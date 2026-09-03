Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашди

·4·Спорт
Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашди

Мадриднинг «Реал» клуби машғулот базасида ҳақиқий тарихий ва ҳаяжонли воқеа юз берди. «Қироллик клуби»нинг собиқ устози, айни дамда Бразилия миллий жамоасини бошқараётган афсонавий Карло Анчелотти собиқ жамоаси ихтиёрига ташриф буюрди. «Сантьяго Бернабеу»да кўплаб совринларни қўлга киритган италиялик мутахассис машғулотлар олдидан мадридликларнинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньо ҳамда ўзига яхши таниш бўлган футболчилар билан самимий кўришди.

Бу ҳақда Мадрид клубининг расмий сайти махсус хабар ва фоторепортаж эълон қилди.

Вальдебебасдаги ҳаяжонли лаҳзалар: «Карло Анчелотти яна Мадридда!»

Клуб матбуот хизмати икки буюк мураббий ва жамоанинг учрашувини катта эҳтиром билан ёритди:

  • Расмий баёнот: «Карло Анчелотти яна Мадридда! «Реал»нинг собиқ устози ва Бразилия миллий жамоасининг амалдаги бош мураббийи Вальдебебасга келиб, машғулот олдидан Жозе Моуриньо ва футболчилар билан саломлашди», — дейилади клуб хабарида;

  • Илиқ муҳит ва собиқ шогирдлар: Италиялик мутахассис ўзи бир неча йил давомида бирга катта ғалабаларга эришган шогирдлари билан қизғин дийдорлашди ва клубдаги янги давр олдидан жамоага омад тилади;

  • Икки афсонанинг бирлашуви: Дунё футболидаги энг титулли мураббийлардан иккитаси — Анчелотти ва Моуриньонинг «Реал» қароргоҳида бир сафда туриши интернет тармоғида миллионлаб футбол мухлисларининг олқишига сабаб бўлди.

Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашди

«Реал»да янгиланган Моуриньо эраси: Карлодан қолган мерос

Мазкур учрашув клубдаги катта ўзгаришлар фонида алоҳида рамзий маъно касб этмоқда:

  • Моуриньонинг қайтиши: 2026 йилнинг июнь ойида 63 ёшли португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуринио орадан 13 йил ўтиб яна расман «Реал» бош мураббийи этиб тайинланди;

  • Аввалги триумфлар: Португалиялик мураббий 2010–2013 йилларда «қаймоқранглилар» билан биргаликда рекорд очколарга бой Ла Лига чемпионлиги (2011/12), Испания Кубоги (2010/11) ва Суперкубокни (2012) қўлга киритиб, Гвардиола «Барселона»сининг гегемонлигини синдирган эди;

  • Анчелоттининг янги чақируви: Ўз навбатида, Карло Анчелотти Мадриддаги иккинчи муваффақиятли циклини якунлаб, беш карра жаҳон чемпиони бўлмиш Бразилия миллий жамоасини олтин сари етаклаш мақсадида янги миссияни бошлаган.

Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашди

Вальдебебасдаги ушбу дўстона ва ҳурматга бой ташриф «Реал» оиласида мураббийлар авлоди алмашинуви соғлом ва юксак савияда кечаётганининг ёрқин намунаси бўлди.

Сизнингча, қайта қайтган Жозе Моуриньо «Реал» билан Анчелотти қайд этган Чемпионлар Лигасидаги ютуқларни такрорлай оладими? Карло Анчелотти эса Бразилияни навбатдаги мундиалда жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинландиБугун, 20:54Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиТемур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиБугун, 18:10Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛюпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 18:08АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...Бугун, 18:06Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Бугун, 17:53Анге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиАнге Постекоглу Ал Насср жамоасини танлаш сабабини айтдиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)