Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)
Ўзбек саҳнасининг таниқли қизиқчиси Аваз Охун ўзининг навбатдаги концерт дастурида халқ орасидаги энг долзарб ва ҳамиша куюнчак мавзулардан бири — қайнона ва келин муносабатларини ўзига хос нозик ҳажв орқали талқин қилди. Унинг «Қизим сенга гапираман, келиним сен эшит» мақолига ҳамоҳанг тарзда тайёрланган янги саҳна кўриниши томошабинлар томонидан гулдурос олқишлар ва қаҳқаҳалар билан кутиб олинди.
Сўз устаси оиладаги ички пичинглар ва гап қочириш санъатини уй ҳайвонлари — мушук ҳамда ит мисолида юксак маҳорат билан ижро этиб берди.
«Менинг уйимга ётгани келганмисан?»: Қайнонанинг мушукка «ҳужуми»
Қизиқчи қайнонанинг келинга тўғридан-тўғри гапира олмай, айбни беозоргина ётган пишакка тўнкаш саҳнасини кулгили тарзда тасвирлади:
«Қайнона жуда „шустрая“ экан, келинни тарбиялашнинг янги йўлини топибди. Келиннинг ёнида ётган мушукни бориб бир тепибди-да:
„Ҳа, миёвламай ўл, ётаверасанми? Менинг уйимга ётгани келганмисан? Тонг отгани қачон эди, касофати? Қўшниларни мушуги ҳовлини супуриб бўлди, сен бўлсанг ётибсан уйимда ҳалиям, ҳей ётмай ўл!“ — дермиш.
Мушук ҳайрон: „Нима деяпти бу хотин, тушунмаяпман?“ Зато келин ҳаммасини жуда яхши тушуниб олибди».
«Россиядаги кучуги ухлатмади»: Келиннинг ит орқали қайтарган зарбаси
Келин ҳам бундай пичинг олдида жим турмай, «гапни эгасига етказиш»нинг антиқа йўлини қўллаган:
Итни тепиш ва жавоб: Келин ўрнидан туриб, аввал мушукка қараб: «Бизнинг гапимиз бу, сен аралашма», дебди-да, ҳовлига чиқиб ётган итни бир тепибди;
Келиннинг заҳархандаси: Ит «Ав!» деса, келин: «Ҳа, акилламай ўл! Мен шу хонадонга келганимдан бери акиллайсан. Мен сенинг акиллашингни эшитгани келганманми бу ерга? Қўшнининг итини қара, бир марта „ак“ демайди. Кечаси билан Россиядаги кучуги ухлатмади „соғиндим, соғиндим жоним“ деб... Ҳа, соғинган бўлсанг, ке-е-е-л!», дея қайнонасига муносиб жавоб қайтарган.
Залдаги қаҳқаҳа ва мухлислар олқиши
Аваз Охуннинг ўзига хос юз ифодалари, овоз тембри ва ҳаракатлари зал тўла томошабинларни кулгидан тўхтата олмади. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган ушбу лавҳа фойдаланувчилар томонидан «ҳаётий ва жуда ўринли ҳажв» сифатида баҳоланмоқда.
…