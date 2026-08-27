«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!

·0·Спорт
«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!

«Пари Сен-Жермен» раҳбарияти жамоанинг асосий юлдузи ва ҳужум чизиғи етакчиси Усмон Дембелени Париж клубида узоқ муддатга сақлаб қолиш бўйича фаол музокараларни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Франциянинг машҳур инсайдери Фабрис Ҳокинс хабар тарқатди.

Манбага кўра, Париж гранди раҳбарияти ва 29 ёшли франциялик вингер ўртасидаги расмий мулоқотлар бир неча ойдан буён давом этмоқда ва тез орада якуний тўхтамга келиниши кутилмоқда.

2029 ёки 2030 йилгача янги битим: ПСЖ раҳбариятининг режаси

Шартномани янгилаш жараёни бир қатор муҳим тафсилотларни ўз ичига олади:

  • Амалдаги битим ва янги таклиф: Дембеленинг ПСЖ билан амалдаги келишуви 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Бироқ клуб мутасаддилари ҳужумчини 2029 ёки 2030 йилнинг ёзигача жамоада олиб қолувчи янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилмоқда;

  • Париждаги оптимизм: Музокаралар анча вақтдан бери чўзилаётганига қарамай, ПСЖ офисида томонлар тез орада расмий келишувга эришишига ишонч жуда юқори баҳоланмоқда.

138 ўйинда 104 очко ва 2025 йилги «Олтин тўп»

Усмон Дембеле 2023 йилнинг ёзида «Барселона» сафидан Парижга кўчиб ўтганидан буён ўз фаолиятидаги энг юксак чўққини забт этди:

  • Даҳшатли статистика: Вингер ПСЖ либосида жами 138 та расмий учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 61 та гол киритди ва жамоадошларига 43 та голли узатма етказиб берди;

  • Жаҳон эътирофи: Футболчининг карьерасидаги энг порлоқ воқелик 2025 йилда содир бўлди — Дембеле айнан Париж клубидаги кўрсатган фантастик ўйини эвазига дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилиб, «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳибига айланди.

ПСЖ хўжайинлари жаҳон футболининг бош юлдузини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасидаги асосий етакчи сифатида кўришда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Бугун, 11:25ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?Бугун, 11:18«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!Бугун, 11:08Килиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирдиКилиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирдиБугун, 09:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)