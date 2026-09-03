«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди
Тошкентнинг «Бунёдкор» клубида навбатдаги жиддий бошқарув ўзгариши юз берди. Мавсумнинг биринчи ярмида жамоани бошқарган мураббийлар штаби билан хайрлашилгач, клуб раҳбарияти бош мураббийлик тизгинини черногориялик мутахассис Иван Бошковичга ишониб топширди. Мураббийлик фаолиятини айнан «қалдирғочлар» қаноти остида бошлаган 44 ёшли мутахассис жамоани мавсумнинг қолган қисмида майдонга олиб чиқади.
Қадрдон даргоҳга қайтиш ва зудлик билан бошланган тайёргарлик
Иван Бошкович учун «Бунёдкор» бегона жамоа эмас:
Илк қадамлар хотираси: Черногориялик мутахассис ўз мураббийлик фаолиятини айнан «Бунёдкор» тизимида бошлаган бўлиб, клубнинг ички муҳити, анъаналари ва академия тарбияланувчиларининг имкониятларини яхши билади;
Мураккаб вазифа: Унинг зиммасига мавсумнинг иккинчи ярмида жамоа ўйинини тартибга солиш, очколар жамғариш ва «қалдирғочлар»ни турнир жадвалининг хавфли поғоналаридан юқорига кўтариш вазифаси юклатилган;
Илк синов — «Сурхон»га қарши: Вақтни бой бермаслик мақсадида Бошкович бошчилигидаги жамоа Суперлига 20-тури доирасида бўлиб ўтадиган «Бунёдкор» — «Сурхон» учрашувига тайёргарликни аллақачон бошлаб юборди.
Итальян штаби билан хайрлашув: Зейтуллаев ва унинг ёрдамчилари кетди
Янги тайинлов аввалги мураббийлар штабининг истеъфоси ортидан рўй берди:
Ўзаро келишув асосидаги қарор: Жамоани бошқариб келган таниқли ўзбекистонлик мутахассис Илёс Зейтуллаев ўз ихтиёри ҳамда клуб билан ўзаро келишув асосида ўз лавозимини тарк этди;
Легионер мураббийлар ҳам кетди: Зейтуллаев билан бир қаторда унинг хорижлик ёрдамчилари — Алессандро Спиноглио, Андрес Моауро ва Марко Никодемо ҳам «Бунёдкор» билан хайрлашди. Клуб раҳбарияти итальянча мураббийлар моделидан воз кечиб, маҳаллий чемпионат ва клуб структурасига яхшироқ мослашган мутахассисни танлашни маъқул кўрди.
«Бунёдкор»нинг жорий мавсумдаги кураши мураккаб кечаётган бир паллада Бошковичнинг келиши жамоага янгича руҳ ва барқарорлик бағишлаши кутилмоқда.
Сизнингча, Иван Бошкович «Бунёдкор»ни турнир жадвалидаги қийин вазиятдан олиб чиқа оладими? Илёс Зейтуллаев ва унинг хорижлик ёрдамчилари билан хайрлашув клуб учун тўғри қарор бўлдими? Янги мураббий дебютида «Сурхон»га қарши қандай натижа кутяпсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…