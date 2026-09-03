Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирди
Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турига Олмалиқда старт берилди. Маҳаллий ОКМК жамоаси ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилиб, кичик, аммо ўта қимматли 1:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Учрашув тақдирини эрта киритилган ягона шедевр гол ҳал қилди.
Қора серияга чек қўйган Ҳақназарий ва Қосимовнинг ғалабаси
Миржалол Қосимов бошчилигидаги олмалиқликлар сўнгги турларда кузатилган натижалар пасайишига барҳам бериш мақсадида майдонга тушди:
15-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдири эронлик легионер Сиёваш Ҳақназарий томонидан урилган чиройли гол эвазига ҳал бўлди. Унинг 15-дақиқада йўллаган аниқ зарбаси якунда баҳсда ягоналигини сақлаб қолди;
3 ўйинлик серия якунланди: Ушбу муваффақият орқали кончилар кетма-кет 3 та учрашувдан бери давом этиб келаётган голсиз ва ғалабасиз сериясига ниҳоят нуқта қўйди;
Жадвалдаги кўтарилиш: Муҳим 3 очкони қўлга киритган ОКМК ўз очколари сонини 32 тага етказиб, чемпионат жадвалида 5-поғонага кўтарилиб олди. Мағлубиятга учраган «Хоразм» эса 20 очко билан хавфли ҳудуд яқинида — 12-ўринда қолмоқда.
Суперлига. 20-тур баҳси қайдномаси:
ОКМК — «Хоразм» — 1:0
3 сентябрь. Олмалиқ, «ОКМК СМ» стадиони
Гол: Сиёваш Ҳақназарий (15).
ОКМК: Ҳамидулло Абдунабиев, Шаҳзод Тоиров, Миржамол Қосимов (Ариҳиро Сентоку, 84), Гиорги Папава, Дилшод Аҳмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Койич, 74), Асад Собиржонов, Нодир Абдураззоқов (Ҳазрат Турсунқулов, 74), Аҳмадулло Муқимжонов, Аброр Каримов, Сиёваш Ҳақназарий.
«Хоразм»: Умид Эргашев, Сардор Азимов (Умид Султонов, 61), Элзио Лоҳан (Нуржаҳон Музаффаров, 46), Диёр Ортиқбоев, Данил Нугуманов, Суннатуллоҳ Ҳамиджонов (Максим Ширяев, 46), Матия Ром, Азиз Пирмуҳаммадов, Улуғбек Ҳошимов, Рустам Абдуҳамидов (Азиз Ахроров, 79), Рафаэл Сабино (Суҳроб Иззатов, 61).
Сизнингча, Миржалол Қосимов жамоаси ушбу ғалабадан сўнг барқарорликка эришиб, кучли учлик — совринли ўринлар учун пойгага қайта оладими? «Хоразм» эса элитадаги ўрнини сақлаб қолиш вазифасини уддалай оладими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…