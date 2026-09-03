Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқлади
Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи, Мадриднинг «Реал» клуби собиқ устози Карло Анчелотти бугун, 3 сентябрь куни «қироллик клуби»нинг Вальдебебасдаги қароргоҳига кутилмаган ташриф буюрди. Мадридликлар билан бирга жаҳон футболининг энг юқори чўққиларини забт этган тажрибали италиялик мутахассис «қаймоқранглилар»нинг амалдаги бош мураббийи Жозе Моуринью билан кўп йиллик дўстона алоқалари ҳамда унинг Мадриддаги янги миссияси ҳақида тўхталиб, ҳамкасби шаънига юксак илиқ фикрлар билдирди.
«Жозе — улкан мураббий»: Анчелоттининг дўстона баёноти
Мадриддаги учрашув ва жамоа билан дийдорлашувдан сўнг Анчелотти икки буюк мураббий ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид саволларга очиқ ва самимий жавоб қайтарди:
Кўп йиллик мустаҳкам дўстлик: «Моуринью билан муносабатларим? Биз узоқ йиллардан бери жуда яхши муносабатдамиз. Орамизда мунтазам ва илиқ алоқа бор, тез-тез фикр ва хабарлар алмашиб турамиз», — деди Анчелотти;
«Реал»даги янги имкониятдан мамнунлик: «Унинг бу ерда, айнан “Реал”да эканидан, ўзини жуда яхши биладиган ва қадрлайдиган ушбу буюк клубда яна ишлаш имкониятига эга бўлганидан чин дилдан хурсандман»;
Катта натижаларга бўлган ишонч: «Ўйлайманки, у бу ерда ҳақиқатан ҳам катта ишларни амалга оширади. Жозе — чинакам улкан мураббий», — дея португалиялик ҳамкасбининг салоҳиятини юқори баҳолади италиялик мутахассис.
Мадрид солномасини ёзган икки афсона: Даврлар алмашинуви
Эслатиб ўтамиз, Карло Анчелотти «Реал» Мадрид тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бири саналади. У клубни икки давр мобайнида — 2013–2015 йиллар ҳамда 2021–2025 йиллар оралиғида тўрт мавсумдан ортиқ бошқариб, Чемпионлар Лигасидаги бир қатор ёрқин ғалабаларни туҳфа этган.
2026 йил июнь ойида жамоа бошқарувига қайтган Жозе Моуринью эса «қаймоқранглилар» билан янги титулларни қўлга киритишга киришган. Анчелоттининг ушбу ташрифи ва очиқ эътирофи икки кучли мутахассис ўртасида ҳеч қандай рақобат эмас, балки юксак касбий ҳурмат ва самимий бирдамлик борлигини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Жозе Моуринью бошчилигидаги янгиланган «Реал» Карло Анчелотти давридаги улкан ғалабаларни такрорлай оладими? Дунё футболидаги бу икки буюк устознинг бир-бирига бўлган юксак эҳтироми ва дўстлигига қандай баҳо берасиз? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…