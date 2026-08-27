«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади
Ўзбек боксининг ёрқин юлдузларидан бири, World Boxing йўналиши бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Жавоҳир Умматалиев океанортига йўл олиб, АҚШда машғулотларни бошлади. Бу ҳақда Британиянинг нуфузли Boxing Media нашри хабар тарқатди.
Нашрнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида эълон қилинган махсус видеолавҳада 21 ёшли ўзбек чарм қўлқоп устаси Американинг замонавий бокс залларидан бирида юқори шиддат билан жисмоний ва тактик машғулотларни ўтаётгани, навбатдаги муҳим жангларга жиддий ҳозирлик кўраётгани акс этган.
«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Халқаро эътироф ва совринлар
Жавоҳир Умматалиев ҳаваскор рингда эришган ғалабалари билан аллақачон дунё бокс жамоатчилиги диққатини тортган:
Жаҳон чемпионлиги ва Жаҳон кубоги: Иқтидорли боксчи 2025 йилда World Boxing жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, шунингдек, Хитойда ўтказилган нуфузли Жаҳон кубоги мусобақасида бош совринга эга чиқди;
Муросасиз финал: Хитойдаги кубок баҳсларининг финалида Умматалиев қозоғистонлик Сабиржан Акқалиқов устидан қийин ва кескин кечган баҳсда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган эди.
Профессионал рингдаги юриш ва Фрэнк Уоррен билан битим
Ёш боксчи профессионал спорт саҳнасида ҳам ўзининг юксак салоҳиятини намойиш этишга улгурди:
Икки жанг — икки муваффақият: 2025 йил 28 ноябрда Россиянинг Челябинск шаҳрида озарбайжонлик Роҳим Алиевни мағлуб этган бўлса, 9 май куни Англиянинг Манчестер шаҳридаги машҳур «Co-Op Live Arena» мажмуасида польшалик Дамиан Драбикни муддатидан олдин нокаутга учратди;
Queensberry лойиҳаси: Ушбу ютуқлар ортидан ўзбек боксчиси Буюк Британиянинг дунёга машҳур промоутерлик компанияси — Queensberry Promotions ҳамда унинг асосчиси, таниқли промоутер Фрэнк Уоррен билан расмий шартнома имзолади.
Тошкентдан Америка заллари сари: Катта мақсадлар
Океанортига йўл олишдан аввал Жавоҳир Умматалиев пойтахт Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида таниқли мутахассис Акмал Ҳасанов раҳбарлигида пухта тайёргарлик жараёнини олиб борган эди.
Эндиликда Американинг етакчи спарринг-шериклари ва мураббийлари билан ишлаш Умматалиев учун профессионал бокс чўққиларини эгаллашда муҳим трамплин бўлиши кутилмоқда.
…