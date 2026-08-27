Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқда

·6·Техно
Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқда

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung ўзининг аввалги авлод флагманлари учун дастурий таъминотни янгилаш ишларини бошлаб юборди. ixbt.com маълумотига кўра, уч йиллик тарихга эга бўлган Galaxy S23 Ultra смартфони учун янги One UI 9 прошивка версияси компаниянинг ички серверларида пайдо бўлди. Гарчи ишлаб чиқарувчи ҳозирча ушбу қурилмалар учун оммавий бета-дастур бошланганини расман эълон қилмаган бўлса-да, тест синовларининг бошлангани флагман фойдаланувчиларини қувонтириши табиий. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ички серверларда аниқланган янги дастурий таъминот S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI ва S918BXXUAGZHI рақамлари остидаги синов йиғмалари билан белгжланган. Ушбу рақамлар айнан Galaxy S23 Ultra моделига мўлжалланганини кўрсатади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур қадам Samsung ўзининг 2023-йилда чиқарилган флагман моделларини келгусидаги операцион тизим талабларига мослаштириш жараёнини бошлаганидан далолат беради.

Янги прошивка ва унинг ўзига хос хусусиятлари

Ҳозирги вақтда Android 17 базасида яратилган One UI 9 нинг расмий бета-версияси фақатгина энг сўнгги Galaxy S26 смартфонлар серияси учунгина мавжуд холос. Компания янги операцион тизим синовларини босқичма-босқич кенгайтириб боришни режалаштирган бўлиб, бироқ ҳозирча бу дастур қачон Galaxy S23 туркумидаги қурилмаларга етиб бориши ҳақида аниқ маълумот бермаган.

Шунга қарамай, серверларда дастлабки тест йиғмаларининг пайдо бўлиши жараён фаол босқичга кирганини англатади. Одатда Samsung ўзининг аввалги йиллардаги илғор моделларини янги функциялар ва хавфсизлик ямоқлари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратади. Galaxy S23 Ultra фойдаланувчилари яқин ойларда очиқ бета-тест синовларида қатнашиш имкониятига эга бўлишлари кутилмоқда.

SamsungGalaxy S23 UltraOne UI 9AndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиSamsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиБугун, 09:56Apple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиApple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиБугун, 02:58Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиGoogle Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиБугун, 02:20Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиОлимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиБугун, 01:58Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиAndroid қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиБугун, 01:27Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда