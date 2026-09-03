NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқда

·6·Техно
NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқда

Арс Течника нашри тарқатган маълумотларга кўра, NASA агентлиги Ойдаги дастлабки миссиялар учун ўта мураккаб ва оғир чиқиб чиққан космик экипировкани соддалаштирилган версиясига алмаштиришга қарор қилди. Ушбу ўзгаришлар Artemis дастурини тезлаштириш ҳамда астронавтлар хавфсизлигини таъминлаган ҳолда техник қийинчиликларни камайтиришга қаратилган бўлиб, ҳозирда космик саноатда муҳим муҳокама марказига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, NASA компанияси Axiom Space билан ҳамкорликда келгусидаги ой скафандрининг махсус версияси — Сортие Суит талқинини ишлаб чиқишни бошлаган. Агентлик ички йиғилишда эълон қилган ушбу ёндашув Ойнинг жанубий қутби яқинига 2028-йилгача одамларни қўндиришни кўзда тутувчи режаларни жадаллаштириш имконини бериши кутилмоқда. Сортие Суит дастлабки бошқариладиган қўниш вақтида SpaceX ҳамда Blue Origin лунар аппаратлари ёрдамида ишлатилиши режалаштирилган.

Содда ёндашувга ўтиш сабаблари

Асосий вазифалар сифатида скафандр массасини камайтириш, унинг мураккаблигини қисқартириш ҳамда қурилма ва қўниш модули ўртасидаги ўзаро алоқани осонлаштириш белгиланди. Ушбу қарор Artemis дастурини кенг кўламда қайта кўриб чиқиш жараёнининг бир қисмига айланди. Лойиҳа дастлабки жадвалдан сезиларли даражада ортда қолгани сабабли, жараённи тезлаштириш чоралари кўрилмоқда.

Axiom Space билан тузилган шартномалар доирасида ишлар жадал олиб борилмоқда. Аэрокосмос хавфсизлиги масалалари бўйича маслаҳат панелида собиқ астронавт Чарли Прекур NASA вакиллари Axiom мутахассислари билан ҳафтасига олти кун учрашиб, аксар учрашувларни шахсан ўтказаётганини маълум қилди. Унга кўра, энг яқин миссиялар эҳтиёжларидан келиб чиқиб талаблар мослаштирилмоқда ва сертификациялаш муддати қисқартирилмоқда.

Ўта қатъий талаблар ва уларнинг оқибатлари

Дастлабки босқичда NASA томонидан қўйилган талаблар ўта қатъий бўлгани кечикишларга сабаб бўлгани тахмин қилинмоқда. Хусусан, скафандр олти ярим кунлик миссия давомида Ойдаги сиртга олти марта чиқишни таъминлаши, 210 кунлик сақлашдан кейин ҳам яроқли бўлиб қолиши ва ҳаддан ташқари совуқ ҳамда доимий сояли ҳудудларда ишлай олиши шарт эди. Бу эса кўп сонли ҳимоя қатламларига эга бўлган мураккаб конструкцияни келтириб чиқарди.

Натижада скафандр кутилганидан оғирроқ бўлиб, унинг ишлаб чиқарилиши мураккаблашди ва астронавтларнинг ҳаракатчанлиги чекланди. Эндиликда NASA биринчи миссиялар учун етарли бўлган камроқ мураккаб версиядан бошлаб, уни босқичма-босқич такомиллаштириш йўлидан бормоқда. Бундай амалий тажриба келгусидаги модификациялар учун янги технологияларни татбиқ этиш имконини беради.

NASAArtemisСкафандрAxiom SpaceОй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиGoogle метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 20:27Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиXiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 19:54Японияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиЯпонияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиБугун, 19:22Xiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиXiaomi Пад 9 Pro Max планшети тақдим этилдиБугун, 19:00Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиСатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилдиБугун, 17:58Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиВенерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди