Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...
Австралия профессионал боксининг икки енгилмас юлдузи — Никита Цзю (12-0-1, 10 КО) ҳамда Бен Махони (17-0-2, 9 КО) ўртасидаги марказий жанг кутилмаган натижа билан якунланди. 12 раунд давом этган кескин ва қонли қарама-қаршиликда ҳакамларнинг фикри бўлиниб кетди ва якунда дурранг қайд этилди.
Ҳакамлар ҳужжатидаги баҳолар қуйидагича кўриниш олди: 117-111, 113-115, 114-114.
Кўз ёрилиши ва тақиқланган зарба: Жангдаги драма
Тўқнашув давомида ҳар иккала боксчи ҳам жиддий синовларга дуч келди:
3-раунддаги жароҳат: Баҳснинг учинчи раундида боксчиларнинг тасодифий бош билан тўқнашиб кетиши оқибатида Никита Цзюнинг ўнг кўзи усти қаттиқ ёрилиб кетди ва жанг қонга беланган ҳолда давом этди;
9-раунд ва вақт тўхтатилиши: Тўққизинчи раундда Бен Махони белдан пастга тақиқланган зарба йўллади. Натижада рефери жангни тўхтатиб, Цзюга ўзига келиб олиши учун қўшимча вақт ажратишга мажбур бўлди.
Услублар тўқнашуви: Ҳимоя ва корпусга зарбалар
Рингдаги 12 раунд давомида икки хил тактик услуб намойиш этилди:
Махонининг қарши ҳужумлари: Бен Махони асосан иккинчи рақам остида, ҳимоядан ҳаракат қилди ва асосий урғуни Цзюнинг бошига аниқ қарши зарбалар йўллашга қаратди;
Цзюнинг босими ва корпуси: Никита Цзю эса одатига кўра тўхтовсиз агрессив босим ўтказиб, рақибнинг танасига (корпус) оғир зарбалар бериш орқали Махонининг кучини кесишга уринди.
Реванш бўладими? Жангдан кейинги баёнотлар
Жанг якунлангач, боксчиларнинг иккинчи тўқнашув бўйича муносабати фарқ қилди:
Бен Махони: «Мен реваншга 100 фоиз тайёрман ва буни истайман», дея иккинчи баҳсга очиқлигини билдирди;
Никита Цзю: Машҳур Константин Цзюнинг ўғли Никита эса ҳозирча реванш борасида аниқ бир қарор айтмади ва расмий баёнот беришдан тийилди.
Иккала боксчининг ҳам мағлубиятсиз серияси сақланиб қолган бўлса-да, рингдаги ушбу драма реваншга бўлган қизиқишни янада ошириб юборди.
…