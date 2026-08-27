Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!

·3·Спорт
Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!

Супероғир вазн тоифасида жаҳон бокси афсонаси Тайсон Фьюри 2015 йилда 11 йил давомида енгилмас бўлиб келган Владимир Кличкони мағлуб этиб, чемпионлик камарларини тортиб олганидан кейинги ҳаёти ҳақида очиқ ва таъсирли иқрор билан чиқди.

Британиялик боксчи болаликдаги бош орзусига эришганидан атиги бир неча дақиқа ўтиб, ҳаёти тўлиқ маъносини йўқотгани ва қарийб уч йил давом этган даҳшатли депрессияга юз тутганини сўзлаб берди.

«Кличкони енгиш ҳаётим мазмуни эди»: Орзу чўққиси ва қулаш

Фьюри болалигидан Кличкони мағлуб этишни мақсад қилгани ва бунга эришгач, юрагида улкан бўшлиқ пайдо бўлганини эслади:

«Мен болалигимда Кличко аллақачон чемпион эди ва доим: „Бир куни бу йигитни албатта мағлуб этаман“, дердим. Ўшанда ҳамма устимдан куларди. У 11 йил чемпион бўлди, мен эса чемпионлик жанги учун 3 йил кутишга мажбур бўлдим.

Ниҳоят рингга кўтарилганимда, бу мен учун Эверест чўққисидек эди. Ваъда қилганимдек ғалаба қозондим ва шу билан ҳаммаси тугади. Ҳаммаси ақлбовар қилмас даражада зўр бўлади деб ўйлагандим, аммо орадан бир дақиқа ўтар-ўтмас барчаси барбод бўлди.

Рингдан чиқиб, кийиниш хонасига кирганимдаёқ депрессияга тушдим. Чунки ҳаётимнинг асосий маъноси Кличкони мағлуб этиш эди ва бу мақсад бир зумда йўқолди. Чемпион сифатида дунёдаги барча нарсага эга эдим, лекин ҳар куни ўлишни хоҳлардим».

181 кг вазн, 3 йиллик танаффус ва Худога илтижо

Оғир депрессия ортидан спортчи ўз формасини бутунлай йўқотди ва унинг вазни 400 фунтга (181 кг) етди. Боксдан деярли уч йилга узилиб қолган Фьюрини ҳеч ким бу ҳолатдан қутқара олмади:

  • Ҳаёт-мамот палласи: «Кейин бир куни шундай воқеа юз бердики, мен тиз чўкиб, Худога ёлвордим. Ётоқхонада полга ётиб, кўз ёш тўкдим. „Мен энди ўзим буни уддалай олмаяпман. Менга ёрдам беришинг керак. Мени яна боксга қайтар“, деб дуо қилдим»;

  • Мўъжизавий енгиллик: «Полда гўё абадий ётгандек эдим, аслида 10 дақиқа ўтган экан. Аммо ўрнимдан турганимда, бутун дунёнинг оғирлиги елкамдан тушиб қолгандек бўлди. Шу заҳоти рафиқам Пэрисга бақирдим: „Эртага формамни тиклаш миссиясини бошлаймиз!“».

Шу тариқа «Лози лорд» номи билан танилган Тайсон Фьюри ҳаётидаги энг оғир синовни енгиб ўтиб, спортга қайтди ва қайтадан дунё чемпионлигини қўлга киритди.

Энг катта ғалаба нега ҳамма муаммони ҳал қилмайди?

Тайсон Фюрининг Кличко ҳақидаги ҳикояси спортдан ҳам кенгроқ маъно касб этади. У бутун ҳаётни битта катта мақсадга боғлаб қўйиш қанчалик мураккаб оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатади.

Фюри болалигидан кутган орзусига эришди, жаҳон чемпиони бўлди ва Кличкони мағлуб этди. Аммо энг катта ғалабадан кейин уни янги савол қарши олди: «Энди нима?»

Айнан шу савол унинг ҳаётидаги энг оғир даврни бошлаб берди. Кейин эса янги мақсад — ўзини тиклаш ва рингга қайтиш — Тайсон Фюри учун навбатдаги катта миссияга айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Бугун, 11:25ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?Бугун, 11:18«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!Бугун, 11:08Килиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирдиКилиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирдиБугун, 09:14Барселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечдиБарселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечдиБугун, 08:59Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)Бугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)