ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?
УЕФА Чемпионлар Лигасининг 2026/2027 йилги мавсумида умумий босқич баҳсларига йўл олган 36 та клуб номи аниқланди. Европанинг гранд клубларидан тортиб сенсация кўрсатган номларгача бўлган жамоалар қуръа олдидан тўртта асосий саватга тақсимлаб чиқилди.
Мусобақанинг умумий босқичига қуръа ташлаш маросими бугун, 27 август куни Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олади.
Саватлар тақсимоти: Ким қайси поғонада?
Жамоаларнинг расмий саватлар бўйича тақсимоти қуйидагича кўриниш олди:
1-сават (Грандлар жамланмаси): «ПСЖ», «Бавария», «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Интер», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико Мадрид»;
2-сават (Хавфли рақиблар): «Боруссия Дортмунд», «Рома», «Спортинг», «Астон Вилла», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Бетис», ПСВ;
3-сават (Сюрпризга бой клублар): «Фейеноорд», «Лилль», «Будё-Глимт», «Наполи», «Лейпциг», «Вильярреал», «Фенербаҳче», «Шахтёр», «Галатасарой»;
4-сават (Имтиҳон топширувчилар ва дебютантлар): «Славия», «Штутгарт», АЕК, ЛАСК, «Комо», «Ланс», «Викинг», «Сабаҳ», «Слован».
Янги формат ва қуръа маросими
36 жамоа иштирокидаги янгиланган форматга кўра, ҳар бир клуб ҳар бир саватдан иккитадан рақиб билан куч синашади. Бу эса мусобақанинг дастлабки турлариданоқ шиддатли ва марказий тўқнашувлар сони сезиларли даражада ошишини таъминлайди.
Бугун соат 21:00 да бошланадиган қуръа ташлаш маросими орқали барча клубларнинг бўлажак 8 та рақиби расман аниқлаб олинади.
…