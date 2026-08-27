«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!
«Пари Сен-Жермен» раҳбарияти жамоанинг асосий юлдузи ва ҳужум чизиғи етакчиси Усмон Дембелени Париж клубида узоқ муддатга сақлаб қолиш бўйича фаол музокараларни давом эттирмоқда. Бу ҳақда Франциянинг машҳур инсайдери Фабрис Ҳокинс хабар тарқатди.
Манбага кўра, Париж гранди раҳбарияти ва 29 ёшли франциялик вингер ўртасидаги расмий мулоқотлар бир неча ойдан буён давом этмоқда ва тез орада якуний тўхтамга келиниши кутилмоқда.
2029 ёки 2030 йилгача янги битим: ПСЖ раҳбариятининг режаси
Шартномани янгилаш жараёни бир қатор муҳим тафсилотларни ўз ичига олади:
Амалдаги битим ва янги таклиф: Дембеленинг ПСЖ билан амалдаги келишуви 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Бироқ клуб мутасаддилари ҳужумчини 2029 ёки 2030 йилнинг ёзигача жамоада олиб қолувчи янги узоқ муддатли шартнома таклиф қилмоқда;
Париждаги оптимизм: Музокаралар анча вақтдан бери чўзилаётганига қарамай, ПСЖ офисида томонлар тез орада расмий келишувга эришишига ишонч жуда юқори баҳоланмоқда.
138 ўйинда 104 очко ва 2025 йилги «Олтин тўп»
Усмон Дембеле 2023 йилнинг ёзида «Барселона» сафидан Парижга кўчиб ўтганидан буён ўз фаолиятидаги энг юксак чўққини забт этди:
Даҳшатли статистика: Вингер ПСЖ либосида жами 138 та расмий учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 61 та гол киритди ва жамоадошларига 43 та голли узатма етказиб берди;
Жаҳон эътирофи: Футболчининг карьерасидаги энг порлоқ воқелик 2025 йилда содир бўлди — Дембеле айнан Париж клубидаги кўрсатган фантастик ўйини эвазига дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилиб, «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳибига айланди.
ПСЖ хўжайинлари жаҳон футболининг бош юлдузини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасидаги асосий етакчи сифатида кўришда давом этмоқда.
…