Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилди

·1·Спорт
Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилди

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги соатларида Англия Премьер-лигасида йилнинг энг йирик битими расман ҳал бўлди. Дунёнинг етакчи инсайдери Фабрицио Романонинг маълум қилишича, «Челси» яримҳимоячиси ва жаҳон чемпиони Энцо Фернандеснинг «Манчестер Сити»га ўтиши бўйича томонлар тўлиқ келишувга эришди.

Аргентиналик 25 ёшли юлдузнинг ўзи фақат «шаҳарликлар» сафига ўтишни талаб қилган ва собиқ устози Энцо Мареска билан яна бирга ишлаш истагини билдирган.

£125 миллиондан ортиқ: «Сити» тарихидаги мутлақ рекорд

Ушбу мегатрансфернинг молиявий ва тарихий тафсилотлари:

  • «Манчестер Сити» рекорди: Трансфер суммаси 125 миллион фунт стерлингдан (146 миллион евро) ошади. Бу «Манчестер Сити» клубининг бутун тарихидаги энг қиммат харид сифатида рекорд ўрнатди;

  • АПЛ тарихида 2-ўрин: Ушбу битим Англия Премьер-лигаси тарихидаги барча трансферлар орасида фақат Александар Исак трансферидан кейинги иккинчи энг қиммат келишувга айланди;

  • Тиббий кўрикка тайёргарлик: «Челси» узоқ музокаралардан сўнг сотувни расман маъқуллади ва футболчи Манчестерда тиббий кўрикдан ўтишга ҳозирланмоқда.

2023 йилдан 2032 йилгача бўлган шартнома ва Мареска омили

Энцонинг «Челси»даги даври ва янги чорлови:

  • Мареска билан иттифоқ: Футболчи «Челси»да бирга ишлаган ва тил топишган бош мураббий Энцо Мареска билан қайта бирлашишни фаолиятидаги энг муҳим қадам деб ҳисоблаган;

  • Лондондаги из: 2022 йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятдан сўнг, 2023 йилнинг январида Лондонга кўчиб ўтган Фернандеснинг «аристократлар» билан амалдаги шартномаси 2032 йилнинг ёзигача мўлжалланган эди, бироқ «Сити» таклифи вазиятни тубдан ўзгартирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиОсиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиБугун, 21:19«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилинди«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилиндиБугун, 21:12Тарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиТарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиБугун, 19:36ПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айландиПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айландиБугун, 18:55Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзоладиМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа» билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 18:49Флик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиФлик Мессининг буюк фаолиятига баҳо берди: афсонага юксак эҳтиром кўрсатдиБугун, 14:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)