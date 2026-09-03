Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимоя

·15·Техно
Vivo V80 Lite халқаро версияси намойиш этилди: 10 000 мА·ч аккумулятор ва IP69 ҳимоя

Ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси Малайзия бозорида ўзининг янги Vivo V80 Lite смартфонининг халқаро версиясини расман тақдим этди. Мазкур қурилма аввалроқ Ҳиндистонда намойиш этилган шу номдаги моделдан тубдан фарқ қилиши ва ўзининг ўта бақувват аккумулятори билан эътиборни тортиши айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг энг асосий ўзига хос жиҳати сифатида тўртинчи авлод кремний-углерод турига мансуб улкан 10 000 мА·ч сиғимли аккумулятор келтирилган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу батарея қуввати бир марталик тўлиқ қувватланиш эвазига 30 соат тинимсиз видео кўриш, 64 соатгача қўнғироқ қилиш ёки 14 соат ўйин ўйнаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Янги халқаро модел базасида 6 нанометрли жараён асосида ишланган MediaTek Dimensity 7300e процессори ётади. Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистонда сотувга чиқарилган версия 4 нанометрли Dimensity 7360 Турбо чипи билан жиҳозланган эди. Шунингдек, қурилма 44 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Vivo муҳандислари нафақат батарея ҳажмига, балки унинг чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Маълум қилинишича, аккумулятор ҳатто ўта паст ва ўта юқори ҳарорат шароитларида ҳам барқарор ва хавфсиз ишлаш қобилиятига эга.

Камера салоҳияти ва корпус ҳимояси

Фот имкониятлари борасида ҳам қурилма ўз синфи учун яхши кўрсаткичларни тақдим этади. Смартфоннинг асосий камераси Sony ИМХ 852 датчигига асосланган бўлиб, унинг рухсати 50 мегапикселни ташкил этади ва қўшимча равишда саҳнанинг чуқурлигини таҳлил қилувчи 2 мегапиксел сенсор билан тўлдирилган. Олд камера ҳам 50 мегапикселли юқори аниқликдаги линза билан таъминланган.

Корпус хавфсизлиги ҳам юқори даражада йўлга қўйилган бўлиб, у энг қатъий IP69 стандартига мувофиқ сув ва чангдан тўлақонли ҳимояланган. Дастурий таъминот қисмида эса Android 16 базасидаги замонавий ОригинОС 6 операцион тизими ишлатилмоқда.

Бозорга чиқарилиш нархлари борасида маълумот берилишича, 6 GB тезкор ва 128 GB доимий хотирага эга бошланғич конфигурация тахминан 345 долларга тенг (1399 малайзия ринггити) бўлади. Кенгайтирилган 8/256 GB ҳажмли версия эса 470 доллар (1899 ринггит) атрофида баҳоланган.

VivoVivo V80 LiteСмартфонAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?Бугун, 22:08TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонБугун, 21:27NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаБугун, 20:57Google метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиGoogle метеорологияда янги босқич сифатида ВеатерНехт 3 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 20:27Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиXiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 19:54Японияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиЯпонияда қаттиқ жисмли батареялар учун янги рекорд ўрнатилдиБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди