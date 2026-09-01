Оптома компанияси 24/7 режимида ишлайдиган янги 4K-дисплейлар сериясини тақдим этди
Оптома бренди бизнес ва жамоат жойлари учун мўлжалланган профессионал Н-Сериес дисплейлар туркумини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги линия савдо марказлари, меҳмонхоналар, тиббиёт муассасалари ҳамда транспорт тугунларида кечаю кундуз узлуксиз ишлашга мўлжалланган бўлиб, замонавий ташкилотлар учун муҳим ахборот воситасига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тақдим этилган қурилмалар қаторига ўлчамлари 55 дюймдан бошланиб, 98 дюймгача етувчи 5 хил модел киритилган. Барча моделлар 4K Ultra ҲД юқори аниқликдаги панеллар билан жиҳозланган бўлиб, уларни исталган талабга кўра ҳам горизонтал, ҳам вертикал ҳолатда ўрнатиш имконияти мавжуд.
Техник имкониятлар ва ҳимоя функциялариИшлаб чиқарувчи қурилмаларнинг ташқи кўриниши ва фойдаланиш қулайлигига алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, экранлар юпқа ҳошияли рамка ҳамда 25 фоизли матлаш даражасига эга махсус анти-блик ойнаси билан таъминланган. Бу ёруғлиги баланд жамоат жойларида ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини таъминлайди.
Шунингдек, фойдаланувчиларнинг кўриш қобилиятини ҳимоя қилиш мақсадида Лов Блуе Light технологияси ва милтиллашдан ҳимоя тизими ўрнатилган. Кенг кўриш бурчаклари эса маълумотларни исталган нуқтадан қулай ўқиш имконини беради.
Дастурий таъминот ва бошқарувН-Сериес линиясининг асосий афзалликларидан бири бу Android 14 операцион тизимига асосланган ўрнатилган медиа-тизимдир. Мазкур тизим алоҳида ташқи плеердан фойдаланмаган ҳолда контентни бевосита намойиш этиш ва унинг намойиш вақтини режалаштириш имконини беради.
Марказлаштирилган бошқарувни таъминлаш учун Оптома Манагемент Суите (ОМС) дастурий таъминоти кўзда тутилган. Унинг ёрдамида мутахассислар масофадан туриб экранлар ҳолатини назорат қилиш, дастурий таъминот янгиланишларини ўрнатиш, ёқиш-ўчириш жадвалларини тузиш ва контентни бир вақтнинг ўзида бир нечта қурилмага тарқатиш ишларини бажариши мумкин.
Уланиш имкониятлари ва экологияҚурилмаларни улаш учун HDMI, ДисплайПорт, USB Тйпе-К ва ЛАН интерфейслари мавжуд. Диагонал ўлчами 65 дюймдан бошланадиган моделлар мини-компьютерларни ўрнатиш учун мўлжалланган қўшимча ОПС (Опен Плуггабле Спецификатион) слоти билан ҳам бойитилган. Симли уланишдан ташқари, қўшимча равишда симсиз уланиш опсияси ҳам таклиф этилади.
Оптома экологик барқарорлик масаласига ҳам эътибор қаратган бўлиб, ақлли жадвал ва қувватни бошқариш функциялари электр энергиясини тежашга хизмат қилади. Қадоқлаш материалларининг эса 99 фоизи қайта ишланадиган хомашёдан тайёрланган. Ушбу дисплейлар реклама лавҳалари, электрон менюлар, навигация ва корпоратив маълумотлар панеллари каби турли сценарийларда самарали қўлланилади.
…