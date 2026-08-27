Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!
Ҳиндистонлик 15 ёшли Вандан Аланкар Савай жаҳон шахматида шов-шувли натижа қайд этди. Ёш истеъдод Chess.com платформасидаги Titled Tuesday блиц турнирида дунёнинг энг кучли шахматчиларидан бири — Магнус Карлсен устидан ғалаба қозонди.
Энг қизиғи, ўсмир шахматчи учун бу ғалаба оламшумул воқеадек туюлмади. У Карлсенни мағлуб этгач, на байрам қилди, на ижтимоий тармоқларда мақтанди.
Орадан бир неча соат ўтиб, унинг ота-онаси кутилмаган ҳақиқатни билиб қолди.
Шахмат афсонаси 50-юришда таслим бўлди
Вандан Аланкар Савай Titled Tuesday турнирида Магнус Карлсенга қарши ўтирди. Ёш шахматчи учун бу оддий партия эмас эди.
Унинг рақибида — жаҳон шахматининг энг катта юлдузларидан бири.
Шунга қарамай, 15 ёшли шахматчи ҳаяжонга берилмади ва кескин баҳс кечган партияда 50-юришда Карлсен устидан ғалаба қозонди.
Бу натижа шахмат мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди.
15 ёшли шахматчи дунёнинг 1-рақамли гроссмейстерини мағлуб этди. Аммо унинг ўзи бу ғалабани нишонлашга ҳам улгурмади.
Энг қизиқ воқеа ғалабадан кейин содир бўлди
Кўпчилик бундай ғалабадан кейин нима қилишини тасаввур қилиш қийин эмас.
Ижтимоий тармоқларда хабар қолдириш, дўстларга айтиш, ғалабани нишонлаш...
Аммо Вандан бутунлай бошқача йўл тутди.
У Европадаги турнирлардан эндигина қайтиб келган ва анча чарчаган эди. Titled Tuesday турнирида тўртта партия ўтказгач, ота-онасига шунчаки чарчаганини айтди.
Сўнг хонасига кириб, ухлаб қолди.
Қаҳрамон
Натижа
Вандан Аланкар Савай
15 ёш
Рақиб
Магнус Карлсен
Турнир
Titled Tuesday
Платформа
Ғалаба
50-юришда
Ғалабадан кейин
Уйга кириб, ухлаб қолди
Ота-онаси ҳақиқатни кейинроқ билиб қолди
Ёш шахматчи учун кун одатдагидек якунланган эди.
Аммо ота-онаси кейинроқ унинг Chess.com профилини текшириб кўришга қарор қилди. Ана шунда улар кутилмаган натижага дуч келишди.
Уларнинг ўғли шахмат тарихидаги энг машҳур ва кучли ўйинчилардан бири — Магнус Карлсенни мағлуб этган эди.
Энг ҳайратланарлиси, Вандан бу ҳақда ота-онасига ҳам алоҳида айтмаган.
У шунчаки чарчаганини айтди ва ухлашга кетди.
Нега бу ғалаба шунчалик катта воқеа?
Магнус Карлсен устидан ғалаба қозониш ҳар қандай шахматчи учун катта натижа ҳисобланади. Айниқса, буни атиги 15 ёшли шахматчи амалга оширса, эътибор янада ортади.
Блиц шахматида вақт босими, тезкор қарорлар ва ҳар бир хатонинг қиммати жуда юқори бўлади.
Вандан эса ана шундай шароитда тажрибали ва жаҳон миқёсидаги юлдузга қарши ўз имкониятидан фойдалана олди.
Бу ғалабанинг энг катта сабоғи — кутилмаган хотиржамлик
Шов-шувли ғалабанинг энг қизиқ томони, эҳтимол, ҳисобнинг ўзи эмасдир.
15 ёшли шахматчи Магнус Карлсенни мағлуб этди.
Аммо бу воқеадан кейин унинг биринчи режаси интервью бериш, байрам қилиш ёки мақтаниш эмас эди.
У шунчаки ухлаб қолди.
Ота-онаси эса ўғлининг шахмат афсонаси устидан қозонилган шов-шувли ғалабасини у ухлаб ётган пайтдагина билиб қолишди.
Шу тариқа Вандан Аланкар Савайнинг Магнус Карлсен устидан қозонган ғалабаси нафақат натижаси, балки унинг ғалабага билдирган мутлақо сокин муносабати билан ҳам шахмат олами эътиборини тортадиган воқеага айланди.
…