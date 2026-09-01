Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?
Россияда шахсий ёрдамчи хўжаликларда (ЛПХ) боқилаётган уй паррандалари ва қуёнларни мажбурий ҳисобга олиш муддати бошланиши ортидан жамиятда антиқа ва кутилмаган вазият юзага келди. Аҳоли товуқларини рўйхатдан ўтказиш учун Давлат хизматлари марказларига (МФЦ) жонли паррандаларни кўтариб бора бошлагани сабабли «Россельхознадзор» махсус огоҳлантириш билан чиқди.
Гарчи расмий ташкилот Telegram каналидаги ушбу хабар кейинчалик ўчириб ташланган бўлса-да, у аллақачон тармоқларда катта шов-шув ва кулгига сабаб бўлиб улгурди.
Янги талаб нима ва нега одамлар товуқ кўтариб юрди?
Юзага келган тушунмовчилик тафсилотлари:
1 сентябрдан кучга кирган муддат: Шахсий томорқа ва хўжаликларида 10 бошдан ортиқ хонаки парранда ёки қуён боқадиган фуқаролар учун уларни мажбурий рўйхатдан ўтказиш талаби жорий этилди;
МФЦдаги ғалати манзаралар: Ижтимоий тармоқларда қонунга итоаткор фуқаролар янги тартибни нотўғри тушуниб, ўз товуқларини тўғридан-тўғри давлат идоралари (МФЦ) биноларига кўтариб келаётгани ҳақида кўплаб хабар ва видеолар тарқалди.
«Жонли товуқларни ҳеч қаерга олиб бориш шарт эмас!»: Расмий тушунтириш
«Россельхознадзор» вазиятга аниқлик киритиб, жараён қандай амалга ошишини маълум қилди:
Қаерга мурожаат қилиш керак?: Ҳайвон ва паррандаларни ҳисобга қўйиш учун МФЦга эмас, балки фуқаро яшайдиган туман ёки шаҳарнинг давлат ветеринария хизматига мурожаат қилиш лозим;
Жонзотларни уйда қолдиринг: «Ҳисобга олиш учун товуқ ва қуёнларни қаергадир олиб бориш, ташиш мутлақо талаб этилмайди. Барча жараёнлар ҳужжатлар ва мутахассисларнинг жойига чиқиши орқали ҳал этилади».
…