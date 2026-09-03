«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси
Туркия Суперлигасининг 4-турида футбол мухлисларини шиддатли Истанбул дербиси кутмоқда. 4 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да «Башакшеҳир» ўз майдонида амалдаги мамлакат чемпиони «Галатасарой»ни қабул қилади. Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун мазкур баҳс икки карра аҳамиятли: миллий жамоамиз етакчилари Элдор Шомуродов ҳамда Аббосбек Файзуллаев тўп сураётган клуб россиялик ёш юлдуз Алексей Батраков фаолият юритаётган лига грандига қарши саф тортади.
Шомуродовнинг тўхтатиб бўлмас серияси: Осимҳен, Салоҳ ва Влаҳович билан пойга
Ўтган мавсумда Суперлига тўпурари бўлган 31 ёшли Элдор Шомуродов янги мавсумни ҳам ҳайратланарли даражада юқори спорт формасида бошлади:
Ҳар ўйинда биттадан гол: Шомуродов стартдаги учта баҳснинг ҳар бирида рақиблар дарвозасига тўп киритиб, 100 фоизлик сермаҳсуллик намойиш этмоқда;
«Олтин бутса» учун кескин кураш: Айни пайтда лига тўпурарлар пойгасида «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимҳен 5 та гол билан пешқадамлик қилмоқда. 3 тадан гол урган Элдор Шомуродов, «Трабзонспор» юлдузи Муҳаммад Салоҳ ҳамда «Бешиктош» форварди Душан Влаҳович таъқибчилар сафида бормоқда;
«Галатасарой» дарвозасига йўл топиш тажрибаси: Ўзбек ҳужумчиси ўтган мавсумда ҳам айнан «Башакшеҳир» майдонидаги баҳсда «сариқ-қизиллар» дарвозасини ишғол қилган ва бу сафар ҳам мухлислар ундан навбатдаги голни кутмоқда.
Жамоаларнинг кайфияти: Нури Шаҳиннинг изланишлари ва Окан Бурукнинг ҳужумкор кучи
Мезбонлар янги бош мураббий Нури Шаҳин қўл остида мавсумни бироз нотекис бошлади:
«Башакшеҳир»да паст-баландлик: «Кожаэлиспор» устидан қозонилган ғалабадан (2:0) сўнг жамоа «Трабзонспор»га ютқазди (1:2) ва «Касимпаша» билан дуранг ўйнади (1:1). Шунингдек, Конференциялар лигаси саралашида Финляндиянинг «Интер» клубига бой берилган баҳслардан (1:1, 0:2) кейин клуб барча эътиборини ички чемпионатга қаратган ва мухлислар олдида айбини ювишга интилмоқда;
«Галатасарой»даги барқарорлик ва Батраков дебюти: Чемпионлар лигаси умумий босқичида тўғридан-тўғри иштирок этадиган Окан Бурук шогирдлари чемпионатда «Чорум» билан дуранг (2:2), «Гёзтепе» (3:2) ва «Эрзурумспор» (4:0) устидан йирик ғалабаларни қайд этди. Элдор ва Аббосбек билан Россия чемпионатидан яхши таниш бўлган Алексей Батраков ҳам «Гёзтепе»га қарши ўйинда захирадан тушиб, муваффақиятли дебют қилди.
Рақамлар нима дейди? Ўзаро ўйинлар статистикаси
Икки клуб ўртасидаги тўқнашувлар тарихи меҳмонлар фойдасига жиддий устунликни кўрсатмоқда:
Умумий баланс: Жамоалар ўзаро 40 марта тўқнаш келган бўлиб, 22 баҳсда «Галатасарой», 9 тасида «Башакшеҳир» ғалаба қозонган, 9 та ўйин дуранг билан якунланган;
Нохуш 10 ўйинлик серия: Суперлига доирасидаги сўнгги 10 ўйинда «Башакшеҳир» гранд рақибини умуман мағлуб эта олмаган (8 мағлубият, 2 дуранг);
Ўзаро самарадорлик: Сўнгги 10 баҳсда ўртача 2,6 та гол урилган (шундан «Галатасарой» ҳар ўйинда ўртача 2,2 гол, «Башакшеҳир» эса атиги 0,4 та гол қайд этган);
Мезбон майдонидаги ҳолат: «Башакшеҳир» аренасидаги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида чемпионлар зафар қучган, 1 ўйин дуранг билан тугаган (ўртача 3,2 та гол).
Экспертлар фикрича, Окан Бурук жамоаси фаворит бўлса-да, «Галатасарой» мудофаасида бўшлиқлар етарлича мавжуд. Бу эса порлоқ формадаги Элдор Шомуродов ва креатив қанот яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаевга рақиб хатоларидан унумли фойдаланиш имконини беради.
Сизнингча, Элдор Шомуродов тўпурарлик сериясини давом эттириб, «Галатасарой»га яна гол ура оладими? «Башакшеҳир» 10 ўйинлик ғалабасиз серияга барҳам бериб, амалдаги чемпионни тўхтата оладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…