Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?

·1·Спорт
Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси, профессионал ва ҳаваскор боксда энг юксак чўққиларни забт этган икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони Ҳасанбой Дўсматов фаолиятида янги саҳифа очди.

Андижонлик чарм қўлқоп устаси Россиянинг нуфузли «Premier Boxing Academy» промоутерлик компанияси билан расмий ҳамкорлик битимини имзолади. Компания ушбу келишувни тантанали равишда эълон қилди.

«Жамоамизда ўзбек бокси афсонаси»: Промоутер баёноти

«Premier Boxing Academy» ўзбек боксчиси билан шартнома тузилганини қуйидагича эълон қилди:

  • Юксак мақом ва эътироф: «Жамоамизда янги жангчи! Кутиб олинг — Ҳасанбой Дўсматов! Икки карра Олимпиада „олтини“, жаҳон чемпиони унвони, Вэл Баркер кубоги ва Осиё чемпионатларидаги учта зафар — бу унинг шонли йўлининг бир қисми, холос. Бундай унвонларга эга спортчи биз билан эканидан ниҳоятда хурсандмиз!»;

  • Келгуси режалар: «Ҳасанбой, жамоамизга хуш келибсан! Олдинда бизни буюк ғалабалар кутмоқда. Янги зафарлар сари биргаликда тайёргарлик кўрамиз!».

Навбатдаги жанг қачон ва қаерда бўлади?

Шартнома имзоланиши ортидан ҳамюртимизнинг навбатдаги жанги бўйича тафсилотлар очиқланди:

  • Жанг муддати: Ҳасанбой Дўсматов ўзининг навбатдаги расмий жангини жорий йилнинг октябрь ёки ноябрь ойларида ўтказади;

  • Турнир формати: Беллашув профессионал йўналишдаги IBA.Pro шоуларидан бири доирасида ташкил этилиши режалаштирилган;

  • Рақиб масаласи: Бўлажак жанг санаси ва рақиб номи яқин кунларда расман эълон қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиБугун, 22:59Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиЖейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиБугун, 22:56Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиРомано Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиБугун, 22:47Осиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиОсиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиБугун, 21:19«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилинди«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилиндиБугун, 21:12Тарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиТарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиБугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)