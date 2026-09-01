Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирди

·1·Спорт
Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирди

UFC’нинг яримоғир вазн тоифасида октагонга чиқаётган ўзбекистонлик таниқли спортчи Богдан Гуськов MMA.Metaratings.ru нашрига берган интервьюсида Шанхайдаги турнирда Умар Нурмагомедовнинг Сонг Ядонгга мағлуб бўлиши ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.

Ўзбекистонлик жангчи ҳамкасбининг мағлубиятидан афсусда эканини билдириб, ушбу зарба Нурмагомедовни синдира олмаслигини ва у янада кучли бўлиб қайтишини таъкидлади.

«Чўққида йигитларимиз кўпроқ бўлишини истардим»: Гуськовнинг эътирофи

Богдан Гуськов мағлубият лаҳзаси ва жангчининг руҳий ҳолати борасида қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Мағлубиятдан афсус: «Умарнинг мағлубиятидан чин дилдан хафа бўлдим. Чўққида бизнинг минтақа йигитлари кўпроқ бўлишини жуда истардим. У ерда Пётр Ян бор, Умар ҳам айнан ўша чўққи сари интилаётган эди»;

  • Синмас ирода ва жамоа омили: «Ишончим комилки, бу мағлубият Умарни янада кучли қилади. Бу ҳолат уни асло синдира олмайди. Жамоадошлари ва мураббийлари унинг хаёлига кераксиз, салбий фикрлар келишига йўл қўйишмайди. Унинг порлоқ келажаги олдинда».

Дивизиондаги ҳолат ва чемпионлик сари йўл

Гуськов енгил вазн (bantamweight) тоифасидаги рақобат ва унвонга эришиш формуласини ўз тажрибаси орқали тушунтириб берди:

  • Яққол етакчиларнинг йўқлиги: «Уларнинг дивизиони шундай тузилганки, унда мутлақ, яққол номзодлар мавжуд эмас. Агар қаторасига иккита кучли ва ёрқин ғалабага эришсанг, ташкилот сенга дарҳол чемпионлик камари учун жанг қилиш имкониятини тақдим этади»;

  • Шахсий тажриба ва чақириқ: «Мен UFC’да атиги икки йилдан бери юрибман ва менга бу имконият насиб этди. Асосийси — октагонда ёрқин, эсда қоларли жанг кўрсатиш ва порлаш керак».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиБугун, 22:59Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиЖейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиБугун, 22:56Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Бугун, 22:53Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиРомано Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиБугун, 22:47Осиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиОсиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиБугун, 21:19«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилинди«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилиндиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)