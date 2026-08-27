Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...

·33·Спорт
Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...

Ўзбекистон миллий жамоаси учун катта синов бўлиши мумкин бўлган учрашув ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. ESPN Argentina хабарига кўра, Аргентина миллий жамоаси сентябрь ойида Хитойда ўртоқлик учрашувлари ўтказиши мумкин.

Энг қизиқ жиҳати шундаки, эҳтимолий рақиблардан бири сифатида Ўзбекистон миллий жамоаси тилга олинмоқда. Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, ўзбек футболчилари жаҳон чемпионлари билан майдонга тушиши мумкин.

Бироқ учрашувнинг тақдирига Лионель Месси билан боғлиқ масала ҳам таъсир кўрсатмоқда.

1. Аргентинага Хитойдан таклиф тушди

ESPN Argentina маълумотига кўра, Аргентина миллий жамоаси сентябрь ойида Хитойда иккита ўртоқлик учрашуви ўтказиш бўйича таклиф олган.

Дастлабки музокаралар давомида Хитойлик ташкилотчиларнинг муҳим шарти бўлган.

Улар учрашувларда Аргентина терма жамоаси юлдузи Лионель Мессининг иштирок этишини талаб қилган.

Аммо мазкур талаб Аргентина томонини қониқтирмаган ва дастлабки таклиф рад этилган.

Аргентина ва Хитой томони ўртасидаги музокаралар кейинчалик яна қайта бошланган.

2. Месси Ўзбекистонга қарши ўйнайдими?

Ҳозирча Лионель Мессининг Хитойда бўлиб ўтиши режалаштирилаётган ўртоқлик учрашувларида иштирок этиши аниқ эмас.

39 ёшли футболчининг миллий жамоа йиғинида қатнашиши ва эҳтимолий учрашувларда майдонга тушиши масаласи очиқ қолмоқда.

Шу сабабли, Ўзбекистон ва Аргентина ўртасидаги эҳтимолий баҳс амалга ошган тақдирда ҳам, Мессининг унда иштирок этиши бўйича ҳозирча расмий тасдиқ йўқ.

Масала

Ҳозирги ҳолат

Учрашув ўтказиладиган мамлакат

Хитой

Эҳтимолий сана

30 сентябрь

Аргентинанинг эҳтимолий рақиби

Ўзбекистон

Иккинчи рақиб

Ҳали аниқланмаган

Мессининг иштироки

Очиқ масала

3. Ўзбекистон учун жаҳон чемпионлари билан катта синов

Агар учрашув бўйича келишувга эришилса, Ўзбекистон миллий жамоаси учун Аргентинага қарши баҳс тарихий аҳамиятга эга воқеалардан бири бўлиши мумкин.

Аргентина сўнгги йилларда жаҳон футболидаги энг кучли жамоалардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бундай рақибга қарши майдонга тушиш Ўзбекистон миллий жамоаси учун нафақат нуфузли, балки катта тажриба ҳам бўлади.

Айниқса, жамоанинг жаҳон чемпионатига тайёргарлиги нуқтаи назаридан кучли рақиб билан баҳс муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

4. 30 сентябрь ҳал қилувчи сана бўлиши мумкин

Маълумотларга кўра, Аргентина миллий жамоаси 30 сентябрь куни Хитойда Ўзбекистонга қарши ўртоқлик учрашуви ўтказиши мумкин.

Бироқ ҳозирча бу учрашув расман тасдиқлангани йўқ. Музокаралар давом этаётгани ва айрим ташкилий масалалар ҳал қилиниши кераклиги айтилмоқда.

Энг катта қизиқиш эса, табиийки, бир савол атрофида жамланган:

Агар Ўзбекистон ва Аргентина ўртасидаги ўйин бўлиб ўтса, Лионель Месси майдонга тушадими?

Ҳозирча бу саволга аниқ жавоб йўқ.

Демак, Ўзбекистон миллий жамоасининг Аргентинага қарши эҳтимолий учрашуви ҳали музокаралар босқичида. Бироқ келишув амалга ошса, 30 сентябрь ўзбек футболи учун энг катта халқаро ўртоқлик баҳсларидан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?Бугун, 11:18«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!Бугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)