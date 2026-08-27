Амиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушади

·2·Дунё
Амиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушади

Бир пайтлар уни деярли ҳеч ким танимасди. У китоб ёзди, турли сайтлар ва интернет-дўконлар очишга ҳаракат қилди, аммо бир нечта лойиҳаси кутилган даромадни бермади.

Кейин эса ҳаммаси бир лаҳзада ўзгарди.

Амиран Сардаров YouTube’да «Дневник Хача» лойиҳасини бошлади ва оддий видеоблог қисқа вақт ичида уни катта аудитория, юқори даромад ва кенг имкониятларга олиб чиқди.

Аммо тез келган муваффақиятнинг бошқа томони ҳам бор эди. Сардаровнинг ўзи айтган маълумотларга кўра, у икки йил ичида тахминан 3 миллион доллардан айрилган.

Хўш, муаммо пул топишда эмас, уни сақлашга тайёр бўлмасликда бўлса-чи?

1. Бир нечта муваффақиятсиз лойиҳадан кейин келган катта омад

Амиран Сардаров интернетда муваффақиятга эришишидан аввал ҳам турли лойиҳалар билан шуғулланган.

У китоб ёзди, сайтлар ва онлайн-дўконлар очишга уринди. Аммо бу ҳаракатларнинг ҳаммаси ҳам кутилган натижани бермади.

Шундан кейин у YouTube’га эътибор қаратди.

Дастлаб «Дневник Хача» оддий ҳаётий видеоблог сифатида бошланган. Сардаров Москвадаги ҳаёт, дўстлари, кундалик воқеалар ва турли қизиқарли вазиятларни GoPro камераси орқали суратга олиб, аудиторияга тақдим эта бошлади.

Формат тезда томошабинларга ёқди.

2. Канал ўсди, даромадлар кескин ошди

«Дневник Хача» қисқа вақт ичида катта аудитория тўплади.

Каналнинг оммалашиши билан реклама даромадлари ҳам ўсди. Бундан ташқари, Сардаровнинг бошқа лойиҳалари, жумладан, китоблари ҳам янги аудитория ҳисобига кўпроқ тарқала бошлади.

Бир вақтлар деярли ҳеч ким танимаган инсон энди:

  • катта аудиторияга;

  • юқори даромадга;

  • янги бизнес имкониятларига;

  • оммавийлик ва таъсир кучига эга эди.

Бир қарашда ҳаммаси орзу қилинган муваффақиятдек кўринарди.

Аммо катта пул ҳар доим ҳам катта молиявий тайёргарлик билан бирга келмайди.

3. Икки йилда йўқотилган 3 миллион доллар

Сардаров кейинчалик тахминан 3 миллион доллар йўқотгани ҳақида гапирган.

Айнан шу ерда бу ҳикоянинг асосий сабоғи бошланади.

Муаммо фақат пул топишда эмас. Даромад кескин ошганда уни бошқариш ҳам алоҳида кўникмани талаб қилади.

Кўпчилик катта даромадни кўргач, уни доимий ҳолат деб қабул қилиши мумкин. Харажатлар кўпаяди, турмуш тарзи ўзгаради, пул оқими эса абадий давом этадигандек туюлади.

Аммо айрим даромад манбалари вақт ўтиши билан камайиши ёки бутунлай йўқолиши мумкин.

Бир марталик омад — ҳали умрбод молиявий хавфсизлик дегани эмас.

4. Пул кўпайганда нимани унутмаслик керак?

Катта даромад пайдо бўлганда энг муҳим вазифа — фақат кўпроқ сарфлаш эмас, балки янги молиявий воқеликка мослашишдир.

Бунинг учун қуйидаги тамойиллар муҳим:

Нима қилиш керак?

Нега муҳим?

Харажатларни назорат қилиш

Даромад ошиши билан сарф-харажатлар ҳам назоратсиз ўсиб кетмаслиги учун

Даромаднинг бир қисмини сақлаш

Даромад пасайган даврларда молиявий барқарорлик учун

Барқарор активлар яратиш

Фақат битта манбага боғланиб қолмаслик учун

Рискни баҳолаш

Катта пул билан қилинган ҳар бир қарор қимматга тушиши мумкин

Даромадни доимий деб ҳисобламаслик

Бугунги омад эртага ҳам давом этиши кафолатланмагани учун

5. Энг катта сабоқ: омадга ҳам тайёргарлик керак

Кўпчилик инсонлар муваффақиятга тайёрланади: билим олади, ишлайди, янги кўникмаларни ўрганади.

Аммо кам одамлар муваффақият келганидан кейин нима қилишга тайёрланади.

Даромад бирданига ошса, янги саволлар пайдо бўлади:

  1. Бу пул қанча вақт давомида келади?

  2. Агар даромад эртага камайса, ҳаёт тарзим қандай бўлади?

  3. Топаётган пулнинг қанчаси захирага кетяпти?

  4. Қанчаси келажак учун ишлайдиган активларга айланяпти?

  5. Мен омаддан фойдаланяпманми ёки омад мени бошқараяптими?

Айнан шу саволларга ўз вақтида жавоб топиш молиявий муваффақиятнинг кейинги босқичини белгилайди.

Омад пул олиб келади, тайёргарлик эса уни сақлаб қолади

Амиран Сардаров ҳақидаги воқеа бир нарсани яққол кўрсатади: катта пул топиш ва уни узоқ вақт сақлаб қолиш — икки хил вазифа.

Биринчи вазифада омад, ғоя ёки тўғри вақт ҳал қилувчи роль ўйнаши мумкин. Иккинчисида эса интизом, ҳисоб-китоб ва узоқ муддатли режа муҳимроқ бўлади.

Омад сизга катта имконият эшигини очиши мумкин. Аммо ундан кейинги натижа — бу имкониятга қанчалик тайёр эканингизга боғлиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Бугун, 07:20Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Бугун, 06:51Болани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБолани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБугун, 01:34Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиНепал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиБугун, 00:41Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиСунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиКеча, 23:5615 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалиндиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди