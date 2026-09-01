«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари

·41·Дунё
«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари

Британиянинг нуфузли The Economist нашрининг Кремлга яқин манбаларига таяниб хабар беришича, Россия президенти Владимир Путин урушда янги эскалацияни бошлаш арафасида турибди. Нашр маълумотларига кўра, Россияда 300 минг дан 400 минг нафаргача аскарни қамраб олувчи навбатдаги йирик сафарбарлик тўлқини тайёрланмоқда ҳамда Путиннинг яқин атрофидагиларга Донбасс қўлдан кетса, шахсий хавфсизлиги таҳдид остида қолиши ҳақидаги иқрори тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:

The Economist Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва шов-шувли иқрорини ошкор қилди!

Россия раҳбарияти бир неча ҳафталик иккиланишлардан сўнг урушдаги ҳаракатларни янада кучайтириш қарорига келди. Буюк Британиянинг етакчи сиёсий-иқтисодий нашри The Economist ўзининг Кремлга яқин манбаларига асосланиб, Россия Федерациясида яна 300 минг дан 400 минг нафаргача одамни қуролли кучларга сафарбар қилиш бўйича махсус тайёргарлик кўрилаётганини маълум қилди.

Манбаларнинг қайд этишича, ушбу қарор фронтдаги минимал мақсадларга эришиш ва ҳокимият ичидаги сиёсий барқарорликни сақлаб қолиш зарурати билан изоҳланмоқда.

Ҳудудлар орқали мажбурий ёллаш тактикаси

Нашр маълумотларига кўра, янги сафарбарлик кампанияси қуйидагича амалга оширилади:

  • Маҳаллий ҳокимиятларга юклатилган босим: Қўшимча ҳарбий кучлар тўғридан-тўғри ҳудудий ҳокимиятлар (губернаторлар ва маҳаллий идоралар) томонидан маъмурий босим ва мажбурлаш йўли билан жалб этилади;

  • Сиёсий норозиликни маҳаллийлаштириш: Кремль кенг кўламли оммавий норозиликларнинг олдини олиш мақсадида бутун мамлакат бўйлаб марказий эълон ўрнига, жараённи алоҳида вилоятлар кесимида тарқоқ тарзда ўтказишни режалаштирмоқда.

«Улар мени осиб қўйишади»: Донбассни эгаллаш Путин учун ҳаёт-мамот масаласими?

The Economist Путиннинг урушни ҳозирги нуқтада тўхтатиш борасидаги шахсий қўрқувлари ва манбаларнинг баёнотларини келтирди:

  • Жисмоний хавф хавотири: «Катта эҳтимол билан у [Путин] урушни ўзининг энг минимал мақсади — бутун Донбассни тўлиқ қўлга киритмасдан тўхтатиш унинг шахсий ва жисмоний хавфсизлигига тўғридан-тўғри таҳдид солади, деб ҳисобламоқда»;

  • Шок иқрор: Манбалардан бирининг таъкидлашича, Россия президенти Донбассни эгалламасдан туриб урушни якунлаш эҳтимолини яқин сафдошларидан бири билан муҳокама қилар экан: «Улар мени осиб қўйишади», — дея ўз хавотирини очиқ тан олган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Кеча, 23:49Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Кеча, 23:35Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Кеча, 23:11Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиКеча, 19:44Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиКеча, 19:30Президент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиПрезидент Милей Мессининг терма жамоадан кетишига муносабат билдирдиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди