Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этди

·2·Техно
Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этди

Оптома бренди бизнес ва жамоат жойлари учун мўлжалланган профессионал Н-Сериес дисплейлар туркумини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги линия савдо марказлари, меҳмонхоналар, тиббиёт муассасалари ҳамда транспорт тугунларида кечаю кундуз узлуксиз ишлашга мўлжалланган бўлиб, замонавий ташкилотлар учун муҳим ахборот воситасига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тақдим этилган қурилмалар қаторига ўлчамлари 55 дюймдан бошланиб, 98 дюймгача етувчи 5 хил модел киритилган. Барча моделлар 4K Ultra ҲД юқори аниқликдаги панеллар билан жиҳозланган бўлиб, уларни исталган талабга кўра ҳам горизонтал, ҳам вертикал ҳолатда ўрнатиш имконияти мавжуд.

Техник имкониятлар ва ҳимоя функциялари

Ишлаб чиқарувчи қурилмаларнинг ташқи кўриниши ва фойдаланиш қулайлигига алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, экранлар юпқа ҳошияли рамка ҳамда 25 фоизли матлаш даражасига эга махсус анти-блик ойнаси билан таъминланган. Бу ёруғлиги баланд жамоат жойларида ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини таъминлайди.

Шунингдек, фойдаланувчиларнинг кўриш қобилиятини ҳимоя қилиш мақсадида Лов Блуе Light технологияси ва милтиллашдан ҳимоя тизими ўрнатилган. Кенг кўриш бурчаклари эса маълумотларни исталган нуқтадан қулай ўқиш имконини беради.

Дастурий таъминот ва бошқарув

Н-Сериес линиясининг асосий афзалликларидан бири бу Android 14 операцион тизимига асосланган ўрнатилган медиа-тизимдир. Мазкур тизим алоҳида ташқи плеердан фойдаланмаган ҳолда контентни бевосита намойиш этиш ва унинг намойиш вақтини режалаштириш имконини беради.

Марказлаштирилган бошқарувни таъминлаш учун Оптома Манагемент Суите (ОМС) дастурий таъминоти кўзда тутилган. Унинг ёрдамида мутахассислар масофадан туриб экранлар ҳолатини назорат қилиш, дастурий таъминот янгиланишларини ўрнатиш, ёқиш-ўчириш жадвалларини тузиш ва контентни бир вақтнинг ўзида бир нечта қурилмага тарқатиш ишларини бажариши мумкин.

Уланиш имкониятлари ва экология

Қурилмаларни улаш учун HDMI, ДисплайПорт, USB Тйпе-К ва ЛАН интерфейслари мавжуд. Диагонал ўлчами 65 дюймдан бошланадиган моделлар мини-компьютерларни ўрнатиш учун мўлжалланган қўшимча ОПС (Опен Плуггабле Спецификатион) слоти билан ҳам бойитилган. Симли уланишдан ташқари, қўшимча равишда симсиз уланиш опсияси ҳам таклиф этилади.

Оптома экологик барқарорлик масаласига ҳам эътибор қаратган бўлиб, ақлли жадвал ва қувватни бошқариш функциялари электр энергиясини тежашга хизмат қилади. Қадоқлаш материалларининг эса 99 фоизи қайта ишланадиган хомашёдан тайёрланган. Ушбу дисплейлар реклама лавҳалари, электрон менюлар, навигация ва корпоратив маълумотлар панеллари каби турли сценарийларда самарали қўлланилади.

Оптома4K ДисплейларAndroid 14ТехнологияларБизнес Учун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаApple яна бир афсонавий топ-менежери Фил Шиллердан айрилмоқдаБугун, 21:22Мактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалдиМактабларда AI камералар ишлай бошлайди: Жарималар ҳақида хабар тарқалдиБугун, 20:39Google Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келдиGoogle Pixel 11 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra тезлик синовида тўқнаш келдиБугун, 19:56Xiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia Но-Мист Ҳумидифиер 3 сотувга чиқарилдиБугун, 19:28Samsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиSamsung Galaxy Book6 ноутбукининг арзон версияси тақдим этилдиБугун, 18:53Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаБугун, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди