Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...
Америкалик тадбиркор ва миллиардер Илон Маск Украина қуролли кучларига Россия ҳудудидаги нишонларга зарба бериш мақсадида Starlink сунъий йўлдош тизимидан фойдаланишга рухсат беришга тайёр. Бу ҳақда нуфузли Financial Times (FT) нашри ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди.
Манбаларнинг таъкидлашича, Маск бу ҳақда Украинанинг собиқ Мудофаа вазири Михаил Фёдоров билан суҳбатда маълум қилган, бироқ бу борадаги сўнгги ва қатъий қарор АҚШ маъмурияти — Оқ уй томонидан қабул қилиниши лозимлигини эслатиб ўтган.
Чекловлар, Вашингтон омили ва дипломатик босим
Ушбу келишув атрофидаги муҳим сиёсий жиҳатлар:
Маскнинг амалдаги тақиқи: Ҳозирга қадар Илон Маск Украинага Starlink инфратузилмасидан ўз мамлакати чегараларидан ташқарида (хусусан, Россия ҳудуди ичкарисидаги ҳужумларда) фойдаланишни қатъиян тақиқлаб келаётган эди;
Трамп орқали таъсир ўтказиш уриниши: The Atlantic нашрининг июль ойида ёзишича, Украина президенти Владимир Зеленский Дональд Трампдан Илон Маскни ушбу қарорини қайта кўриб чиқишга кўндиришни шахсан сўраган;
Расмий муносабат: Жорий йилнинг июль ойида вазирлик лавозимини тарк этган Фёдоров ва Илон Маскнинг ўзи ушбу тарқалган маълумотларга ҳозирча расмий изоҳ бергани йўқ.
Зеленскийдан Маскка «Озодлик» ордени
Ушбу музокаралар фонида Киев ва америкалик тадбиркор ўртасидаги муносабатлар илиқлашаётгани кузатилмоқда:
Юксак давлат мукофоти: Ўтган ҳафтада Владимир Зеленский Илон Маскни Украинанинг олий мукофотларидан бири бўлган «Озодлик» (Орден Свободы) ордени билан тақдирлади;
Мукофот асоси: Мукофот Маскка инсон ҳаёти ва эркинлигини ҳимоя қилишдаги шахсий хизматлари ҳамда Украина ва АҚШ халқлари ўртасидаги муносабатларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун топширилган.
…