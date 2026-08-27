«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади

·1·Спорт
«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади

Ўзбек боксининг ёрқин юлдузларидан бири, World Boxing йўналиши бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Жавоҳир Умматалиев океанортига йўл олиб, АҚШда машғулотларни бошлади. Бу ҳақда Британиянинг нуфузли Boxing Media нашри хабар тарқатди.

Нашрнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида эълон қилинган махсус видеолавҳада 21 ёшли ўзбек чарм қўлқоп устаси Американинг замонавий бокс залларидан бирида юқори шиддат билан жисмоний ва тактик машғулотларни ўтаётгани, навбатдаги муҳим жангларга жиддий ҳозирлик кўраётгани акс этган.

«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Халқаро эътироф ва совринлар

Жавоҳир Умматалиев ҳаваскор рингда эришган ғалабалари билан аллақачон дунё бокс жамоатчилиги диққатини тортган:

  • Жаҳон чемпионлиги ва Жаҳон кубоги: Иқтидорли боксчи 2025 йилда World Boxing жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, шунингдек, Хитойда ўтказилган нуфузли Жаҳон кубоги мусобақасида бош совринга эга чиқди;

  • Муросасиз финал: Хитойдаги кубок баҳсларининг финалида Умматалиев қозоғистонлик Сабиржан Акқалиқов устидан қийин ва кескин кечган баҳсда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган эди.

Профессионал рингдаги юриш ва Фрэнк Уоррен билан битим

Ёш боксчи профессионал спорт саҳнасида ҳам ўзининг юксак салоҳиятини намойиш этишга улгурди:

  • Икки жанг — икки муваффақият: 2025 йил 28 ноябрда Россиянинг Челябинск шаҳрида озарбайжонлик Роҳим Алиевни мағлуб этган бўлса, 9 май куни Англиянинг Манчестер шаҳридаги машҳур «Co-Op Live Arena» мажмуасида польшалик Дамиан Драбикни муддатидан олдин нокаутга учратди;

  • Queensberry лойиҳаси: Ушбу ютуқлар ортидан ўзбек боксчиси Буюк Британиянинг дунёга машҳур промоутерлик компанияси — Queensberry Promotions ҳамда унинг асосчиси, таниқли промоутер Фрэнк Уоррен билан расмий шартнома имзолади.

Тошкентдан Америка заллари сари: Катта мақсадлар

Океанортига йўл олишдан аввал Жавоҳир Умматалиев пойтахт Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида таниқли мутахассис Акмал Ҳасанов раҳбарлигида пухта тайёргарлик жараёнини олиб борган эди.

Эндиликда Американинг етакчи спарринг-шериклари ва мураббийлари билан ишлаш Умматалиев учун профессионал бокс чўққиларини эгаллашда муҳим трамплин бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Бугун, 11:25ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?Бугун, 11:18«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!Бугун, 11:08Килиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирдиКилиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирдиБугун, 09:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)