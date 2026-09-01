Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси, профессионал ва ҳаваскор боксда энг юксак чўққиларни забт этган икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони Ҳасанбой Дўсматов фаолиятида янги саҳифа очди.
Андижонлик чарм қўлқоп устаси Россиянинг нуфузли «Premier Boxing Academy» промоутерлик компанияси билан расмий ҳамкорлик битимини имзолади. Компания ушбу келишувни тантанали равишда эълон қилди.
«Жамоамизда ўзбек бокси афсонаси»: Промоутер баёноти
«Premier Boxing Academy» ўзбек боксчиси билан шартнома тузилганини қуйидагича эълон қилди:
Юксак мақом ва эътироф: «Жамоамизда янги жангчи! Кутиб олинг — Ҳасанбой Дўсматов! Икки карра Олимпиада „олтини“, жаҳон чемпиони унвони, Вэл Баркер кубоги ва Осиё чемпионатларидаги учта зафар — бу унинг шонли йўлининг бир қисми, холос. Бундай унвонларга эга спортчи биз билан эканидан ниҳоятда хурсандмиз!»;
Келгуси режалар: «Ҳасанбой, жамоамизга хуш келибсан! Олдинда бизни буюк ғалабалар кутмоқда. Янги зафарлар сари биргаликда тайёргарлик кўрамиз!».
Навбатдаги жанг қачон ва қаерда бўлади?
Шартнома имзоланиши ортидан ҳамюртимизнинг навбатдаги жанги бўйича тафсилотлар очиқланди:
Жанг муддати: Ҳасанбой Дўсматов ўзининг навбатдаги расмий жангини жорий йилнинг октябрь ёки ноябрь ойларида ўтказади;
Турнир формати: Беллашув профессионал йўналишдаги IBA.Pro шоуларидан бири доирасида ташкил этилиши режалаштирилган;
Рақиб масаласи: Бўлажак жанг санаси ва рақиб номи яқин кунларда расман эълон қилинади.
…