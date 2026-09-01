Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирди
Англия Премер-лигасида трансферлар ойнасининг ёпилиш палласида кутилмаган ва шов-шувли келишув амалга ошди. RMC Sport хабарига кўра, Манчестер Сити ва Челси яримҳимоячи Энсо Фернандес трансфери бўйича 150 миллион евро миқдоридаги улкан сумма эвазига тўлиқ келишувга эришди. 2023-йилнинг январидан буён Лондон клуби сафида 169 та учрашув ўтказиб, 31 та гол урган аргентиналик футболчи фаолиятини амалдаги жамоадан фарқли ўлароқ Этиҳад стадионида давом эттирадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу блоккбустер трансфери Англия чемпионатидаги кучлар мувозанатини кескин ўзгартириб юборди. Хусусан, тажрибали эксперт ва собиқ футболчи Жейми Каррагер Sky Sports телеканалига берган интервюсида ушбу келишув икки жамоанинг мавсумдаги имкониятларига қандай таъсир қилишини батафсил таҳлил қилди. Унинг фикрича, мазкур харид Манчестер Ситининг чемпионлик пойгасидаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаган.
Чемпионлик пойгасидаги ўзгаришларЖейми Каррагернинг таъкидлашича, Энсо Фернандеснинг қўшилиши шаҳарликларга амалдаги чемпион Арсеналга қарши курашда энг асосий устунликни тақдим этади. "У шубҳасиз Манчестер Ситини Челси қаторидан юқорига олиб чиқди", — дея таъкидлади эксперт. Унинг сўзларига кўра, Челси янги бош мураббий ва Европа кубокларида қатнашмагани боис яхши мавсум ўтказиши кутилган эди, бироқ асосий етакчилардан бири бўлган футболчининг кетиши жамоа режаларига жиддий путур етказади.
Челси раҳбарияти эса дарҳол бўшлиқни тўлдириш ҳаракатини бошлаб юборган. Лондонликлар Энсо Фернандесга ўринбосар сифатида Ламин Камара ёки Ману Коне номзодларини кўриб чиқмоқда. Аввалроқ аргентиналик футболчи Брайтон билан кечган ва 4:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган учрашувда қайдномага киритилмаган ҳамда Челси либосини бошқа киймаслигини маълум қилганди.
Манчестер Сити яримҳимоясининг янги қиёфасиМавсум бошида Родри кетганидан кейин Манчестер Сити ўртачадаги мувозанатни тиклашда қийинчиликларга дуч келиши тахмин қилинган эди. Бироқ Каррагернинг фикрича, клуб раҳбарияти қисқа фурсатда Эллиот Андерсон ва Энсо Фернандес каби ижрочиларни жалб этиб, жуда кучли марказни шакллантирди. "Улар бу футболчилар учун катта пул тўлашди, демак натижа ҳам шунга яраша бўлиши керак", — дея қўшимча қилди Каррагер.
Мутахассиснинг фикрича, ушбу трансфер Манчестер Ситига мавсум давомида Арсенал билан кечадиган чемпионлик курашида рақибдан устун келиш учун энг катта имкониятни тақдим этади. Клублар ўртасидаги мазкур улкан молиявий келишув ва кадрлар алмашинуви Англия Премер-лигасининг қолган қисми янада муросасиз ва қизиқарли кечишини англатади.
…