Сунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам берди
Буюк Британияда сунъий интеллект технологияси ёрдамида мия операцияси ўтказилган биринчи беморнинг ўсмаси муваффақиятли олиб ташланди. 48 ёшли Рис Хиббертнинг гипофиз безида 11 миллиметрли ўсма аниқланган.
Жарроҳлик амалиёти давомида сунъий интеллект тизими жараённи реал вақт режимида кузатиб борган.
У шифокорларга айниқса нозик ва муҳим тузилмаларни аниқлашда ёрдам берган. Жумладан, тизим:
муҳим қон томирларини;
кўриш учун масъул бўлган тузилмаларни аниқлашга кўмаклашган;
операция вақтида шифокорларга қўшимча маълумот тақдим этган. Гипофиз бези мия тагида жойлашгани сабабли унинг атрофидаги қон томирлари ва кўриш билан боғлиқ тузилмалар операция жараёнида алоҳида эҳтиёткорликни талаб қилади.
Сунъий интеллектнинг реал вақт режимида муҳим анатомик тузилмаларни кўрсатиб бериши жарроҳлар учун қўшимча ёрдамчи восита бўлиши мумкин. Рис Хиббертнинг операцияси сунъий интеллект тиббиётда амалий жараёнларга тобора чуқурроқ кириб келаётганини кўрсатадиган мисоллардан бири бўлди.
…