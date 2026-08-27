Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...
Ўзбекистон миллий жамоаси учун катта синов бўлиши мумкин бўлган учрашув ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. ESPN Argentina хабарига кўра, Аргентина миллий жамоаси сентябрь ойида Хитойда ўртоқлик учрашувлари ўтказиши мумкин.
Энг қизиқ жиҳати шундаки, эҳтимолий рақиблардан бири сифатида Ўзбекистон миллий жамоаси тилга олинмоқда. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, ўзбек футболчилари жаҳон чемпионлари билан майдонга тушиши мумкин.
Бироқ учрашувнинг тақдирига Лионель Месси билан боғлиқ масала ҳам таъсир кўрсатмоқда.
1. Аргентинага Хитойдан таклиф тушди
ESPN Argentina маълумотига кўра, Аргентина миллий жамоаси сентябрь ойида Хитойда иккита ўртоқлик учрашуви ўтказиш бўйича таклиф олган.
Дастлабки музокаралар давомида Хитойлик ташкилотчиларнинг муҳим шарти бўлган.
Улар учрашувларда Аргентина терма жамоаси юлдузи Лионель Мессининг иштирок этишини талаб қилган.
Аммо мазкур талаб Аргентина томонини қониқтирмаган ва дастлабки таклиф рад этилган.
Аргентина ва Хитой томони ўртасидаги музокаралар кейинчалик яна қайта бошланган.
2. Месси Ўзбекистонга қарши ўйнайдими?
Ҳозирча Лионель Мессининг Хитойда бўлиб ўтиши режалаштирилаётган ўртоқлик учрашувларида иштирок этиши аниқ эмас.
39 ёшли футболчининг миллий жамоа йиғинида қатнашиши ва эҳтимолий учрашувларда майдонга тушиши масаласи очиқ қолмоқда.
Шу сабабли, Ўзбекистон ва Аргентина ўртасидаги эҳтимолий баҳс амалга ошган тақдирда ҳам, Мессининг унда иштирок этиши бўйича ҳозирча расмий тасдиқ йўқ.
Масала
Ҳозирги ҳолат
Учрашув ўтказиладиган мамлакат
Хитой
Эҳтимолий сана
30 сентябрь
Аргентинанинг эҳтимолий рақиби
Ўзбекистон
Иккинчи рақиб
Ҳали аниқланмаган
Мессининг иштироки
Очиқ масала
3. Ўзбекистон учун жаҳон чемпионлари билан катта синов
Агар учрашув бўйича келишувга эришилса, Ўзбекистон миллий жамоаси учун Аргентинага қарши баҳс тарихий аҳамиятга эга воқеалардан бири бўлиши мумкин.
Аргентина сўнгги йилларда жаҳон футболидаги энг кучли жамоалардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бундай рақибга қарши майдонга тушиш Ўзбекистон миллий жамоаси учун нафақат нуфузли, балки катта тажриба ҳам бўлади.
Айниқса, жамоанинг жаҳон чемпионатига тайёргарлиги нуқтаи назаридан кучли рақиб билан баҳс муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
4. 30 сентябрь ҳал қилувчи сана бўлиши мумкин
Маълумотларга кўра, Аргентина миллий жамоаси 30 сентябрь куни Хитойда Ўзбекистонга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказиши мумкин.
Бироқ ҳозирча бу учрашув расман тасдиқлангани йўқ. Музокаралар давом этаётгани ва айрим ташкилий масалалар ҳал қилиниши кераклиги айтилмоқда.
Энг катта қизиқиш эса, табиийки, бир савол атрофида жамланган:
Агар Ўзбекистон ва Аргентина ўртасидаги ўйин бўлиб ўтса, Лионель Месси майдонга тушадими?
Ҳозирча бу саволга аниқ жавоб йўқ.
Демак, Ўзбекистон миллий жамоасининг Аргентинага қарши эҳтимолий учрашуви ҳали музокаралар босқичида. Бироқ келишув амалга ошса, 30 сентябрь ўзбек футболи учун энг катта халқаро ўртоқлик баҳсларидан бирига айланиши мумкин.
…