Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирди

·0·Спорт
Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирди

Англия Премер-лигасида трансферлар ойнасининг ёпилиш палласида кутилмаган ва шов-шувли келишув амалга ошди. RMC Sport хабарига кўра, Манчестер Сити ва Челси яримҳимоячи Энсо Фернандес трансфери бўйича 150 миллион евро миқдоридаги улкан сумма эвазига тўлиқ келишувга эришди. 2023-йилнинг январидан буён Лондон клуби сафида 169 та учрашув ўтказиб, 31 та гол урган аргентиналик футболчи фаолиятини амалдаги жамоадан фарқли ўлароқ Этиҳад стадионида давом эттирадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу блоккбустер трансфери Англия чемпионатидаги кучлар мувозанатини кескин ўзгартириб юборди. Хусусан, тажрибали эксперт ва собиқ футболчи Жейми Каррагер Sky Sports телеканалига берган интервюсида ушбу келишув икки жамоанинг мавсумдаги имкониятларига қандай таъсир қилишини батафсил таҳлил қилди. Унинг фикрича, мазкур харид Манчестер Ситининг чемпионлик пойгасидаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаган.

Чемпионлик пойгасидаги ўзгаришлар

Жейми Каррагернинг таъкидлашича, Энсо Фернандеснинг қўшилиши шаҳарликларга амалдаги чемпион Арсеналга қарши курашда энг асосий устунликни тақдим этади. "У шубҳасиз Манчестер Ситини Челси қаторидан юқорига олиб чиқди", — дея таъкидлади эксперт. Унинг сўзларига кўра, Челси янги бош мураббий ва Европа кубокларида қатнашмагани боис яхши мавсум ўтказиши кутилган эди, бироқ асосий етакчилардан бири бўлган футболчининг кетиши жамоа режаларига жиддий путур етказади.

Челси раҳбарияти эса дарҳол бўшлиқни тўлдириш ҳаракатини бошлаб юборган. Лондонликлар Энсо Фернандесга ўринбосар сифатида Ламин Камара ёки Ману Коне номзодларини кўриб чиқмоқда. Аввалроқ аргентиналик футболчи Брайтон билан кечган ва 4:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган учрашувда қайдномага киритилмаган ҳамда Челси либосини бошқа киймаслигини маълум қилганди.

Манчестер Сити яримҳимоясининг янги қиёфаси

Мавсум бошида Родри кетганидан кейин Манчестер Сити ўртачадаги мувозанатни тиклашда қийинчиликларга дуч келиши тахмин қилинган эди. Бироқ Каррагернинг фикрича, клуб раҳбарияти қисқа фурсатда Эллиот Андерсон ва Энсо Фернандес каби ижрочиларни жалб этиб, жуда кучли марказни шакллантирди. "Улар бу футболчилар учун катта пул тўлашди, демак натижа ҳам шунга яраша бўлиши керак", — дея қўшимча қилди Каррагер.

Мутахассиснинг фикрича, ушбу трансфер Манчестер Ситига мавсум давомида Арсенал билан кечадиган чемпионлик курашида рақибдан устун келиш учун энг катта имкониятни тақдим этади. Клублар ўртасидаги мазкур улкан молиявий келишув ва кадрлар алмашинуви Англия Премер-лигасининг қолган қисми янада муросасиз ва қизиқарли кечишини англатади.

Энсо ФернандесМанчестер СитиЧелсиЖейми КаррагерПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиБугун, 22:59Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Бугун, 22:53Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиРомано Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиБугун, 22:47Осиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиОсиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиБугун, 21:19«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилинди«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилиндиБугун, 21:12Тарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиТарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиБугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)