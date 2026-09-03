Instagram аккаунтини ҳимоя қилиш учун нималарга эътибор бериш керак?
Instagram аккаунти хавфсизлигини таъминлаш учун электрон почта, пароль ва икки босқичли тасдиқлаш каби ҳимоя воситаларидан тўғри фойдаланиш муҳим.
Аккаунтга боғланган электрон почта манзили назоратда эканига ишонч ҳосил қилиш керак. Шунингдек, аккаунтда нотаниш қурилмалар ёки сессиялар мавжуд бўлса, уларни текшириш ва кераксизларини ёпиш тавсия этилади.
Аккаунт эгаси электрон почта ва телефон рақамини ўз маълумотларига янгилаши, кучли пароль ўрнатиши ҳамда икки босқичли тасдиқлашни ёқиши мумкин. Бу аккаунтга бегона шахсларнинг кириш хавфини камайтиради.
Хавфсизлик созламаларида аккаунтга кирилган қурилмаларни мунтазам текшириб туриш ҳам муҳим. Нотаниш сессия аниқланса, уни ёпиш ва парольни алмаштириш керак.
Шунингдек, Instagram аккаунтидаги маълумотларни юклаб олиб, аккаунт фаолиятини текшириш мумкин. Бу орқали аккаунтдаги ўзгаришлар ва фаолият тарихини назорат қилиш осонлашади.
…