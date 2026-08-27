Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқда
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг аввалги авлод флагманлари учун дастурий таъминотни янгилаш ишларини бошлаб юборди. ixbt.com маълумотига кўра, уч йиллик тарихга эга бўлган Galaxy S23 Ultra смартфони учун янги One UI 9 прошивка версияси компаниянинг ички серверларида пайдо бўлди. Гарчи ишлаб чиқарувчи ҳозирча ушбу қурилмалар учун оммавий бета-дастур бошланганини расман эълон қилмаган бўлса-да, тест синовларининг бошлангани флагман фойдаланувчиларини қувонтириши табиий. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ички серверларда аниқланган янги дастурий таъминот S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI ва S918BXXUAGZHI рақамлари остидаги синов йиғмалари билан белгжланган. Ушбу рақамлар айнан Galaxy S23 Ultra моделига мўлжалланганини кўрсатади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур қадам Samsung ўзининг 2023-йилда чиқарилган флагман моделларини келгусидаги операцион тизим талабларига мослаштириш жараёнини бошлаганидан далолат беради.
Янги прошивка ва унинг ўзига хос хусусиятлариҲозирги вақтда Android 17 базасида яратилган One UI 9 нинг расмий бета-версияси фақатгина энг сўнгги Galaxy S26 смартфонлар серияси учунгина мавжуд холос. Компания янги операцион тизим синовларини босқичма-босқич кенгайтириб боришни режалаштирган бўлиб, бироқ ҳозирча бу дастур қачон Galaxy S23 туркумидаги қурилмаларга етиб бориши ҳақида аниқ маълумот бермаган.
Шунга қарамай, серверларда дастлабки тест йиғмаларининг пайдо бўлиши жараён фаол босқичга кирганини англатади. Одатда Samsung ўзининг аввалги йиллардаги илғор моделларини янги функциялар ва хавфсизлик ямоқлари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратади. Galaxy S23 Ultra фойдаланувчилари яқин ойларда очиқ бета-тест синовларида қатнашиш имкониятига эга бўлишлари кутилмоқда.
…