Ушбу трансфер футболчининг профессионал фаолиятидаги муҳим қадамлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Дастан Сатпаевнинг Стемфорд Брижга ўтиши феврал ойидаёқ келишиб қўйилган эди. Бироқ FIFA қоидаларига кўра, трансфер фақат футболчи 18 ёшга тўлганидан кейингина расман кучга кирди. Қозоғистоннинг Қайрат клуби тарбияланувчиси Лондон клуби билан 2033-йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган эди.

Англия футболидаги илк синов

Қозоғистон миллий терма жамоаси сафида саккизта ўйин ўтказишга улгурган истеъдодли ҳужумчи Бернлига келиб қўшилганидан мамнун эканлигини яширмади. Клуб матбуот хизматига берган интервюсида у ўзининг асосий мақсади асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш эканлигини таъкидлади.

&лақуо;Мен бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Бу менинг фаолиятим учун ажойиб имконият ва жамоага ўз имкониятларимни кўрсатиш ҳамда уни муносиб ўрнига қайтариш учун зўр клуб&рақуо;, — деди Сатпаев. Футболчи Англиядаги илк синовларга тўла тайёр эканлигини ва Бернли сафида муваффақиятли мавсум ўткшни мақсад қилганини қўшимча қилди.

Халқаро майдондаги илк ютуқлар

Сатпаев Қозоғистон футболи тарихидаги энг ёш дебютант сифатида эътироф этилади. У ўтган йилнинг март ойида Кюрасога қарши кечган баҳсда терма жамоа сафидаги илк ўйинини ўтказган эди. Шунингдек, у Чемпионслар лигаси гуруҳ босқичида Копенгаген дарвозасига гол уриб, ўзининг халқаро салоҳиятини намойиш этган.

Қайрат сафида Реал Мадрид ва Интер каби грандларга қарши майдонга тушган ёш ҳужумчи ўзининг совуққонлиги билан ажралиб туради. У Жаҳон чемпионати саралашида Белгия дарвозасига ҳам гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, Челси бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остидаги мавсумолди йиғинларида Ғарбий Сидней Уондерерс дарвозасини ишғол қилган эди.

Эндиликда Дастан Сатпаев 2026/27-йилги мавсумда Бернли сафида тажриба тўплаб, асосий жамоа таркибидан жой олиш учун курашни давом эттиради. Англия чемпионатининг шиддатли ўйинлари унинг маҳоратини янада оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Дастан СатпаевЧелсиБернлиТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиИспания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиБугун, 12:14Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиРеал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиБугун, 11:58Жадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаЖадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаБугун, 11:54Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларҲусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларБугун, 10:28Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиЎзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиБугун, 09:34«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот берди«У ғалаба қозонишни билади»: Килиан Мбаппе Моуринио ҳақида баёнот бердиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?