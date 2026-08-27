Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...

·0·Спорт
Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...

Австралия профессионал боксининг икки енгилмас юлдузи — Никита Цзю (12-0-1, 10 КО) ҳамда Бен Махони (17-0-2, 9 КО) ўртасидаги марказий жанг кутилмаган натижа билан якунланди. 12 раунд давом этган кескин ва қонли қарама-қаршиликда ҳакамларнинг фикри бўлиниб кетди ва якунда дурранг қайд этилди.

Ҳакамлар ҳужжатидаги баҳолар қуйидагича кўриниш олди: 117-111, 113-115, 114-114.

Кўз ёрилиши ва тақиқланган зарба: Жангдаги драма

Тўқнашув давомида ҳар иккала боксчи ҳам жиддий синовларга дуч келди:

  • 3-раунддаги жароҳат: Баҳснинг учинчи раундида боксчиларнинг тасодифий бош билан тўқнашиб кетиши оқибатида Никита Цзюнинг ўнг кўзи усти қаттиқ ёрилиб кетди ва жанг қонга беланган ҳолда давом этди;

  • 9-раунд ва вақт тўхтатилиши: Тўққизинчи раундда Бен Махони белдан пастга тақиқланган зарба йўллади. Натижада рефери жангни тўхтатиб, Цзюга ўзига келиб олиши учун қўшимча вақт ажратишга мажбур бўлди.

Услублар тўқнашуви: Ҳимоя ва корпусга зарбалар

Рингдаги 12 раунд давомида икки хил тактик услуб намойиш этилди:

  • Махонининг қарши ҳужумлари: Бен Махони асосан иккинчи рақам остида, ҳимоядан ҳаракат қилди ва асосий урғуни Цзюнинг бошига аниқ қарши зарбалар йўллашга қаратди;

  • Цзюнинг босими ва корпуси: Никита Цзю эса одатига кўра тўхтовсиз агрессив босим ўтказиб, рақибнинг танасига (корпус) оғир зарбалар бериш орқали Махонининг кучини кесишга уринди.

Реванш бўладими? Жангдан кейинги баёнотлар

Жанг якунлангач, боксчиларнинг иккинчи тўқнашув бўйича муносабати фарқ қилди:

  • Бен Махони: «Мен реваншга 100 фоиз тайёрман ва буни истайман», дея иккинчи баҳсга очиқлигини билдирди;

  • Никита Цзю: Машҳур Константин Цзюнинг ўғли Никита эса ҳозирча реванш борасида аниқ бир қарор айтмади ва расмий баёнот беришдан тийилди.

Иккала боксчининг ҳам мағлубиятсиз серияси сақланиб қолган бўлса-да, рингдаги ушбу драма реваншга бўлган қизиқишни янада ошириб юборди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Бугун, 14:17Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Бугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)