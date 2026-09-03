Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқлади

·1·Спорт
Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқлади

Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи, Мадриднинг «Реал» клуби собиқ устози Карло Анчелотти бугун, 3 сентябрь куни «қироллик клуби»нинг Вальдебебасдаги қароргоҳига кутилмаган ташриф буюрди. Мадридликлар билан бирга жаҳон футболининг энг юқори чўққиларини забт этган тажрибали италиялик мутахассис «қаймоқранглилар»нинг амалдаги бош мураббийи Жозе Моуринью билан кўп йиллик дўстона алоқалари ҳамда унинг Мадриддаги янги миссияси ҳақида тўхталиб, ҳамкасби шаънига юксак илиқ фикрлар билдирди.

«Жозе — улкан мураббий»: Анчелоттининг дўстона баёноти

Мадриддаги учрашув ва жамоа билан дийдорлашувдан сўнг Анчелотти икки буюк мураббий ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид саволларга очиқ ва самимий жавоб қайтарди:

  • Кўп йиллик мустаҳкам дўстлик: «Моуринью билан муносабатларим? Биз узоқ йиллардан бери жуда яхши муносабатдамиз. Орамизда мунтазам ва илиқ алоқа бор, тез-тез фикр ва хабарлар алмашиб турамиз», — деди Анчелотти;

  • «Реал»даги янги имкониятдан мамнунлик: «Унинг бу ерда, айнан “Реал”да эканидан, ўзини жуда яхши биладиган ва қадрлайдиган ушбу буюк клубда яна ишлаш имкониятига эга бўлганидан чин дилдан хурсандман»;

  • Катта натижаларга бўлган ишонч: «Ўйлайманки, у бу ерда ҳақиқатан ҳам катта ишларни амалга оширади. Жозе — чинакам улкан мураббий», — дея португалиялик ҳамкасбининг салоҳиятини юқори баҳолади италиялик мутахассис.

Мадрид солномасини ёзган икки афсона: Даврлар алмашинуви

Эслатиб ўтамиз, Карло Анчелотти «Реал» Мадрид тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бири саналади. У клубни икки давр мобайнида — 2013–2015 йиллар ҳамда 2021–2025 йиллар оралиғида тўрт мавсумдан ортиқ бошқариб, Чемпионлар Лигасидаги бир қатор ёрқин ғалабаларни туҳфа этган.

2026 йил июнь ойида жамоа бошқарувига қайтган Жозе Моуринью эса «қаймоқранглилар» билан янги титулларни қўлга киритишга киришган. Анчелоттининг ушбу ташрифи ва очиқ эътирофи икки кучли мутахассис ўртасида ҳеч қандай рақобат эмас, балки юксак касбий ҳурмат ва самимий бирдамлик борлигини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Жозе Моуринью бошчилигидаги янгиланган «Реал» Карло Анчелотти давридаги улкан ғалабаларни такрорлай оладими? Дунё футболидаги бу икки буюк устознинг бир-бирига бўлган юксак эҳтироми ва дўстлигига қандай баҳо берасиз? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Бугун, 21:23Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиФутбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиБугун, 21:15Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиЎзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиБугун, 21:05Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуринью ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиБугун, 21:02«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинландиБугун, 20:54Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиТемур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)