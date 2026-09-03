Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашди
Мадриднинг «Реал» клуби машғулот базасида ҳақиқий тарихий ва ҳаяжонли воқеа юз берди. «Қироллик клуби»нинг собиқ устози, айни дамда Бразилия миллий жамоасини бошқараётган афсонавий Карло Анчелотти собиқ жамоаси ихтиёрига ташриф буюрди. «Сантьяго Бернабеу»да кўплаб совринларни қўлга киритган италиялик мутахассис машғулотлар олдидан мадридликларнинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньо ҳамда ўзига яхши таниш бўлган футболчилар билан самимий кўришди.
Бу ҳақда Мадрид клубининг расмий сайти махсус хабар ва фоторепортаж эълон қилди.
Вальдебебасдаги ҳаяжонли лаҳзалар: «Карло Анчелотти яна Мадридда!»
Клуб матбуот хизмати икки буюк мураббий ва жамоанинг учрашувини катта эҳтиром билан ёритди:
Расмий баёнот: «Карло Анчелотти яна Мадридда! «Реал»нинг собиқ устози ва Бразилия миллий жамоасининг амалдаги бош мураббийи Вальдебебасга келиб, машғулот олдидан Жозе Моуриньо ва футболчилар билан саломлашди», — дейилади клуб хабарида;
Илиқ муҳит ва собиқ шогирдлар: Италиялик мутахассис ўзи бир неча йил давомида бирга катта ғалабаларга эришган шогирдлари билан қизғин дийдорлашди ва клубдаги янги давр олдидан жамоага омад тилади;
Икки афсонанинг бирлашуви: Дунё футболидаги энг титулли мураббийлардан иккитаси — Анчелотти ва Моуриньонинг «Реал» қароргоҳида бир сафда туриши интернет тармоғида миллионлаб футбол мухлисларининг олқишига сабаб бўлди.
«Реал»да янгиланган Моуриньо эраси: Карлодан қолган мерос
Мазкур учрашув клубдаги катта ўзгаришлар фонида алоҳида рамзий маъно касб этмоқда:
Моуриньонинг қайтиши: 2026 йилнинг июнь ойида 63 ёшли португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуринио орадан 13 йил ўтиб яна расман «Реал» бош мураббийи этиб тайинланди;
Аввалги триумфлар: Португалиялик мураббий 2010–2013 йилларда «қаймоқранглилар» билан биргаликда рекорд очколарга бой Ла Лига чемпионлиги (2011/12), Испания Кубоги (2010/11) ва Суперкубокни (2012) қўлга киритиб, Гвардиола «Барселона»сининг гегемонлигини синдирган эди;
Анчелоттининг янги чақируви: Ўз навбатида, Карло Анчелотти Мадриддаги иккинчи муваффақиятли циклини якунлаб, беш карра жаҳон чемпиони бўлмиш Бразилия миллий жамоасини олтин сари етаклаш мақсадида янги миссияни бошлаган.
Вальдебебасдаги ушбу дўстона ва ҳурматга бой ташриф «Реал» оиласида мураббийлар авлоди алмашинуви соғлом ва юксак савияда кечаётганининг ёрқин намунаси бўлди.
Сизнингча, қайта қайтган Жозе Моуриньо «Реал» билан Анчелотти қайд этган Чемпионлар Лигасидаги ютуқларни такрорлай оладими? Карло Анчелотти эса Бразилияни навбатдаги мундиалда жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…