«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари
Британиянинг нуфузли The Economist нашрининг Кремлга яқин манбаларига таяниб хабар беришича, Россия президенти Владимир Путин урушда янги эскалацияни бошлаш арафасида турибди. Нашр маълумотларига кўра, Россияда 300 минг дан 400 минг нафаргача аскарни қамраб олувчи навбатдаги йирик сафарбарлик тўлқини тайёрланмоқда ҳамда Путиннинг яқин атрофидагиларга Донбасс қўлдан кетса, шахсий хавфсизлиги таҳдид остида қолиши ҳақидаги иқрори тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:
The Economist Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва шов-шувли иқрорини ошкор қилди!
Россия раҳбарияти бир неча ҳафталик иккиланишлардан сўнг урушдаги ҳаракатларни янада кучайтириш қарорига келди. Буюк Британиянинг етакчи сиёсий-иқтисодий нашри The Economist ўзининг Кремлга яқин манбаларига асосланиб, Россия Федерациясида яна 300 минг дан 400 минг нафаргача одамни қуролли кучларга сафарбар қилиш бўйича махсус тайёргарлик кўрилаётганини маълум қилди.
Манбаларнинг қайд этишича, ушбу қарор фронтдаги минимал мақсадларга эришиш ва ҳокимият ичидаги сиёсий барқарорликни сақлаб қолиш зарурати билан изоҳланмоқда.
Ҳудудлар орқали мажбурий ёллаш тактикаси
Нашр маълумотларига кўра, янги сафарбарлик кампанияси қуйидагича амалга оширилади:
Маҳаллий ҳокимиятларга юклатилган босим: Қўшимча ҳарбий кучлар тўғридан-тўғри ҳудудий ҳокимиятлар (губернаторлар ва маҳаллий идоралар) томонидан маъмурий босим ва мажбурлаш йўли билан жалб этилади;
Сиёсий норозиликни маҳаллийлаштириш: Кремль кенг кўламли оммавий норозиликларнинг олдини олиш мақсадида бутун мамлакат бўйлаб марказий эълон ўрнига, жараённи алоҳида вилоятлар кесимида тарқоқ тарзда ўтказишни режалаштирмоқда.
«Улар мени осиб қўйишади»: Донбассни эгаллаш Путин учун ҳаёт-мамот масаласими?
The Economist Путиннинг урушни ҳозирги нуқтада тўхтатиш борасидаги шахсий қўрқувлари ва манбаларнинг баёнотларини келтирди:
Жисмоний хавф хавотири: «Катта эҳтимол билан у [Путин] урушни ўзининг энг минимал мақсади — бутун Донбассни тўлиқ қўлга киритмасдан тўхтатиш унинг шахсий ва жисмоний хавфсизлигига тўғридан-тўғри таҳдид солади, деб ҳисобламоқда»;
Шок иқрор: Манбалардан бирининг таъкидлашича, Россия президенти Донбассни эгалламасдан туриб урушни якунлаш эҳтимолини яқин сафдошларидан бири билан муҳокама қилар экан: «Улар мени осиб қўйишади», — дея ўз хавотирини очиқ тан олган.
…