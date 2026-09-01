Туркия Ой ва Марсни ўрганиш бўйича Artemis битимига қўшилди
Туркия саноат ва технологиялар вазири Меҳмет Фатиҳ Касир Вашингтондаги NASA штаб-квартирасида бўлиб ўтган расмий маросимда Artemis Аккордс битимини имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу муҳим қадам натижасида мамлакат Ой ва Марсни ўрганишга қаратилган халқаро дастурнинг 71-иштирокчисига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур келишув келгусидаги космик ҳамкорликнинг асосий тамойилларини белгилаб беради. Улар орасида фаолиятнинг шаффофлиги, илмий маълумотлар алмашинуви, фавқулодда вазиятларда космик экипажларга ёрдам кўрсатиш ҳамда тарихий космик объектларни ҳимоя қилиш каби муҳим йўналишлар мавжуд.
Космик дастурнинг жадал ривожланишиArtemis дастури 2020-йилда NASA, АҚШ Давлат департаменти ва яна еттита давлат-асосчи ташаббуси билан ишга туширилган эди. Жорий имзолаш маросими NASA раҳбари Жаред Исаакман раислигида ўтди ва бу Туркиянинг миллий космик дастури тезлашган даврига тўғ келди.
Сўнгги йилларда Анқара космик тадқиқотлар йўналишида салмоқли натижаларни қайд этмоқда. Хусусан, 2024-йилда Туркия ўзининг илк фуқаросини фазога юборди — Алпер Гезеравси Халқаро космик станциясида (МКС) илмий тажрибаларни амалга оширди. Шунингдек, тадқиқотчи Тува Атасевер Виргин Галактик супеорбитал аппаратида парвозни амалга оширгани эътиборга молик.
Келгусидаги миллий лойиҳаларҲозирги вақтда Туркия космик агентлиги ўзининг биринчи миллий ой миссияси бўлган АЙAP-1 аппаратини тайёрлаш устида қизғин иш олиб бормоқда. Мамлакат келгусидаги ой дастурларини амалга ошириш йўлида амалий қадамларни ташламоқда.
Бундан ташқари, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш доирасида жорий йилнинг октябрь ойида Анталия шаҳрида Халқаро астронавтика конгресси бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу тадбир Туркиянинг космик саноатдаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…