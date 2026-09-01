Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирди

·0·Спорт
Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирди

Супероғир вазн тоифасида жаҳон боксининг энг кучли намояндаларидан бири Александр Усик The Ring нашрига берган баёнотида Лондонда бўлиб ўтган шов-шувли чемпионлик жанги якунларига изоҳ берди.

Украиналик боксчи бўш қолдирган IBF жаҳон чемпионлик камари учун кечган тўқнашувда 34 ёшли хорватиялик Филип Хргович мусобақанинг мутлақ фаворити саналган 21 ёшли британиялик Мозес Итаумани 9-раундда техник нокаутга учратиб, катта сенсация қайд этди.

«Кучлироқ бўлиб қайт»: Усикнинг иккала боксчига мурожаати

Александр Усик жанг якунлангач, ғолиб ва мағлуб томонга қуйидаги илиқ ҳамда далда берувчи сўзларни йўллади:

  • Янги чемпионга табрик: «Табриклайман, Филип, ҳақиқатан ҳам ажойиб ва муносиб ғалаба бўлди!»;

  • Ёш юлдузга далда: «Мозес, бу ҳали ҳаммаси эмас. Руҳан тушкунликка тушма, кучлироқ бўлиб қайтишингга ишонаман. Фақат олдинга интилишда давом эт — сенинг катта боксдаги йўлинг энди бошланмоқда!».

Охирги бўшатилган камар ва Усик — Уайлдер тўқнашуви

Оғир вазн саҳнасидаги муҳим ўзгаришлар:

  • IBF камари эгасини топди: Ушбу чемпионлик камари Александр Усик жорий йилнинг июнь ойида расман бўшатган 3 та йирик титул орасидаги охирги эгасиз қолган камар эди;

  • Келгуси режа — АҚШда Уайлдер билан жанг: Александр Усикнинг ўзи фаолиятидаги навбатдаги супержангни 2027 йилнинг март ойида АҚШ ареналарида америкалик нокаутчи Деонтей Уайлдерга қарши ўтказишни режалаштирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?Бугун, 23:23Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБогдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБугун, 23:21Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиБугун, 22:59Жейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиЖейми Каррагер: Энсо Фернандес трансфери Манчестер Ситини чемпионлик пойгасининг фаворитига айлантирдиБугун, 22:56Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Бугун, 22:53Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиРомано Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиБугун, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)