NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқда
Арс Течника нашри тарқатган маълумотларга кўра, NASA агентлиги Ойдаги дастлабки миссиялар учун ўта мураккаб ва оғир чиқиб чиққан космик экипировкани соддалаштирилган версиясига алмаштиришга қарор қилди. Ушбу ўзгаришлар Artemis дастурини тезлаштириш ҳамда астронавтлар хавфсизлигини таъминлаган ҳолда техник қийинчиликларни камайтиришга қаратилган бўлиб, ҳозирда космик саноатда муҳим муҳокама марказига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, NASA компанияси Axiom Space билан ҳамкорликда келгусидаги ой скафандрининг махсус версияси — Сортие Суит талқинини ишлаб чиқишни бошлаган. Агентлик ички йиғилишда эълон қилган ушбу ёндашув Ойнинг жанубий қутби яқинига 2028-йилгача одамларни қўндиришни кўзда тутувчи режаларни жадаллаштириш имконини бериши кутилмоқда. Сортие Суит дастлабки бошқариладиган қўниш вақтида SpaceX ҳамда Blue Origin лунар аппаратлари ёрдамида ишлатилиши режалаштирилган.
Содда ёндашувга ўтиш сабаблариАсосий вазифалар сифатида скафандр массасини камайтириш, унинг мураккаблигини қисқартириш ҳамда қурилма ва қўниш модули ўртасидаги ўзаро алоқани осонлаштириш белгиланди. Ушбу қарор Artemis дастурини кенг кўламда қайта кўриб чиқиш жараёнининг бир қисмига айланди. Лойиҳа дастлабки жадвалдан сезиларли даражада ортда қолгани сабабли, жараённи тезлаштириш чоралари кўрилмоқда.
Axiom Space билан тузилган шартномалар доирасида ишлар жадал олиб борилмоқда. Аэрокосмос хавфсизлиги масалалари бўйича маслаҳат панелида собиқ астронавт Чарли Прекур NASA вакиллари Axiom мутахассислари билан ҳафтасига олти кун учрашиб, аксар учрашувларни шахсан ўтказаётганини маълум қилди. Унга кўра, энг яқин миссиялар эҳтиёжларидан келиб чиқиб талаблар мослаштирилмоқда ва сертификациялаш муддати қисқартирилмоқда.
Ўта қатъий талаблар ва уларнинг оқибатлариДастлабки босқичда NASA томонидан қўйилган талаблар ўта қатъий бўлгани кечикишларга сабаб бўлгани тахмин қилинмоқда. Хусусан, скафандр олти ярим кунлик миссия давомида Ойдаги сиртга олти марта чиқишни таъминлаши, 210 кунлик сақлашдан кейин ҳам яроқли бўлиб қолиши ва ҳаддан ташқари совуқ ҳамда доимий сояли ҳудудларда ишлай олиши шарт эди. Бу эса кўп сонли ҳимоя қатламларига эга бўлган мураккаб конструкцияни келтириб чиқарди.
Натижада скафандр кутилганидан оғирроқ бўлиб, унинг ишлаб чиқарилиши мураккаблашди ва астронавтларнинг ҳаракатчанлиги чекланди. Эндиликда NASA биринчи миссиялар учун етарли бўлган камроқ мураккаб версиядан бошлаб, уни босқичма-босқич такомиллаштириш йўлидан бормоқда. Бундай амалий тажриба келгусидаги модификациялар учун янги технологияларни татбиқ этиш имконини беради.
…