Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!

·6·Спорт
Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!

Ҳиндистонлик 15 ёшли Вандан Аланкар Савай жаҳон шахматида шов-шувли натижа қайд этди. Ёш истеъдод Chess.com платформасидаги Titled Tuesday блиц турнирида дунёнинг энг кучли шахматчиларидан бири — Магнус Карлсен устидан ғалаба қозонди.

Энг қизиғи, ўсмир шахматчи учун бу ғалаба оламшумул воқеадек туюлмади. У Карлсенни мағлуб этгач, на байрам қилди, на ижтимоий тармоқларда мақтанди.

Орадан бир неча соат ўтиб, унинг ота-онаси кутилмаган ҳақиқатни билиб қолди.

Шахмат афсонаси 50-юришда таслим бўлди

Вандан Аланкар Савай Titled Tuesday турнирида Магнус Карлсенга қарши ўтирди. Ёш шахматчи учун бу оддий партия эмас эди.

Унинг рақибида — жаҳон шахматининг энг катта юлдузларидан бири.

Шунга қарамай, 15 ёшли шахматчи ҳаяжонга берилмади ва кескин баҳс кечган партияда 50-юришда Карлсен устидан ғалаба қозонди.

Бу натижа шахмат мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди.

15 ёшли шахматчи дунёнинг 1-рақамли гроссмейстерини мағлуб этди. Аммо унинг ўзи бу ғалабани нишонлашга ҳам улгурмади.

Энг қизиқ воқеа ғалабадан кейин содир бўлди

Кўпчилик бундай ғалабадан кейин нима қилишини тасаввур қилиш қийин эмас.

Ижтимоий тармоқларда хабар қолдириш, дўстларга айтиш, ғалабани нишонлаш...

Аммо Вандан бутунлай бошқача йўл тутди.

У Европадаги турнирлардан эндигина қайтиб келган ва анча чарчаган эди. Titled Tuesday турнирида тўртта партия ўтказгач, ота-онасига шунчаки чарчаганини айтди.

Сўнг хонасига кириб, ухлаб қолди.

Қаҳрамон

Натижа

Вандан Аланкар Савай

15 ёш

Рақиб

Магнус Карлсен

Турнир

Titled Tuesday

Платформа

Chess.com

Ғалаба

50-юришда

Ғалабадан кейин

Уйга кириб, ухлаб қолди

Ота-онаси ҳақиқатни кейинроқ билиб қолди

Ёш шахматчи учун кун одатдагидек якунланган эди.

Аммо ота-онаси кейинроқ унинг Chess.com профилини текшириб кўришга қарор қилди. Ана шунда улар кутилмаган натижага дуч келишди.

Уларнинг ўғли шахмат тарихидаги энг машҳур ва кучли ўйинчилардан бири — Магнус Карлсенни мағлуб этган эди.

Энг ҳайратланарлиси, Вандан бу ҳақда ота-онасига ҳам алоҳида айтмаган.

У шунчаки чарчаганини айтди ва ухлашга кетди.

Нега бу ғалаба шунчалик катта воқеа?

Магнус Карлсен устидан ғалаба қозониш ҳар қандай шахматчи учун катта натижа ҳисобланади. Айниқса, буни атиги 15 ёшли шахматчи амалга оширса, эътибор янада ортади.

Блиц шахматида вақт босими, тезкор қарорлар ва ҳар бир хатонинг қиммати жуда юқори бўлади.

Вандан эса ана шундай шароитда тажрибали ва жаҳон миқёсидаги юлдузга қарши ўз имкониятидан фойдалана олди.

Бу ғалабанинг энг катта сабоғи — кутилмаган хотиржамлик

Шов-шувли ғалабанинг энг қизиқ томони, эҳтимол, ҳисобнинг ўзи эмасдир.

15 ёшли шахматчи Магнус Карлсенни мағлуб этди.

Аммо бу воқеадан кейин унинг биринчи режаси интервью бериш, байрам қилиш ёки мақтаниш эмас эди.

У шунчаки ухлаб қолди.

Ота-онаси эса ўғлининг шахмат афсонаси устидан қозонилган шов-шувли ғалабасини у ухлаб ётган пайтдагина билиб қолишди.

Шу тариқа Вандан Аланкар Савайнинг Магнус Карлсен устидан қозонган ғалабаси нафақат натижаси, балки унинг ғалабага билдирган мутлақо сокин муносабати билан ҳам шахмат олами эътиборини тортадиган воқеага айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Бугун, 14:06Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Бугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)