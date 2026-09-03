Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимоя
Ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси Малайзия бозорида ўзининг янги Vivo V80 Lite смартфонининг халқаро версиясини расман тақдим этди. Мазкур қурилма аввалроқ Ҳиндистонда намойиш этилган шу номдаги моделдан тубдан фарқ қилиши ва ўзининг ўта бақувват аккумулятори билан эътиборни тортиши айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг энг асосий ўзига хос жиҳати сифатида тўртинчи авлод кремний-углерод турига мансуб улкан 10 000 мА·ч сиғимли аккумулятор келтирилган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу батарея қуввати бир марталик тўлиқ қувватланиш эвазига 30 соат тинимсиз видео кўриш, 64 соатгача қўнғироқ қилиш ёки 14 соат ўйин ўйнаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликЯнги халқаро модел базасида 6 нанометрли жараён асосида ишланган MediaTek Dimensity 7300e процессори ётади. Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистонда сотувга чиқарилган версия 4 нанометрли Dimensity 7360 Турбо чипи билан жиҳозланган эди. Шунингдек, қурилма 44 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Vivo муҳандислари нафақат батарея ҳажмига, балки унинг чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Маълум қилинишича, аккумулятор ҳатто ўта паст ва ўта юқори ҳарорат шароитларида ҳам барқарор ва хавфсиз ишлаш қобилиятига эга.
Камера салоҳияти ва корпус ҳимоясиФот имкониятлари борасида ҳам қурилма ўз синфи учун яхши кўрсаткичларни тақдим этади. Смартфоннинг асосий камераси Sony ИМХ 852 датчигига асосланган бўлиб, унинг рухсати 50 мегапикселни ташкил этади ва қўшимча равишда саҳнанинг чуқурлигини таҳлил қилувчи 2 мегапиксел сенсор билан тўлдирилган. Олд камера ҳам 50 мегапикселли юқори аниқликдаги линза билан таъминланган.
Корпус хавфсизлиги ҳам юқори даражада йўлга қўйилган бўлиб, у энг қатъий IP69 стандартига мувофиқ сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган. Дастурий таъминот қисмида эса Android 16 базасидаги замонавий ОригинОС 6 операцион тизими ишлатилмоқда.
Бозорга чиқарилиш нархлари борасида маълумот берилишича, 6 GB тезкор ва 128 GB доимий хотирага эга бошланғич конфигурация тахминан 345 долларга тенг (1399 малайзия ринггити) бўлади. Кенгайтирилган 8/256 GB ҳажмли версия эса 470 доллар (1899 ринггит) атрофида баҳоланган.
…