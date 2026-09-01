Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирди
Супероғир вазн тоифасида жаҳон боксининг энг кучли намояндаларидан бири Александр Усик The Ring нашрига берган баёнотида Лондонда бўлиб ўтган шов-шувли чемпионлик жанги якунларига изоҳ берди.
Украиналик боксчи бўш қолдирган IBF жаҳон чемпионлик камари учун кечган тўқнашувда 34 ёшли хорватиялик Филип Хргович мусобақанинг мутлақ фаворити саналган 21 ёшли британиялик Мозес Итаумани 9-раундда техник нокаутга учратиб, катта сенсация қайд этди.
«Кучлироқ бўлиб қайт»: Усикнинг иккала боксчига мурожаати
Александр Усик жанг якунлангач, ғолиб ва мағлуб томонга қуйидаги илиқ ҳамда далда берувчи сўзларни йўллади:
Янги чемпионга табрик: «Табриклайман, Филип, ҳақиқатан ҳам ажойиб ва муносиб ғалаба бўлди!»;
Ёш юлдузга далда: «Мозес, бу ҳали ҳаммаси эмас. Руҳан тушкунликка тушма, кучлироқ бўлиб қайтишингга ишонаман. Фақат олдинга интилишда давом эт — сенинг катта боксдаги йўлинг энди бошланмоқда!».
Охирги бўшатилган камар ва Усик — Уайлдер тўқнашуви
Оғир вазн саҳнасидаги муҳим ўзгаришлар:
IBF камари эгасини топди: Ушбу чемпионлик камари Александр Усик жорий йилнинг июнь ойида расман бўшатган 3 та йирик титул орасидаги охирги эгасиз қолган камар эди;
Келгуси режа — АҚШда Уайлдер билан жанг: Александр Усикнинг ўзи фаолиятидаги навбатдаги супержангни 2027 йилнинг март ойида АҚШ ареналарида америкалик нокаутчи Деонтей Уайлдерга қарши ўтказишни режалаштирмоқда.
…