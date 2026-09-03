Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»

·12·Спорт
Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испания чемпионати (Ла Лига) савияси тушиб кетгани ва у ерда ғалаба қозониш осонлашгани ҳақидаги фикрларни қатъиян рад этди. Португалиялик мутахассис, ўзи 2010–2013 йилларда бошқарган давр ва ҳозирги ҳолатни таққослаб, Испанияда рақобат ҳамон кучли эканини таъкидлади.

Навбатдаги ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида "махсус" бири ўз фикрларини очиқ баён қилди:

«Ла Лиганинг даражаси тушиб кетган, ғалабаларни қўлга киритиш осон бўлиб қолган, дейиш тўғрими? Йўқ, мутлақо ундай эмас», – деди Моуринью.

Моуринью грандлардан ташқари бошқа клубларнинг ҳам кучини эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Испанияда жуда кўп кучли клублар бор. Мураббий аниқ мисоллар сифатида «Барселона», «Атлетико», «Вильярреал» ва эртанги рақиб — «Бетис»ни тилга олди.

Шунингдек, Моуринью Ла Лигани бошқа топ-чемпионатлар билан таққослади: «Ла Лига – жуда мураккаб чемпионат. Германия ва Францияда жамоалар мавсум бошланишидан олдинёқ лигада ким ғолиб бўлишини тахмин қила олади. Испанияда эса бундай эмас», – дея таъкидлади португалиялик мутахассис.

Эслатиб ўтамиз, эртага, 4 сентябрь куни Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида айнан «Бетис»га қарши ўта муҳим баҳс олиб боради. Мураббий журналистларга қарата: «Эртага сизлар «Бетис» қай даражада кучли эканини кўрасиз», – деб огоҳлантирди.

Сизнингча, Жозе Моуриньюнинг фикрларида жон борми? Ҳақиқатан ҳам Ла Лига даражаси Германия ва Франция чемпионатларидан баландроқ ва олдиндан айтиб бўлмайдиганми? Яқинлашиб келаётган «Реал» – «Бетис» тўқнашувидан қандай натижа кутяпсиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал сериясиБугун, 21:32Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиКарло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиБугун, 21:27Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиФутбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиБугун, 21:15Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиЎзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиБугун, 21:05Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиБугун, 21:02«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинландиБугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)