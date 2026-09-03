«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси

·16·Спорт
«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси

Туркия Суперлигасининг 4-турида футбол мухлисларини шиддатли Истанбул дербиси кутмоқда. 4 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да «Башакшеҳир» ўз майдонида амалдаги мамлакат чемпиони «Галатасарой»ни қабул қилади. Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун мазкур баҳс икки карра аҳамиятли: миллий жамоамиз етакчилари Элдор Шомуродов ҳамда Аббосбек Файзуллаев тўп сураётган клуб россиялик ёш юлдуз Алексей Батраков фаолият юритаётган лига грандига қарши саф тортади.

Шомуродовнинг тўхтатиб бўлмас серияси: Осимҳен, Салоҳ ва Влаҳович билан пойга

Ўтган мавсумда Суперлига тўпурари бўлган 31 ёшли Элдор Шомуродов янги мавсумни ҳам ҳайратланарли даражада юқори спорт формасида бошлади:

  • Ҳар ўйинда биттадан гол: Шомуродов стартдаги учта баҳснинг ҳар бирида рақиблар дарвозасига тўп киритиб, 100 фоизлик сермаҳсуллик намойиш этмоқда;

  • «Олтин бутса» учун кескин кураш: Айни пайтда лига тўпурарлар пойгасида «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимҳен 5 та гол билан пешқадамлик қилмоқда. 3 тадан гол урган Элдор Шомуродов, «Трабзонспор» юлдузи Муҳаммад Салоҳ ҳамда «Бешиктош» форварди Душан Влаҳович таъқибчилар сафида бормоқда;

  • «Галатасарой» дарвозасига йўл топиш тажрибаси: Ўзбек ҳужумчиси ўтган мавсумда ҳам айнан «Башакшеҳир» майдонидаги баҳсда «сариқ-қизиллар» дарвозасини ишғол қилган ва бу сафар ҳам мухлислар ундан навбатдаги голни кутмоқда.

Жамоаларнинг кайфияти: Нури Шаҳиннинг изланишлари ва Окан Бурукнинг ҳужумкор кучи

Мезбонлар янги бош мураббий Нури Шаҳин қўл остида мавсумни бироз нотекис бошлади:

  • «Башакшеҳир»да паст-баландлик: «Кожаэлиспор» устидан қозонилган ғалабадан (2:0) сўнг жамоа «Трабзонспор»га ютқазди (1:2) ва «Касимпаша» билан дуранг ўйнади (1:1). Шунингдек, Конференциялар лигаси саралашида Финляндиянинг «Интер» клубига бой берилган баҳслардан (1:1, 0:2) кейин клуб барча эътиборини ички чемпионатга қаратган ва мухлислар олдида айбини ювишга интилмоқда;

  • «Галатасарой»даги барқарорлик ва Батраков дебюти: Чемпионлар лигаси умумий босқичида тўғридан-тўғри иштирок этадиган Окан Бурук шогирдлари чемпионатда «Чорум» билан дуранг (2:2), «Гёзтепе» (3:2) ва «Эрзурумспор» (4:0) устидан йирик ғалабаларни қайд этди. Элдор ва Аббосбек билан Россия чемпионатидан яхши таниш бўлган Алексей Батраков ҳам «Гёзтепе»га қарши ўйинда захирадан тушиб, муваффақиятли дебют қилди.

Рақамлар нима дейди? Ўзаро ўйинлар статистикаси

Икки клуб ўртасидаги тўқнашувлар тарихи меҳмонлар фойдасига жиддий устунликни кўрсатмоқда:

  • Умумий баланс: Жамоалар ўзаро 40 марта тўқнаш келган бўлиб, 22 баҳсда «Галатасарой», 9 тасида «Башакшеҳир» ғалаба қозонган, 9 та ўйин дуранг билан якунланган;

  • Нохуш 10 ўйинлик серия: Суперлига доирасидаги сўнгги 10 ўйинда «Башакшеҳир» гранд рақибини умуман мағлуб эта олмаган (8 мағлубият, 2 дуранг);

  • Ўзаро самарадорлик: Сўнгги 10 баҳсда ўртача 2,6 та гол урилган (шундан «Галатасарой» ҳар ўйинда ўртача 2,2 гол, «Башакшеҳир» эса атиги 0,4 та гол қайд этган);

  • Мезбон майдонидаги ҳолат: «Башакшеҳир» аренасидаги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида чемпионлар зафар қучган, 1 ўйин дуранг билан тугаган (ўртача 3,2 та гол).

Экспертлар фикрича, Окан Бурук жамоаси фаворит бўлса-да, «Галатасарой» мудофаасида бўшлиқлар етарлича мавжуд. Бу эса порлоқ формадаги Элдор Шомуродов ва креатив қанот яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаевга рақиб хатоларидан унумли фойдаланиш имконини беради.

Сизнингча, Элдор Шомуродов тўпурарлик сериясини давом эттириб, «Галатасарой»га яна гол ура оладими? «Башакшеҳир» 10 ўйинлик ғалабасиз серияга барҳам бериб, амалдаги чемпионни тўхтата оладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиҲақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиБугун, 21:34Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиКарло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиБугун, 21:27Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Бугун, 21:23Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиФутбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиБугун, 21:15Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиЎзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиБугун, 21:05Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиБугун, 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)