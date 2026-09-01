Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилди

·1·Техно
Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилди

Туркия саноат ва технологиялар вазири Меҳмет Фатиҳ Касир Вашингтондаги NASA штаб-квартирасида бўлиб ўтган расмий маросимда Artemis Аккордс битимини имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу муҳим қадам натижасида мамлакат Ой ва Марсни ўрганишга қаратилган халқаро дастурнинг 71-иштирокчисига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур келишув келгусидаги космик ҳамкорликнинг асосий тамойилларини белгилаб беради. Улар орасида фаолиятнинг шаффофлиги, илмий маълумотлар алмашинуви, фавқулодда вазиятларда космик экипажларга ёрдам кўрсатиш ҳамда тарихий космик объектларни ҳимоя қилиш каби муҳим йўналишлар мавжуд.

Космик дастурнинг жадал ривожланиши

Artemis дастури 2020-йилда NASA, АҚШ Давлат департаменти ва яна еттита давлат-асосчи ташаббуси билан ишга туширилган эди. Жорий имзолаш маросими NASA раҳбари Жаред Исаакман раислигида ўтди ва бу Туркиянинг миллий космик дастури тезлашган даврига тўғ келди.

Сўнгги йилларда Анқара космик тадқиқотлар йўналишида салмоқли натижаларни қайд этмоқда. Хусусан, 2024-йилда Туркия ўзининг илк фуқаросини фазога юборди — Алпер Гезеравси Халқаро космик станциясида (МКС) илмий тажрибаларни амалга оширди. Шунингдек, тадқиқотчи Тува Атасевер Виргин Галактик супеорбитал аппаратида парвозни амалга оширгани эътиборга молик.

Келгусидаги миллий лойиҳалар

Ҳозирги вақтда Туркия космик агентлиги ўзининг биринчи миллий ой миссияси бўлган АЙAP-1 аппаратини тайёрлаш устида қизғин иш олиб бормоқда. Мамлакат келгусидаги ой дастурларини амалга ошириш йўлида амалий қадамларни ташламоқда.

Бундан ташқари, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш доирасида жорий йилнинг октябрь ойида Анталия шаҳрида Халқаро астронавтика конгресси бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу тадбир Туркиянинг космик саноатдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

ТуркияNASAArtemis АккордсКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиОптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этдиБугун, 22:24Apple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаApple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаБугун, 21:22Мактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалдиМактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалдиБугун, 20:39Google Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келдиGoogle Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келдиБугун, 19:56Xiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиБугун, 19:28Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиSamsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди