Амиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушади
Бир пайтлар уни деярли ҳеч ким танимасди. У китоб ёзди, турли сайтлар ва интернет-дўконлар очишга ҳаракат қилди, аммо бир нечта лойиҳаси кутилган даромадни бермади.
Кейин эса ҳаммаси бир лаҳзада ўзгарди.
Амиран Сардаров YouTube’да «Дневник Хача» лойиҳасини бошлади ва оддий видеоблог қисқа вақт ичида уни катта аудитория, юқори даромад ва кенг имкониятларга олиб чиқди.
Аммо тез келган муваффақиятнинг бошқа томони ҳам бор эди. Сардаровнинг ўзи айтган маълумотларга кўра, у икки йил ичида тахминан 3 миллион доллардан айрилган.
Хўш, муаммо пул топишда эмас, уни сақлашга тайёр бўлмасликда бўлса-чи?
1. Бир нечта муваффақиятсиз лойиҳадан кейин келган катта омад
Амиран Сардаров интернетда муваффақиятга эришишидан аввал ҳам турли лойиҳалар билан шуғулланган.
У китоб ёзди, сайтлар ва онлайн-дўконлар очишга уринди. Аммо бу ҳаракатларнинг ҳаммаси ҳам кутилган натижани бермади.
Шундан кейин у YouTube’га эътибор қаратди.
Дастлаб «Дневник Хача» оддий ҳаётий видеоблог сифатида бошланган. Сардаров Москвадаги ҳаёт, дўстлари, кундалик воқеалар ва турли қизиқарли вазиятларни GoPro камераси орқали суратга олиб, аудиторияга тақдим эта бошлади.
Формат тезда томошабинларга ёқди.
2. Канал ўсди, даромадлар кескин ошди
«Дневник Хача» қисқа вақт ичида катта аудитория тўплади.
Каналнинг оммалашиши билан реклама даромадлари ҳам ўсди. Бундан ташқари, Сардаровнинг бошқа лойиҳалари, жумладан, китоблари ҳам янги аудитория ҳисобига кўпроқ тарқала бошлади.
Бир вақтлар деярли ҳеч ким танимаган инсон энди:
катта аудиторияга;
юқори даромадга;
янги бизнес имкониятларига;
оммавийлик ва таъсир кучига эга эди.
Бир қарашда ҳаммаси орзу қилинган муваффақиятдек кўринарди.
Аммо катта пул ҳар доим ҳам катта молиявий тайёргарлик билан бирга келмайди.
3. Икки йилда йўқотилган 3 миллион доллар
Сардаров кейинчалик тахминан 3 миллион доллар йўқотгани ҳақида гапирган.
Айнан шу ерда бу ҳикоянинг асосий сабоғи бошланади.
Муаммо фақат пул топишда эмас. Даромад кескин ошганда уни бошқариш ҳам алоҳида кўникмани талаб қилади.
Кўпчилик катта даромадни кўргач, уни доимий ҳолат деб қабул қилиши мумкин. Харажатлар кўпаяди, турмуш тарзи ўзгаради, пул оқими эса абадий давом этадигандек туюлади.
Аммо айрим даромад манбалари вақт ўтиши билан камайиши ёки бутунлай йўқолиши мумкин.
Бир марталик омад — ҳали умрбод молиявий хавфсизлик дегани эмас.
4. Пул кўпайганда нимани унутмаслик керак?
Катта даромад пайдо бўлганда энг муҳим вазифа — фақат кўпроқ сарфлаш эмас, балки янги молиявий воқеликка мослашишдир.
Бунинг учун қуйидаги тамойиллар муҳим:
Нима қилиш керак?
Нега муҳим?
Харажатларни назорат қилиш
Даромад ошиши билан сарф-харажатлар ҳам назоратсиз ўсиб кетмаслиги учун
Даромаднинг бир қисмини сақлаш
Даромад пасайган даврларда молиявий барқарорлик учун
Барқарор активлар яратиш
Фақат битта манбага боғланиб қолмаслик учун
Рискни баҳолаш
Катта пул билан қилинган ҳар бир қарор қимматга тушиши мумкин
Даромадни доимий деб ҳисобламаслик
Бугунги омад эртага ҳам давом этиши кафолатланмагани учун
5. Энг катта сабоқ: омадга ҳам тайёргарлик керак
Кўпчилик инсонлар муваффақиятга тайёрланади: билим олади, ишлайди, янги кўникмаларни ўрганади.
Аммо кам одамлар муваффақият келганидан кейин нима қилишга тайёрланади.
Даромад бирданига ошса, янги саволлар пайдо бўлади:
Бу пул қанча вақт давомида келади?
Агар даромад эртага камайса, ҳаёт тарзим қандай бўлади?
Топаётган пулнинг қанчаси захирага кетяпти?
Қанчаси келажак учун ишлайдиган активларга айланяпти?
Мен омаддан фойдаланяпманми ёки омад мени бошқараяптими?
Айнан шу саволларга ўз вақтида жавоб топиш молиявий муваффақиятнинг кейинги босқичини белгилайди.
Омад пул олиб келади, тайёргарлик эса уни сақлаб қолади
Амиран Сардаров ҳақидаги воқеа бир нарсани яққол кўрсатади: катта пул топиш ва уни узоқ вақт сақлаб қолиш — икки хил вазифа.
Биринчи вазифада омад, ғоя ёки тўғри вақт ҳал қилувчи роль ўйнаши мумкин. Иккинчисида эса интизом, ҳисоб-китоб ва узоқ муддатли режа муҳимроқ бўлади.
Омад сизга катта имконият эшигини очиши мумкин. Аммо ундан кейинги натижа — бу имкониятга қанчалик тайёр эканингизга боғлиқ.
…