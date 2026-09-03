TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфон
TCL компанияси мобил технологиялар бозорида муҳим қадам ташлаб, NXТПAPEР технологиясини илк бор OLED-дисплей билан уйғунлаштирган янги P80 туркумидаги қурилмаларни тақдим этди. Ушбу инновацион ёндашув фойдаланувчиларга ҳам замонавий мультимедиа имкониятларини, ҳам кўзни чарчатмайдиган электрон китоб режимини битта гаджетда жамлаб тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, туркумдаги энг илғор модел бўлган TCL P80 Ultra 1,5K ўлчамли, 120 Hz янгиланиш частотасига эга 6,83 дюймли экран билан жиҳозланган. Мазкур панелнинг энг юқори ёрқинлиги 3200 нитни ташкил этиб, ДСИ-P3 ранглар қамровини тўлиқ қоплайди ва кундалик фойдаланишда тўлақонли замонавий OLED-смартфон сифатида ишлайди.
Max Инк режими ва батарея қувватиҚурилманинг асосий ўзига хослиги корпусдаги махсус тугма ёрдамида фаоллашадиган Max Инк режимидир. Ушбу режим ёқилганда экран оқ-қора тусга кириб, ташқи кўриниши қоғозни эслатиб юборади, интерфейс эса ортиқча илова ва билдиришномалардан тозаланиб, смартфонни электрон китобга айлантиради.
TCL тақдим этган маълумотларга кўра, смартфон 5800 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Бу батарея оддий режимда етти кунгача узлуксиз ишлашни, кутиш режимида эса бир ойгача (26 кун) қувват сақлаб туришни таъминлай олади. Шунингдек, қурилма 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Техник имкониятлар ва янги қаторP80 Ultra модели Dimensity 7400 Элите процессори, 8 GB тезкор ва 512 GB гача ички хотира билан жиҳозланган. Асосий камера блоки уч каррали оптик зумга эга 50, 8 ва 50 мегапикселли сенсорларни ўз ичига олади. Ишлаш унумдорлиги ва тасвир сифати бўйича юқори талабларга жавоб берадиган ушбу мослама замонавий фойдаланувчилар эҳтиёжларини тўла қондиради.
Компания тақдимот доирасида P80 Pro ва оддий P80 моделларини ҳам намойиш этди. Pro версияси OLED-экран ва асосий имкониятларни сақлаб қолган бўлса-да, телефотобективдан маҳрум этилган. Базавий P80 эса NXТПAPEР технологиясиз экран ва 5000 мА•ч аккумулятор билан келади.
Барча учала смартфон Android 16 операцион тизимида ишлайди. Бунда P80 Ultra ҳамда P80 Pro моделлари учун тўртта йирик Android янгиланиши ва етти йиллик хавфсизлик ямоғи тақдим этилиши режалаштирилган. Европа бозорида савдолар бошланиб улгурган бўлиб, нархлар P80 Ultra учун 549 евродан, P80 Pro учун 429 евродан ва оддий P80 учун 349 евродан бошланади.
…