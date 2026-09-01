Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?

·1·Дунё
Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?

Россияда шахсий ёрдамчи хўжаликларда (ЛПХ) боқилаётган уй паррандалари ва қуёнларни мажбурий ҳисобга олиш муддати бошланиши ортидан жамиятда антиқа ва кутилмаган вазият юзага келди. Аҳоли товуқларини рўйхатдан ўтказиш учун Давлат хизматлари марказларига (МФЦ) жонли паррандаларни кўтариб бора бошлагани сабабли «Россельхознадзор» махсус огоҳлантириш билан чиқди.

Гарчи расмий ташкилот Telegram каналидаги ушбу хабар кейинчалик ўчириб ташланган бўлса-да, у аллақачон тармоқларда катта шов-шув ва кулгига сабаб бўлиб улгурди.

Янги талаб нима ва нега одамлар товуқ кўтариб юрди?

Юзага келган тушунмовчилик тафсилотлари:

  • 1 сентябрдан кучга кирган муддат: Шахсий томорқа ва хўжаликларида 10 бошдан ортиқ хонаки парранда ёки қуён боқадиган фуқаролар учун уларни мажбурий рўйхатдан ўтказиш талаби жорий этилди;

  • МФЦдаги ғалати манзаралар: Ижтимоий тармоқларда қонунга итоаткор фуқаролар янги тартибни нотўғри тушуниб, ўз товуқларини тўғридан-тўғри давлат идоралари (МФЦ) биноларига кўтариб келаётгани ҳақида кўплаб хабар ва видеолар тарқалди.

«Жонли товуқларни ҳеч қаерга олиб бориш шарт эмас!»: Расмий тушунтириш

«Россельхознадзор» вазиятга аниқлик киритиб, жараён қандай амалга ошишини маълум қилди:

  • Қаерга мурожаат қилиш керак?: Ҳайвон ва паррандаларни ҳисобга қўйиш учун МФЦга эмас, балки фуқаро яшайдиган туман ёки шаҳарнинг давлат ветеринария хизматига мурожаат қилиш лозим;

  • Жонзотларни уйда қолдиринг: «Ҳисобга олиш учун товуқ ва қуёнларни қаергадир олиб бориш, ташиш мутлақо талаб этилмайди. Барча жараёнлар ҳужжатлар ва мутахассисларнинг жойига чиқиши орқали ҳал этилади».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиБугун, 19:44Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиБугун, 19:30Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиБугун, 16:58Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Бугун, 15:08Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 12:07Товуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиТовуқ гўшти дунёда энг кўп истеъмол қилинадиган гўштга айландиБугун, 11:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди