TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфон

·13·Техно
TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфон

TCL компанияси мобил технологиялар бозорида муҳим қадам ташлаб, NXТПAPEР технологиясини илк бор OLED-дисплей билан уйғунлаштирган янги P80 туркумидаги қурилмаларни тақдим этди. Ушбу инновацион ёндашув фойдаланувчиларга ҳам замонавий мультимедиа имкониятларини, ҳам кўзни чарчатмайдиган электрон китоб режимини битта гаджетда жамлаб тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, туркумдаги энг илғор модел бўлган TCL P80 Ultra 1,5K ўлчамли, 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,83 дюймли экран билан жиҳозланган. Мазкур панелнинг энг юқори ёрқинлиги 3200 нитни ташкил этиб, ДСИ-P3 ранглар қамровини тўлиқ қоплайди ва кундалик фойдаланишда тўлақонли замонавий OLED-смартфон сифатида ишлайди.

Max Инк режими ва батарея қуввати

Қурилманинг асосий ўзига хослиги корпусдаги махсус тугма ёрдамида фаоллашадиган Max Инк режимидир. Ушбу режим ёқилганда экран оқ-қора тусга кириб, ташқи кўриниши қоғозни эслатиб юборади, интерфейс эса ортиқча илова ва билдиришномалардан тозаланиб, смартфонни электрон китобга айлантиради.

TCL тақдим этган маълумотларга кўра, смартфон 5800 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Бу батарея оддий режимда етти кунгача узлуксиз ишлашни, кутиш режимида эса бир ойгача (26 кун) қувват сақлаб туришни таъминлай олади. Шунингдек, қурилма 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Техник имкониятлар ва янги қатор

P80 Ultra модели Dimensity 7400 Элите процессори, 8 GB тезкор ва 512 GB гача ички хотира билан жиҳозланган. Асосий камера блоки уч каррали оптик зумга эга 50, 8 ва 50 мегапикселли сенсорларни ўз ичига олади. Ишлаш унумдорлиги ва тасвир сифати бўйича юқори талабларга жавоб берадиган ушбу мослама замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини тўла қондиради.

Компания тақдимот доирасида P80 Pro ва оддий P80 моделларини ҳам намойиш этди. Pro версияси OLED-экран ва асосий имкониятларни сақлаб қолган бўлса-да, телефотобективдан маҳрум этилган. Базавий P80 эса NXТПAPEР технологиясиз экран ва 5000 мА•ч аккумулятор билан келади.

Барча учала смартфон Android 16 операцион тизимида ишлайди. Бунда P80 Ultra ҳамда P80 Pro моделлари учун тўртта йирик Android янгиланиши ва етти йиллик хавфсизлик ямоғи тақдим этилиши режалаштирилган. Европа бозорида савдолар бошланиб улгурган бўлиб, нархлар P80 Ultra учун 549 евродан, P80 Pro учун 429 евродан ва оддий P80 учун 349 евродан бошланади.

TCLСмартфонNXТПAPEРOLEDТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаБугун, 20:57Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиGoogle метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 20:27Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиXiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 19:54Японияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиЯпонияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиБугун, 19:22Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиXiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиБугун, 19:00Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди