Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилди
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги соатларида Англия Премьер-лигасида йилнинг энг йирик битими расман ҳал бўлди. Дунёнинг етакчи инсайдери Фабрицио Романонинг маълум қилишича, «Челси» яримҳимоячиси ва жаҳон чемпиони Энцо Фернандеснинг «Манчестер Сити»га ўтиши бўйича томонлар тўлиқ келишувга эришди.
Аргентиналик 25 ёшли юлдузнинг ўзи фақат «шаҳарликлар» сафига ўтишни талаб қилган ва собиқ устози Энцо Мареска билан яна бирга ишлаш истагини билдирган.
£125 миллиондан ортиқ: «Сити» тарихидаги мутлақ рекорд
Ушбу мегатрансфернинг молиявий ва тарихий тафсилотлари:
«Манчестер Сити» рекорди: Трансфер суммаси 125 миллион фунт стерлингдан (146 миллион евро) ошади. Бу «Манчестер Сити» клубининг бутун тарихидаги энг қиммат харид сифатида рекорд ўрнатди;
АПЛ тарихида 2-ўрин: Ушбу битим Англия Премьер-лигаси тарихидаги барча трансферлар орасида фақат Александар Исак трансферидан кейинги иккинчи энг қиммат келишувга айланди;
Тиббий кўрикка тайёргарлик: «Челси» узоқ музокаралардан сўнг сотувни расман маъқуллади ва футболчи Манчестерда тиббий кўрикдан ўтишга ҳозирланмоқда.
2023 йилдан 2032 йилгача бўлган шартнома ва Мареска омили
Энцонинг «Челси»даги даври ва янги чорлови:
Мареска билан иттифоқ: Футболчи «Челси»да бирга ишлаган ва тил топишган бош мураббий Энцо Мареска билан қайта бирлашишни фаолиятидаги энг муҳим қадам деб ҳисоблаган;
Лондондаги из: 2022 йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятдан сўнг, 2023 йилнинг январида Лондонга кўчиб ўтган Фернандеснинг «аристократлар» билан амалдаги шартномаси 2032 йилнинг ёзигача мўлжалланган эди, бироқ «Сити» таклифи вазиятни тубдан ўзгартирди.
…