Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)

·1·Маданият
Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)

Ўзбек саҳнасининг таниқли қизиқчиси Аваз Охун ўзининг навбатдаги концерт дастурида халқ орасидаги энг долзарб ва ҳамиша куюнчак мавзулардан бири — қайнона ва келин муносабатларини ўзига хос нозик ҳажв орқали талқин қилди. Унинг «Қизим сенга гапираман, келиним сен эшит» мақолига ҳамоҳанг тарзда тайёрланган янги саҳна кўриниши томошабинлар томонидан гулдурос олқишлар ва қаҳқаҳалар билан кутиб олинди.

Сўз устаси оиладаги ички пичинглар ва гап қочириш санъатини уй ҳайвонлари — мушук ҳамда ит мисолида юксак маҳорат билан ижро этиб берди.

«Менинг уйимга ётгани келганмисан?»: Қайнонанинг мушукка «ҳужуми»

Қизиқчи қайнонанинг келинга тўғридан-тўғри гапира олмай, айбни беозоргина ётган пишакка тўнкаш саҳнасини кулгили тарзда тасвирлади:

«Қайнона жуда „шустрая“ экан, келинни тарбиялашнинг янги йўлини топибди. Келиннинг ёнида ётган мушукни бориб бир тепибди-да:

„Ҳа, миёвламай ўл, ётаверасанми? Менинг уйимга ётгани келганмисан? Тонг отгани қачон эди, касофати? Қўшниларни мушуги ҳовлини супуриб бўлди, сен бўлсанг ётибсан уйимда ҳалиям, ҳей ётмай ўл!“ — дермиш.

Мушук ҳайрон: „Нима деяпти бу хотин, тушунмаяпман?“ Зато келин ҳаммасини жуда яхши тушуниб олибди».

«Россиядаги кучуги ухлатмади»: Келиннинг ит орқали қайтарган зарбаси

Келин ҳам бундай пичинг олдида жим турмай, «гапни эгасига етказиш»нинг антиқа йўлини қўллаган:

  • Итни тепиш ва жавоб: Келин ўрнидан туриб, аввал мушукка қараб: «Бизнинг гапимиз бу, сен аралашма», дебди-да, ҳовлига чиқиб ётган итни бир тепибди;

  • Келиннинг заҳархандаси: Ит «Ав!» деса, келин: «Ҳа, акилламай ўл! Мен шу хонадонга келганимдан бери акиллайсан. Мен сенинг акиллашингни эшитгани келганманми бу ерга? Қўшнининг итини қара, бир марта „ак“ демайди. Кечаси билан Россиядаги кучуги ухлатмади „соғиндим, соғиндим жоним“ деб... Ҳа, соғинган бўлсанг, ке-е-е-л!», дея қайнонасига муносиб жавоб қайтарган.

Залдаги қаҳқаҳа ва мухлислар олқиши

Аваз Охуннинг ўзига хос юз ифодалари, овоз тембри ва ҳаракатлари зал тўла томошабинларни кулгидан тўхтата олмади. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган ушбу лавҳа фойдаланувчилар томонидан «ҳаётий ва жуда ўринли ҳажв» сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)Бугун, 10:52Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)Бугун, 10:13«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)Бугун, 08:41Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиЮлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиБугун, 08:08Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Кеча, 15:01Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиИлҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди25.08, 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди