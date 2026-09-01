Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирди
UFC’нинг яримоғир вазн тоифасида октагонга чиқаётган ўзбекистонлик таниқли спортчи Богдан Гуськов MMA.Metaratings.ru нашрига берган интервьюсида Шанхайдаги турнирда Умар Нурмагомедовнинг Сонг Ядонгга мағлуб бўлиши ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Ўзбекистонлик жангчи ҳамкасбининг мағлубиятидан афсусда эканини билдириб, ушбу зарба Нурмагомедовни синдира олмаслигини ва у янада кучли бўлиб қайтишини таъкидлади.
«Чўққида йигитларимиз кўпроқ бўлишини истардим»: Гуськовнинг эътирофи
Богдан Гуськов мағлубият лаҳзаси ва жангчининг руҳий ҳолати борасида қуйидаги фикрларни билдирди:
Мағлубиятдан афсус: «Умарнинг мағлубиятидан чин дилдан хафа бўлдим. Чўққида бизнинг минтақа йигитлари кўпроқ бўлишини жуда истардим. У ерда Пётр Ян бор, Умар ҳам айнан ўша чўққи сари интилаётган эди»;
Синмас ирода ва жамоа омили: «Ишончим комилки, бу мағлубият Умарни янада кучли қилади. Бу ҳолат уни асло синдира олмайди. Жамоадошлари ва мураббийлари унинг хаёлига кераксиз, салбий фикрлар келишига йўл қўйишмайди. Унинг порлоқ келажаги олдинда».
Дивизиондаги ҳолат ва чемпионлик сари йўл
Гуськов енгил вазн (bantamweight) тоифасидаги рақобат ва унвонга эришиш формуласини ўз тажрибаси орқали тушунтириб берди:
Яққол етакчиларнинг йўқлиги: «Уларнинг дивизиони шундай тузилганки, унда мутлақ, яққол номзодлар мавжуд эмас. Агар қаторасига иккита кучли ва ёрқин ғалабага эришсанг, ташкилот сенга дарҳол чемпионлик камари учун жанг қилиш имкониятини тақдим этади»;
Шахсий тажриба ва чақириқ: «Мен UFC’да атиги икки йилдан бери юрибман ва менга бу имконият насиб этди. Асосийси — октагонда ёрқин, эсда қоларли жанг кўрсатиш ва порлаш керак».
…