«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди

·5·Спорт
«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди

Тошкентнинг «Бунёдкор» клубида навбатдаги жиддий бошқарув ўзгариши юз берди. Мавсумнинг биринчи ярмида жамоани бошқарган мураббийлар штаби билан хайрлашилгач, клуб раҳбарияти бош мураббийлик тизгинини черногориялик мутахассис Иван Бошковичга ишониб топширди. Мураббийлик фаолиятини айнан «қалдирғочлар» қаноти остида бошлаган 44 ёшли мутахассис жамоани мавсумнинг қолган қисмида майдонга олиб чиқади.

Қадрдон даргоҳга қайтиш ва зудлик билан бошланган тайёргарлик

Иван Бошкович учун «Бунёдкор» бегона жамоа эмас:

  • Илк қадамлар хотираси: Черногориялик мутахассис ўз мураббийлик фаолиятини айнан «Бунёдкор» тизимида бошлаган бўлиб, клубнинг ички муҳити, анъаналари ва академия тарбияланувчиларининг имкониятларини яхши билади;

  • Мураккаб вазифа: Унинг зиммасига мавсумнинг иккинчи ярмида жамоа ўйинини тартибга солиш, очколар жамғариш ва «қалдирғочлар»ни турнир жадвалининг хавфли поғоналаридан юқорига кўтариш вазифаси юклатилган;

  • Илк синов — «Сурхон»га қарши: Вақтни бой бермаслик мақсадида Бошкович бошчилигидаги жамоа Суперлига 20-тури доирасида бўлиб ўтадиган «Бунёдкор» — «Сурхон» учрашувига тайёргарликни аллақачон бошлаб юборди.

Итальян штаби билан хайрлашув: Зейтуллаев ва унинг ёрдамчилари кетди

Янги тайинлов аввалги мураббийлар штабининг истеъфоси ортидан рўй берди:

  • Ўзаро келишув асосидаги қарор: Жамоани бошқариб келган таниқли ўзбекистонлик мутахассис Илёс Зейтуллаев ўз ихтиёри ҳамда клуб билан ўзаро келишув асосида ўз лавозимини тарк этди;

  • Легионер мураббийлар ҳам кетди: Зейтуллаев билан бир қаторда унинг хорижлик ёрдамчилари — Алессандро Спиноглио, Андрес Моауро ва Марко Никодемо ҳам «Бунёдкор» билан хайрлашди. Клуб раҳбарияти итальянча мураббийлар моделидан воз кечиб, маҳаллий чемпионат ва клуб структурасига яхшироқ мослашган мутахассисни танлашни маъқул кўрди.

«Бунёдкор»нинг жорий мавсумдаги кураши мураккаб кечаётган бир паллада Бошковичнинг келиши жамоага янгича руҳ ва барқарорлик бағишлаши кутилмоқда.

Сизнингча, Иван Бошкович «Бунёдкор»ни турнир жадвалидаги қийин вазиятдан олиб чиқа оладими? Илёс Зейтуллаев ва унинг хорижлик ёрдамчилари билан хайрлашув клуб учун тўғри қарор бўлдими? Янги мураббий дебютида «Сурхон»га қарши қандай натижа кутяпсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиБугун, 21:02Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиТемур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиБугун, 18:10Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛюпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 18:08АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...Бугун, 18:06Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Бугун, 17:53Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиАнге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)