Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирди

·0·Спорт
Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирди

Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турига Олмалиқда старт берилди. Маҳаллий ОКМК жамоаси ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилиб, кичик, аммо ўта қимматли 1:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Учрашув тақдирини эрта киритилган ягона шедевр гол ҳал қилди.

Қора серияга чек қўйган Ҳақназарий ва Қосимовнинг ғалабаси

Миржалол Қосимов бошчилигидаги олмалиқликлар сўнгги турларда кузатилган натижалар пасайишига барҳам бериш мақсадида майдонга тушди:

  • 15-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдири эронлик легионер Сиёваш Ҳақназарий томонидан урилган чиройли гол эвазига ҳал бўлди. Унинг 15-дақиқада йўллаган аниқ зарбаси якунда баҳсда ягоналигини сақлаб қолди;

  • 3 ўйинлик серия якунланди: Ушбу муваффақият орқали кончилар кетма-кет 3 та учрашувдан бери давом этиб келаётган голсиз ва ғалабасиз сериясига ниҳоят нуқта қўйди;

  • Жадвалдаги кўтарилиш: Муҳим 3 очкони қўлга киритган ОКМК ўз очколари сонини 32 тага етказиб, чемпионат жадвалида 5-поғонага кўтарилиб олди. Мағлубиятга учраган «Хоразм» эса 20 очко билан хавфли ҳудуд яқинида — 12-ўринда қолмоқда.

Суперлига. 20-тур баҳси қайдномаси:

  • ОКМК — «Хоразм» — 1:0

  • 3 сентябрь. Олмалиқ, «ОКМК СМ» стадиони

  • Гол: Сиёваш Ҳақназарий (15).

  • ОКМК: Ҳамидулло Абдунабиев, Шаҳзод Тоиров, Миржамол Қосимов (Ариҳиро Сентоку, 84), Гиорги Папава, Дилшод Аҳмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Койич, 74), Асад Собиржонов, Нодир Абдураззоқов (Ҳазрат Турсунқулов, 74), Аҳмадулло Муқимжонов, Аброр Каримов, Сиёваш Ҳақназарий.

  • «Хоразм»: Умид Эргашев, Сардор Азимов (Умид Султонов, 61), Элзио Лоҳан (Нуржаҳон Музаффаров, 46), Диёр Ортиқбоев, Данил Нугуманов, Суннатуллоҳ Ҳамиджонов (Максим Ширяев, 46), Матия Ром, Азиз Пирмуҳаммадов, Улуғбек Ҳошимов, Рустам Абдуҳамидов (Азиз Ахроров, 79), Рафаэл Сабино (Суҳроб Иззатов, 61).

Сизнингча, Миржалол Қосимов жамоаси ушбу ғалабадан сўнг барқарорликка эришиб, кучли учлик — совринли ўринлар учун пойгага қайта оладими? «Хоразм» эса элитадаги ўрнини сақлаб қолиш вазифасини уддалай оладими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал сериясиБугун, 21:32Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиКарло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиБугун, 21:27Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Бугун, 21:23Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиФутбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиБугун, 21:15Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиЎзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиБугун, 21:05Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиБугун, 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)