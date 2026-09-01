Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...

·1·Дунё
Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...

Америкалик тадбиркор ва миллиардер Илон Маск Украина қуролли кучларига Россия ҳудудидаги нишонларга зарба бериш мақсадида Starlink сунъий йўлдош тизимидан фойдаланишга рухсат беришга тайёр. Бу ҳақда нуфузли Financial Times (FT) нашри ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди.

Манбаларнинг таъкидлашича, Маск бу ҳақда Украинанинг собиқ Мудофаа вазири Михаил Фёдоров билан суҳбатда маълум қилган, бироқ бу борадаги сўнгги ва қатъий қарор АҚШ маъмурияти — Оқ уй томонидан қабул қилиниши лозимлигини эслатиб ўтган.

Чекловлар, Вашингтон омили ва дипломатик босим

Ушбу келишув атрофидаги муҳим сиёсий жиҳатлар:

  • Маскнинг амалдаги тақиқи: Ҳозирга қадар Илон Маск Украинага Starlink инфратузилмасидан ўз мамлакати чегараларидан ташқарида (хусусан, Россия ҳудуди ичкарисидаги ҳужумларда) фойдаланишни қатъиян тақиқлаб келаётган эди;

  • Трамп орқали таъсир ўтказиш уриниши: The Atlantic нашрининг июль ойида ёзишича, Украина президенти Владимир Зеленский Дональд Трампдан Илон Маскни ушбу қарорини қайта кўриб чиқишга кўндиришни шахсан сўраган;

  • Расмий муносабат: Жорий йилнинг июль ойида вазирлик лавозимини тарк этган Фёдоров ва Илон Маскнинг ўзи ушбу тарқалган маълумотларга ҳозирча расмий изоҳ бергани йўқ.

Зеленскийдан Маскка «Озодлик» ордени

Ушбу музокаралар фонида Киев ва америкалик тадбиркор ўртасидаги муносабатлар илиқлашаётгани кузатилмоқда:

  • Юксак давлат мукофоти: Ўтган ҳафтада Владимир Зеленский Илон Маскни Украинанинг олий мукофотларидан бири бўлган «Озодлик» (Орден Свободы) ордени билан тақдирлади;

  • Мукофот асоси: Мукофот Маскка инсон ҳаёти ва эркинлигини ҳимоя қилишдаги шахсий хизматлари ҳамда Украина ва АҚШ халқлари ўртасидаги муносабатларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун топширилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Бугун, 23:11Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиБугун, 19:44Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиБугун, 19:30Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиБугун, 16:58Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Теҳронда Ўзбекистон байроғи «Озодлик» минорасида акс этди (видео)Бугун, 15:08Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Мексикада 21 та буқа билан ўтказилган фестивалда бир киши ҳалок бўлди (видео)Бугун, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди